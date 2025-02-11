Арестованы распространители сверхзащищенного невзламываемого мессенджера Sky ECC

Новые аресты по делу Sky ECC

В Европе арестованы четверо администраторов сети дистрибуции защищенного мессенджера Sky ECC, пишет Bleeping Computer. В прошлом сервис пользовался большой популярностью в криминальной среде – в частности, он пришелся по нраву торговцам наркотиками, которые, поверив рекламе, считали его крайне надежным с точки зрения поддержания конфиденциальности переписки – напрасно, как выяснилось впоследствии.

Согласно пресс-релизу, распространенному полицией Испании, двое задержанных в стране в рамках расследования по делу Sky ECC занимали ведущие позиции в глобальной цепочке дистрибуции сервиса, который за время своего существования принес своим создателям свыше 13,5 млн прибыли.

Обыски и арест прошли в январе 2025 г. в муниципалитете Хавеа (провинция Аликанте) и на Ибице – в семи локациях одновременно. По итогам рейдов были изъяты «телефонные терминалы», прочие электронные устройства, 10 тыс. евро и $26 тыс. наличными, криптовалюта на сумму в 1,4 млн евро, два автомобиля, предметы роскоши, предварительно оцененные в более чем $50 тыс.

Арестованные, согласно выводам следствия, курировали на самом высоком уровне транспортировку устройств под брендом Sky, специальных SIM-карт и ПО. Они же занимались обработкой клиентских платежей.

В рамках того же дела в конце января 2025 г. полиция Нидерландов арестовала двоих мужчин в Амстердаме и Арнеме. Они якобы занимали высокое положение в иерархии дистрибьютеров Sky ECC и находились в непосредственном контакте с генеральным директором платформы на протяжении нескольких лет. Через нидерландских подозреваемых, предположительно прошло до четверти всех клиентов сервиса. В совокупности они принесли организации 6,8 млн евро прибыли.

Ожидается, что арестованные в Испании будут экстрадированы в Нидерланды, поскольку расследование по делу Sky Global возглавляет Государственная прокуратура Нидерландов, отмечает Bleeping Computer.

Взлом Sky ECC, первые аресты и закрытие сервиса

Расследование в отношении канадского сервиса Sky ECC и его пользователей стартовало еще в 2019 г. Насколько известно из материалов дела, бизнес-модель сервиса предполагала продажу клиентам подписки, стоимость которой составляла 600 евро за три месяца. Кроме того, компания Sky Global, связанная с сервисом, продавала специальные версии смартфонов «для параноиков» – с деактивированными модулями GPS и камер, а также предустановленным клиентом Sky ECC.

В марте 2021 г. Европол заявил о том, что его специалистам удалось взломать компьютерную инфраструктуру Sky ECC и получить доступ к переписке примерно 70 тыс. человек. После этого правоохранительными органами Евросоюза была проведена масштабная операция, в результате которой были арестованы 48 человек и изъяты 17 тонн психоактивных веществ, оборот которых ограничен или запрещен законодательно.

В Sky ECC утверждали, что принадлежащая ей инфраструктура взлому не подвергалась, а в действительности кто-то, вероятно, полиция якобы распространял фальшивые устройства с доступом к фальшивому мессенджеру, маскирующимся под девайсы и ПО Sky Global/Sky ECC.

Тогда же, в марте 2021 г., стало известно о том, что Sky Global и ее представители оказалась в прицеле Министерства юстиции США. Ведомство предъявило обвинения президенту компании Жану-Франсуа Ипу (Jean-Francois Eap), а также бывшему дистрибьютору мобильников компании Томасу Хердману (Thomas Herdman). Их обоих ведомство обвинило в нарушении американского закона RICO, или The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.

RICO позволяет властям США преследовать структуры, подозреваемые в коррупции или занимающиеся рэкетом. Это могут быть как полноценные компании – юридические лица, так и просто группа физлиц.

Президент Sky Global обвинения в свой адрес отверг.

После этого, как писало издание The Register, один из партнеров компании – производитель смартфонов BlackBerry – объявил о прекращении отношений с ней. Домен Sky Global был изъят правоохранительными органами, а мессенджер Sky ECC прекратил свою работу.

В мае 2023 г. полиция Сербии арестовала в Белграде 13 человек, включая тех, кого силовики окрестили «крупнейшими балканскими наркобаронами». В рамках спецоперации были проведены обыски в 35 жилищах подозреваемых, конфисковано около 3 млн евро, 15 дорогостоящих автомобилей, огнестрельное оружие – две снайперские винтовки, три автоматических винтовки, пистолеты с глушителями, несколько сотен единиц боеприпасов к нему, 13 упаковок пластичной взрывчатки.

Также правоохранительные органы задержали 10 предполагаемых членов картеля в Бельгии, Перу и Нидерландах, в результате чего общее число арестов достигло 23. И все это произошло якобы из-за взлома чата в Sky ECC.