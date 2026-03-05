Разделы

Испания Валенсия Аликанте

Испания - Валенсия - Аликанте

"Лодка с рыбаками на валенсийском пляже", 1992г. Juan Gonzalez Alacreu "Лодка с рыбаками на валенсийском пляже", 1992г. Juan Gonzalez Alacreu
"Лодка с рыбаками на валенсийском пляже", 1992г. Juan Gonzalez Alacreu

СОБЫТИЯ


05.03.2026 В Европе арестованы хакеры, проводившие DDoS-атаки против правительственных сайтов 1
08.04.2025 Арестованы мошенники, выманившие 19 миллионов евро с помощью фальшивых ИИ-роликов со знаменитостями 1
11.02.2025 Арестованы распространители сверхзащищенного невзламываемого мессенджера Sky ECC 1
07.03.2024 Арестован глава хакерской группировки Kelvin Security, атаковавшей госорганы Германии, США, Японии - всего 90 стран 1
14.07.2021 Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
07.08.2018 Мужу дали 2 года тюрьмы за чтение аккаунта жены в WhatsApp 2
29.05.2018 Group-IB: новые атаки Cobalt подтверждают связь с Anunak 1
27.03.2018 Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро 1
27.03.2018 Group-IB: несмотря на арест лидера, группа Сobalt продолжает атаки на банки 1
09.03.2015 Samsung CIS Forum 2015: инновации на год вперед 1
23.11.2014 Celestia Aerospace выйдет в космос на Миг-29 1
01.07.2014 Автобусы учатся распознавать пешеходов 1
22.08.2013 В Санкт-Петербурге раскрыта группа мошенников, зарабатывавших на рассылке «нигерийских писем» 1
02.08.2013 EA SPORTS - официальный партнер "Барселоны" 1
15.07.2013 Велосипедное седло, которое не вредит 1
27.10.2009 СПО станет двигателем региональной информатизации 1
19.05.2008 Испания: арестованы хакеры, взломавшие сайт NASA 1
18.01.2008 Достижима абсолютная акустическая невидимость подводных лодок 1
11.10.2007 Российские космические технологии пришли в Испанию 1
07.09.2007 Испания может превратиться в пустыню 1
02.08.2007 На АЭС в Испании произошел пожар 1
24.07.2007 Сampus Party: крупнейшее собрание веб-пользователей открылось в Испании 2
25.06.2007 В Испании арестован разработчик вируса для мобильников 1
30.04.2007 Демоверсия 32nd America's Cup 1
18.04.2007 "Бука" под парусами 1
07.03.2007 Открыта частица, похожая на бозон Хиггса 1
03.10.2006 Международный космический конгресс начал работу 2
31.07.2006 Вышел августовский номер журнала CNews 1
14.04.2005 Над восточной Испанией замечен необычный метеорит 1
20.01.2003 Мошенники активно используют высокие технологии 1
21.11.2002 Lexmark и Art Review учреждают пан-европейскую премию в области искусства 1
15.11.2002 В Испании быстро растет количество ADSL-подключений 2
13.02.2001 Global Crossing завершила строительство скандинавского сегмента европейской сети телекоммуникаций 1
23.01.2001 Первая национальная коммерческая UMTS-сеть развернута в Испании 1
16.10.2000 В Испании и Франции может быть создана единая оптоволоконная сеть на основе инфраструктуры крупнейших автомагистралей 1
22.09.2000 Испанский оператор Retevisiyn выбрал решение Alcatel LMDS для развертывания широкополосной беспроводной сети 1
16.06.2000 Испанская Metrored намерена построить сети связи в 150 городах страны 2

Публикаций - 42, упоминаний - 48

Испания и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 489 2
Spamhaus 40 2
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 2
Interoute Telecommunications 8 2
Ubisoft - Nadeo 7 2
Ростелеком 10463 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 252 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
Питерская группа связистов 437 1
EA Sports 70 1
KPN - KPNQwest 53 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Tele Danmark - TDC 32 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Vodafone Italy - Omnitel Pronto Italia 23 1
Italtel 25 1
Cognitive Robots 1 1
Samsung Electronics 10748 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1626 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 1
Microsoft Corporation 25372 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
Oracle Corporation 6913 1
Lexmark Int 298 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 748 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 340 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1586 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 202 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
Avasa 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 1
X5 Group - Перекрёсток 615 1
Евросеть 1417 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 222 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 91 5
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 3
Government of Spain - Gobierno de España - Правительство Испании 8 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1179 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 693 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 79 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Судебная власть - Judicial power 2418 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3167 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5363 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 72 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32311 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13724 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13368 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17894 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10084 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7215 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27276 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32121 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7767 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2268 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7085 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5997 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25824 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2398 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5451 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8589 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4305 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6107 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1737 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1782 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12946 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1985 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14421 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2705 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4707 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7738 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15055 2
Microsoft Office 4018 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 81 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 74 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 1
Samsung Ambient 37 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
Samsung SUHD TV - Samsung PurColor UHD - Samsung Curved UHD TV - серия ЖК-телевизоров 44 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
Nokia Alcatel-Lucent LMDS 9 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 437 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Samsung WaterWall 2 1
FreePik 1554 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 590 1
Samsung MultiXpress 4 1
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Google Android 14866 1
Linux OS 11077 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 279 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5248 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Apple iPhone 6 4862 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 257 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 146 1
Apache OpenOffice 487 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 79 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 1
Перминов Анатолий 131 2
Панарин Игорь 4 2
Волков Дмитрий 66 2
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 1
Внедорожный Петр 20 1
Пичугин Иван 36 1
Correa Rafael - Корреа Рафаэль 4 1
Herdman Thomas - Хердман Томас 2 1
Neiland Brendan - Нейланд Брендан 1 1
Dorigo Tomasso - Дориго Томассо 2 1
Eap Jean-Francois - Ип Жан-Франсуа 2 1
Conway John - Конвей Джон 4 1
Armesto Leopoldo - Арместо Леопольдо 1 1
Мельникова Анастасия 433 1
Сергунина Наталья 373 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Иванов Алексей 155 1
Испания - Королевство 3778 34
Европа 24714 15
Россия - РФ - Российская федерация 159212 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53663 11
Испания - Каталония - Барселона 750 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 8
Испания - Мадрид 176 7
Франция - Французская Республика 8018 5
Германия - Федеративная Республика 12977 4
Украина 7826 4
Нидерланды 3653 4
Испания - Андалусия - Малага 14 3
Испания - Андалусия - Севилья 16 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 3
Беларусь - Белоруссия 6101 3
Польша - Республика 2007 3
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 3
Китай - Тайвань 4156 3
Эстония - Эстонская Республика 758 3
Румыния 743 3
Молдавия - Республика Молдова 729 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 315 3
Италия - Милан 165 3
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Окленд 41 2
Испания - Каталония 33 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 2
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 2
Казахстан - Республика 5864 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4129 2
Земля - планета Солнечной системы 10713 2
Азия - Азиатский регион 5789 2
Япония 13584 2
Армения - Республика 2391 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Швеция - Королевство 3721 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3725 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17512 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6448 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6418 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10575 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7001 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 3
Физика - Physics - область естествознания 2848 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7631 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 826 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5354 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 532 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 979 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1223 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5929 1
Экономический эффект 1223 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1842 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3424 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3286 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Английский язык 6908 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7328 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3743 1
РИА Новости 1002 3
Total Telecom 613 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
RAIDforums - хакерский форум 14 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Telecom.paper 194 1
PhysicsWeb 184 1
PhysicsWorld 90 1
La Vanguardia 3 1
BreachForums 11 1
Cinco Dias 7 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11457 1
The Register - The Register Hardware 1737 1
Bloomberg 1563 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
BleepingComputer - Издание 429 1
CNews Мишень 174 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 1
Frost & Sullivan 206 1
Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 78 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
UPV - Polytechnic University of Valencia - Политехнический университет Валенсии 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 2
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
Samsung Forum 14 1
Lexmark European Art - Европейская премия Lexmark в области искусства 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

