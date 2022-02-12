Получите все материалы CNews по ключевому слову
Физика Бозон Конденсат Бозе—Эйнштейна Бозон Хиггса хиггсовский бозон хиггсон Higgs boson элементарная частица
СОБЫТИЯ
|12.02.2022
|
Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
ой материи, она не может объяснить постоянное расширение Вселенной и предполагает, что масса бозона Хиггса по меньшей мере втрое превышает массу, измеренную опытным путем. Физики-теоретики из ф
|16.12.2015
|
БАК обнаружил частицу тяжелее бозона Хиггса
яжелая из известных на сегодняшний день частиц. Ранее, во время двух экспериментов по поиску бозона Хиггса в 2012 г., ученые уже получали намеки на существование очень тяжелой элементарной част
|08.10.2013
|
Вручена Нобелевская премия по физике
легой Робертом Браутом). В 2012 году их гипотезы были подтверждены открытием так называемой частицы Хиггса в лаборатории CERN в Швейцарии. Лауреаты Нобелевской премии по физике Франсуа Энглер (
|14.06.2013
|
Начинается строительство нового международного коллайдера
итронный коллайдер ILC не заменит LHC, а лишь дополнит его в плане изучения "экзотики" вроде бозона Хиггса. Схема расположения Международного линейного коллайдера (ILC) - рядом для сравнения из
|05.03.2013
|
Infor EAM помогает CERN в поисках бозона Хиггса
тыс. компонентов большого адронного коллайдера (БАК), использованного для недавнего открытия бозона Хиггса. Приложение Infor отслеживает важные параметры и управляет профилактическим обслуживан
|20.02.2013
|
Бозон Хиггса заставил ученых сомневаться в стабильности Вселенной
Ученые до сих пор вникают в детали прошлогоднего открытия бозона Хиггса. И вот совсем недавно они заявили, что их расчеты с учетом новым данных весьма неутеши
|14.09.2012
|
Опубликованы полные результаты по бозону Хиггса
ля объявили о своем открытии частицы, по всем своим характеристикам соответствующей описанию бозона Хиггса. Теперь эта информация стала более официальной: опубликовано первое научное описание н
|04.07.2012
|
Битва за бозон: БАК ответил Теватрону пятью сигмами
анализа двухлетней работы Большого адронного коллайдера (2010-2011 гг.), посвященной поискам бозона Хиггса. Главный вывод, который до настоящего момента физики LHC пытались держать в секрете, -
|03.07.2012
|
Бозон Хиггса: Теватрон вырвал победу у БАК?
В канун "исторического" заявления физиков Большого адронного коллайдера о поимке бозона Хиггса, которое они обещают сделать завтра в Женеве, напомнили о себе физики его главного кон
|19.12.2011
|
Физики хотят переименовать бозон Хиггса
о работает в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере, все громче звучат требования переименовать бозон Хиггса, который в последнее время превратился в икону современной физики. Причем само названи
|14.12.2011
|
Неуловимый бозон Хиггса оказался у ученых в "кармане"
ие на Большом адронном коллайдере, сделали долгожданное сообщение о состоянии дел с поисками бозона Хиггса. Было объявлено, что сразу в двух экспериментах, проводимых на суперколлайдере двумя р
|28.11.2011
|
Бозон Хиггса: время встречи изменить нельзя
ации детекторов - CMS и ATLAS, подготовили доклад об этой "неуловимой" частице. Очевидно, что бозон Хиггса до сих пор не обнаружен, однако, согласно заявлению ученых, границы его поиска резко с
|02.06.2011
|
Данные о якобы обнаруженном бозоне Хиггса обнародованы
История со слухом будто бы на суперколлайдере LHC был наконец обнаружен бозон Хиггса, получила новое продолжение. Напомним, месяц назад в одном из интернет-блогов был анон
|05.05.2011
|
На суперколлайдере намечается война слухов
Появившиеся в прошлом месяце слухи о том, что на ЦЕРНовском суперколлайдере LHC обнаружен бозон Хиггса, не подтверждаются. Правда, тоже согласно слухам. Напомним, 22 апреля кто-то вывесил в
|25.04.2011
|
Слух: на суперколлайдере поймали бозон Хиггса
в первую очередь, в Стандартную модель. А это может иметь одно из двух объяснений – либо это бозон Хиггса, но тогда надо пересматривать существующую теорию, либо это какая-то другая частица, С
|21.03.2011
|
Зазеркалье бозона Хиггса: он умирает до того, как родится
Бозон Хиггса, до которого физики никак не могут докопаться в стоге сена под названием Большой адрон
|02.02.2011
|
Бозон Хиггса ищут в графене
Испанские физики заявляют, что нашли графену неожиданное применение – искать тот самый бозон Хиггса, который сейчас пытаются поймать физики ЦЕРНа с помощью своего супердорогого суперколл
|13.01.2011
|
Американцы отказались от борьбы за бозон Хиггса
ости и прочих улучшений, и в этой ситуации у Теватрона оставался мизерный шанс первым поймать бозон Хиггса (ради чего, собственно, и строился LHC) и щелкнуть по носу зарвавшуюся Европу с ее суп
|14.11.2010
|
Коллайдер обнаружил следы бозона Хиггса?
кспериментаторы и зафиксировали. Физики полагают, что это может быть свидетельством рождения бозона Хиггса – единственной элементарной частицы, которая была предсказана Стандартной моделью и до
|27.10.2010
|
Гонка коллайдеров: кому достанется бозон Хиггса?
ньги многих стран, главным образом для того, чтобы физики увидели (или не увидели) неуловимый бозон Хиггса, предсказанный современной теорией, и тем самым подтвердили бы (или не подтвердили) ее
|07.08.2008
|
Физики установили новые ограничения на массу бозона Хиггса
отки данных этих двух экспериментов ими сделано заключение с 95% вероятностью, об отсутствии бозона Хиггса в районе массы 170 ГэВ. В эксперименте DZero участвуют 600 физиков из 90 научных орган
|09.11.2007
|
Бозе-эйнштейновский конденсат подойдет для хранения кубитов
Исследователи из Франции и Швейцарии нашли новый способ записи и хранения квантовой информации. Для этих целей ученые предлагают использовать бозе-эйнштейновский конденсат. Французские ученые под руководством Ива Коломба (Yves Colombe) помещали бозе-эйнштейновский конденсат (БЭК) между двумя зеркалами, которые образовывали опт
|22.05.2007
|
Создан магнитометр на основе конденсата Бозе-Эйнштейна
из Калифорнийского университета в Беркли разработали прибор для измерения магнитного поля на основе Бозе-Эйнштейновского конденсата (БЭК). Новый прибор обладает высокой чувствительностью и позв
|07.03.2007
|
Открыта частица, похожая на бозон Хиггса
ют, что им впервые удалось зафиксировать неизвестную ранее частицу, которая может оказаться бозоном Хиггса. Однако, если их предположения окажутся верными, существующую уже 30 лет в физике элем
|14.12.2005
|
Обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата
Международной группой исследователей с участием российских ученых из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата. Как сообщает журнал «Успехи физических наук», конденсат образуется в твердом теле (соединение цезия, меди и хлора) не из атомов, а из их возбужденных состояний
|14.12.2005
|
Обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата
Международной группой исследователей с участием российских ученых из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата. Как сообщает журнал «Успехи физических наук», конденсат образуется в твердом теле (соединение цезия, меди и хлора) не из атомов, а из их возбужденных состояний
Физика и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8367 5
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
|CNews Мишень 172 1
|Tractica 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404199, в очереди разбора - 733270.
Создано именных указателей - 186391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.