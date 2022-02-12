Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса ой материи, она не может объяснить постоянное расширение Вселенной и предполагает, что масса бозона Хиггса по меньшей мере втрое превышает массу, измеренную опытным путем. Физики-теоретики из ф

БАК обнаружил частицу тяжелее бозона Хиггса яжелая из известных на сегодняшний день частиц. Ранее, во время двух экспериментов по поиску бозона Хиггса в 2012 г., ученые уже получали намеки на существование очень тяжелой элементарной част

Вручена Нобелевская премия по физике легой Робертом Браутом). В 2012 году их гипотезы были подтверждены открытием так называемой частицы Хиггса в лаборатории CERN в Швейцарии. Лауреаты Нобелевской премии по физике Франсуа Энглер (

Начинается строительство нового международного коллайдера итронный коллайдер ILC не заменит LHC, а лишь дополнит его в плане изучения "экзотики" вроде бозона Хиггса. Схема расположения Международного линейного коллайдера (ILC) - рядом для сравнения из

Infor EAM помогает CERN в поисках бозона Хиггса тыс. компонентов большого адронного коллайдера (БАК), использованного для недавнего открытия бозона Хиггса. Приложение Infor отслеживает важные параметры и управляет профилактическим обслуживан

Бозон Хиггса заставил ученых сомневаться в стабильности Вселенной Ученые до сих пор вникают в детали прошлогоднего открытия бозона Хиггса. И вот совсем недавно они заявили, что их расчеты с учетом новым данных весьма неутеши

Опубликованы полные результаты по бозону Хиггса ля объявили о своем открытии частицы, по всем своим характеристикам соответствующей описанию бозона Хиггса. Теперь эта информация стала более официальной: опубликовано первое научное описание н

Битва за бозон: БАК ответил Теватрону пятью сигмами анализа двухлетней работы Большого адронного коллайдера (2010-2011 гг.), посвященной поискам бозона Хиггса. Главный вывод, который до настоящего момента физики LHC пытались держать в секрете, -

Бозон Хиггса: Теватрон вырвал победу у БАК? В канун "исторического" заявления физиков Большого адронного коллайдера о поимке бозона Хиггса, которое они обещают сделать завтра в Женеве, напомнили о себе физики его главного кон

Физики хотят переименовать бозон Хиггса о работает в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере, все громче звучат требования переименовать бозон Хиггса, который в последнее время превратился в икону современной физики. Причем само названи

Неуловимый бозон Хиггса оказался у ученых в "кармане" ие на Большом адронном коллайдере, сделали долгожданное сообщение о состоянии дел с поисками бозона Хиггса. Было объявлено, что сразу в двух экспериментах, проводимых на суперколлайдере двумя р

Бозон Хиггса: время встречи изменить нельзя ации детекторов - CMS и ATLAS, подготовили доклад об этой "неуловимой" частице. Очевидно, что бозон Хиггса до сих пор не обнаружен, однако, согласно заявлению ученых, границы его поиска резко с

Данные о якобы обнаруженном бозоне Хиггса обнародованы История со слухом будто бы на суперколлайдере LHC был наконец обнаружен бозон Хиггса, получила новое продолжение. Напомним, месяц назад в одном из интернет-блогов был анон

На суперколлайдере намечается война слухов Появившиеся в прошлом месяце слухи о том, что на ЦЕРНовском суперколлайдере LHC обнаружен бозон Хиггса, не подтверждаются. Правда, тоже согласно слухам. Напомним, 22 апреля кто-то вывесил в

Слух: на суперколлайдере поймали бозон Хиггса в первую очередь, в Стандартную модель. А это может иметь одно из двух объяснений – либо это бозон Хиггса, но тогда надо пересматривать существующую теорию, либо это какая-то другая частица, С

Зазеркалье бозона Хиггса: он умирает до того, как родится Бозон Хиггса, до которого физики никак не могут докопаться в стоге сена под названием Большой адрон

Бозон Хиггса ищут в графене Испанские физики заявляют, что нашли графену неожиданное применение – искать тот самый бозон Хиггса, который сейчас пытаются поймать физики ЦЕРНа с помощью своего супердорогого суперколл

Американцы отказались от борьбы за бозон Хиггса ости и прочих улучшений, и в этой ситуации у Теватрона оставался мизерный шанс первым поймать бозон Хиггса (ради чего, собственно, и строился LHC) и щелкнуть по носу зарвавшуюся Европу с ее суп

Коллайдер обнаружил следы бозона Хиггса? кспериментаторы и зафиксировали. Физики полагают, что это может быть свидетельством рождения бозона Хиггса – единственной элементарной частицы, которая была предсказана Стандартной моделью и до

Гонка коллайдеров: кому достанется бозон Хиггса? ньги многих стран, главным образом для того, чтобы физики увидели (или не увидели) неуловимый бозон Хиггса, предсказанный современной теорией, и тем самым подтвердили бы (или не подтвердили) ее

Физики установили новые ограничения на массу бозона Хиггса отки данных этих двух экспериментов ими сделано заключение с 95% вероятностью, об отсутствии бозона Хиггса в районе массы 170 ГэВ. В эксперименте DZero участвуют 600 физиков из 90 научных орган

Бозе-эйнштейновский конденсат подойдет для хранения кубитов Исследователи из Франции и Швейцарии нашли новый способ записи и хранения квантовой информации. Для этих целей ученые предлагают использовать бозе-эйнштейновский конденсат. Французские ученые под руководством Ива Коломба (Yves Colombe) помещали бозе-эйнштейновский конденсат (БЭК) между двумя зеркалами, которые образовывали опт

Создан магнитометр на основе конденсата Бозе-Эйнштейна из Калифорнийского университета в Беркли разработали прибор для измерения магнитного поля на основе Бозе-Эйнштейновского конденсата (БЭК). Новый прибор обладает высокой чувствительностью и позв

Открыта частица, похожая на бозон Хиггса ют, что им впервые удалось зафиксировать неизвестную ранее частицу, которая может оказаться бозоном Хиггса. Однако, если их предположения окажутся верными, существующую уже 30 лет в физике элем

Обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата Международной группой исследователей с участием российских ученых из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата. Как сообщает журнал «Успехи физических наук», конденсат образуется в твердом теле (соединение цезия, меди и хлора) не из атомов, а из их возбужденных состояний