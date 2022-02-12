Разделы

Физика Бозон Конденсат Бозе—Эйнштейна Бозон Хиггса хиггсовский бозон хиггсон Higgs boson элементарная частица

Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица

СОБЫТИЯ


12.02.2022 Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

ой материи, она не может объяснить постоянное расширение Вселенной и предполагает, что масса бозона Хиггса по меньшей мере втрое превышает массу, измеренную опытным путем. Физики-теоретики из ф
16.12.2015 БАК обнаружил частицу тяжелее бозона Хиггса

яжелая из известных на сегодняшний день частиц. Ранее, во время двух экспериментов по поиску бозона Хиггса в 2012 г., ученые уже получали намеки на существование очень тяжелой элементарной част
08.10.2013 Вручена Нобелевская премия по физике

легой Робертом Браутом). В 2012 году их гипотезы были подтверждены открытием так называемой частицы Хиггса в лаборатории CERN в Швейцарии. Лауреаты Нобелевской премии по физике Франсуа Энглер (
14.06.2013 Начинается строительство нового международного коллайдера

итронный коллайдер ILC не заменит LHC, а лишь дополнит его в плане изучения "экзотики" вроде бозона Хиггса. Схема расположения Международного линейного коллайдера (ILC) - рядом для сравнения из
05.03.2013 Infor EAM помогает CERN в поисках бозона Хиггса

тыс. компонентов большого адронного коллайдера (БАК), использованного для недавнего открытия бозона Хиггса. Приложение Infor отслеживает важные параметры и управляет профилактическим обслуживан
20.02.2013 Бозон Хиггса заставил ученых сомневаться в стабильности Вселенной

Ученые до сих пор вникают в детали прошлогоднего открытия бозона Хиггса. И вот совсем недавно они заявили, что их расчеты с учетом новым данных весьма неутеши
14.09.2012 Опубликованы полные результаты по бозону Хиггса

ля объявили о своем открытии частицы, по всем своим характеристикам соответствующей описанию бозона Хиггса. Теперь эта информация стала более официальной: опубликовано первое научное описание н
04.07.2012 Битва за бозон: БАК ответил Теватрону пятью сигмами

анализа двухлетней работы Большого адронного коллайдера (2010-2011 гг.), посвященной поискам бозона Хиггса. Главный вывод, который до настоящего момента физики LHC пытались держать в секрете, -
03.07.2012 Бозон Хиггса: Теватрон вырвал победу у БАК?

В канун "исторического" заявления физиков Большого адронного коллайдера о поимке бозона Хиггса, которое они обещают сделать завтра в Женеве, напомнили о себе физики его главного кон
19.12.2011 Физики хотят переименовать бозон Хиггса

о работает в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере, все громче звучат требования переименовать бозон Хиггса, который в последнее время превратился в икону современной физики. Причем само названи
14.12.2011 Неуловимый бозон Хиггса оказался у ученых в "кармане"

ие на Большом адронном коллайдере, сделали долгожданное сообщение о состоянии дел с поисками бозона Хиггса. Было объявлено, что сразу в двух экспериментах, проводимых на суперколлайдере двумя р
28.11.2011 Бозон Хиггса: время встречи изменить нельзя

ации детекторов - CMS и ATLAS, подготовили доклад об этой "неуловимой" частице. Очевидно, что бозон Хиггса до сих пор не обнаружен, однако, согласно заявлению ученых, границы его поиска резко с
02.06.2011 Данные о якобы обнаруженном бозоне Хиггса обнародованы

История со слухом будто бы на суперколлайдере LHC был наконец обнаружен бозон Хиггса, получила новое продолжение. Напомним, месяц назад в одном из интернет-блогов был анон
05.05.2011 На суперколлайдере намечается война слухов

Появившиеся в прошлом месяце слухи о том, что на ЦЕРНовском суперколлайдере LHC обнаружен бозон Хиггса, не подтверждаются. Правда, тоже согласно слухам. Напомним, 22 апреля кто-то вывесил в
25.04.2011 Слух: на суперколлайдере поймали бозон Хиггса

в первую очередь, в Стандартную модель. А это может иметь одно из двух объяснений – либо это бозон Хиггса, но тогда надо пересматривать существующую теорию, либо это какая-то другая частица, С
21.03.2011 Зазеркалье бозона Хиггса: он умирает до того, как родится

Бозон Хиггса, до которого физики никак не могут докопаться в стоге сена под названием Большой адрон
02.02.2011 Бозон Хиггса ищут в графене

Испанские физики заявляют, что нашли графену неожиданное применение – искать тот самый бозон Хиггса, который сейчас пытаются поймать физики ЦЕРНа с помощью своего супердорогого суперколл
13.01.2011 Американцы отказались от борьбы за бозон Хиггса

ости и прочих улучшений, и в этой ситуации у Теватрона оставался мизерный шанс первым поймать бозон Хиггса (ради чего, собственно, и строился LHC) и щелкнуть по носу зарвавшуюся Европу с ее суп
14.11.2010 Коллайдер обнаружил следы бозона Хиггса?

кспериментаторы и зафиксировали. Физики полагают, что это может быть свидетельством рождения бозона Хиггса – единственной элементарной частицы, которая была предсказана Стандартной моделью и до
27.10.2010 Гонка коллайдеров: кому достанется бозон Хиггса?

ньги многих стран, главным образом для того, чтобы физики увидели (или не увидели) неуловимый бозон Хиггса, предсказанный современной теорией, и тем самым подтвердили бы (или не подтвердили) ее
07.08.2008 Физики установили новые ограничения на массу бозона Хиггса

отки данных этих двух экспериментов ими сделано заключение с 95% вероятностью, об отсутствии бозона Хиггса в районе массы 170 ГэВ. В эксперименте DZero участвуют 600 физиков из 90 научных орган
09.11.2007 Бозе-эйнштейновский конденсат подойдет для хранения кубитов

Исследователи из Франции и Швейцарии нашли новый способ записи и хранения квантовой информации. Для этих целей ученые предлагают использовать бозе-эйнштейновский конденсат. Французские ученые под руководством Ива Коломба (Yves Colombe) помещали бозе-эйнштейновский конденсат (БЭК) между двумя зеркалами, которые образовывали опт
22.05.2007 Создан магнитометр на основе конденсата Бозе-Эйнштейна

из Калифорнийского университета в Беркли разработали прибор для измерения магнитного поля на основе Бозе-Эйнштейновского конденсата (БЭК). Новый прибор обладает высокой чувствительностью и позв
07.03.2007 Открыта частица, похожая на бозон Хиггса

ют, что им впервые удалось зафиксировать неизвестную ранее частицу, которая может оказаться бозоном Хиггса. Однако, если их предположения окажутся верными, существующую уже 30 лет в физике элем
14.12.2005 Обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата

Международной группой исследователей с участием российских ученых из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата. Как сообщает журнал «Успехи физических наук», конденсат образуется в твердом теле (соединение цезия, меди и хлора) не из атомов, а из их возбужденных состояний 
14.12.2005 Обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата

Международной группой исследователей с участием российских ученых из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) обнаружен новый тип бозе-эйнштейновского конденсата. Как сообщает журнал «Успехи физических наук», конденсат образуется в твердом теле (соединение цезия, меди и хлора) не из атомов, а из их возбужденных состояний 

Публикаций - 116, упоминаний - 220

