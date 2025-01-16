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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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BreachForums



16.01.2025 Nokia: исходники украли, но не наши и не у нас 1
21.11.2024 Хакеры похитили данные десятков тысяч покупателей Ford 1
07.03.2024 Арестован глава хакерской группировки Kelvin Security, атаковавшей госорганы Германии, США, Японии - всего 90 стран 1
22.01.2024 США хотят посадить создателя знаменитого хакерского форума BreachForums на 15 лет 1
09.01.2024 Владельца сверхпопулярного хакерского форума отправили в тюрьму за VPN 1
23.03.2023 «Российский хакер» взломал американских сенаторов на почве непреодолимых «патриотических чувств» 1
26.01.2023 Хакеры выложили в сеть исходные коды поисковика, почты, диска и облака «Яндекса» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

BreachForums и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
Yandex - Яндекс 7339 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Ростелеком 9700 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
X Corp - Twitter 2845 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Google LLC 11775 1
Glory 22 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Cisco Systems 5114 1
Apple Inc 12100 1
GitHub 814 1
Почта России ПАО 2112 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Unsplash 762 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 16 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 133 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 279 1
Repository - Репозиторий 852 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 776 1
Website URL - Uniform Resource Locator 875 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 1
FreePik 980 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Яндекс.Маркет 937 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 168 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 62 1
Apple iOS 7809 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Apple - App Store 2890 1
Путин Владимир 3171 1
Мельникова Анастасия 371 1
Акимов Максим 187 1
Зайцев Михаил 260 1
Бакунов Григорий 22 1
Сергеев Михаил 108 1
Корсаков Константин 19 1
Шестаков Арсений 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
Япония 13282 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Украина 7608 1
Испания - Королевство 3706 1
Чили - Республика 469 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 305 1
Испания - Валенсия - Аликанте 39 1
США - Нью-Йорк штат 240 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 56 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 348 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 211 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
BleepingComputer - Издание 337 3
RAIDforums - хакерский форум 12 2
Frost & Sullivan 203 1
CNews Мишень 166 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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