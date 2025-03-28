Получите все материалы CNews по ключевому слову
Orange Romania
|28.03.2025
|Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров 1
|26.02.2020
|«Мегафон» открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге 1
|04.04.2007
|Молдавская Voxtel перейдет на бренд Orange 1
|15.04.2005
|FT увеличила долю в румынской Orange 1
|15.01.2003
|Nokia поставит MMS-решение румынскому оператору Orange Romania 1
|24.04.2002
|B Румынии начато тестирование сети 3G-связи 1
Orange Romania и организации, системы, технологии, персоны:
|Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
|World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 22 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Румыния 731 3
|Румыния - Бухарест 54 3
|Европа 21855 2
|Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
|Румыния - Брашов 4 1
|Молдавия - Республика Молдова 712 1
|Европа Восточная 3106 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146691 1
|Франция - Французская Республика 7881 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.