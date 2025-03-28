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Orange Romania


28.03.2025 Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров 1
26.02.2020 «Мегафон» открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге 1
04.04.2007 Молдавская Voxtel перейдет на бренд Orange 1
15.04.2005 FT увеличила долю в румынской Orange 1
15.01.2003 Nokia поставит MMS-решение румынскому оператору Orange Romania 1
24.04.2002 B Румынии начато тестирование сети 3G-связи 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Orange Romania и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Nokia Alcatel-Lucent Fujitsu - Evolium SAS 11 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
МегаФон 9086 1
Orange International Carriers 1 1
Fujitsu 2043 1
Voxtel 75 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28092 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20882 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6477 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2531 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7935 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51685 1
UMTS Terrestrial Radio Access Network - UTRAN 8 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30136 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2736 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7707 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24733 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9426 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7451 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5689 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11331 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3547 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2210 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4836 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24437 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1196 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 1
Microsoft Windows 15801 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 130 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 1
Radix Tempo 25 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Вольфсон Влад 59 1
Румыния 731 3
Румыния - Бухарест 54 3
Европа 21855 2
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Румыния - Брашов 4 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Европа Восточная 3106 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 1
Франция - Французская Республика 7881 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5870 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6395 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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