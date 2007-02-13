Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX

«ВымпелКом» в конце 1 квартала запустит сеть в Грузии екта на всей территории Грузии будет развернута новая мобильная сеть GSM/GPRS/EDGE, готовая к внедрению услуг 3G/UMTS и WiMAX. По условиям контракта, Alcatel предоставит заказчику комплексные решения Alcatel Evolium GSM/GPRS/EDGE, в том числе подсистемы базовых станций (BSS), центры мобильной коммутации NGN (NSS), а также услуги технической поддержки и сопровождения. Кроме того, Alcatel раз