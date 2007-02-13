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Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX

СОБЫТИЯ

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13.02.2007 «ВымпелКом» в конце 1 квартала запустит сеть в Грузии

екта на всей территории Грузии будет развернута новая мобильная сеть GSM/GPRS/EDGE, готовая к внедрению услуг 3G/UMTS и WiMAX. По условиям контракта, Alcatel предоставит заказчику комплексные решения Alcatel Evolium GSM/GPRS/EDGE, в том числе подсистемы базовых станций (BSS), центры мобильной коммутации NGN (NSS), а также услуги технической поддержки и сопровождения. Кроме того, Alcatel раз
28.11.2006 "ВымпелКом" начал тестовую эксплуатацию сети в Грузии

и WiMAX. По условиям контракта, Alcatel предоставит заказчику лучшие в отрасли комплексные решения Alcatel Evolium GSM/GPRS/EDGE, в том числе подсистемы базовых станций (BSS), центры мобильной
17.11.2006 Universal WiMAX прошла испытание в Японии

любом месте и в любое время. Со своей стороны Alcatel предоставил компании ACCA комплексное решение Alcatel 9100 Evolium WiMAX, включая базовые станции, беспроводные контроллеры доступа, центр

26.10.2006 Alcatel подписал контракты на 53 млн. евро на расширение сетей China Mobile

Alcatel в этой стране. По условиям контракта с Shaanxi MCC, Alcatel поставит и установит платформу Evolium GSM/EDGE для расширения возможностей доставки мобильных услуг в пяти крупнейших город
11.10.2006 Alcatel подписал с Mobitel контракт на строительство сети в Грузии

волит Mobitel предоставить современные мобильные коммуникационные услуги пользователям сотовой связи в Грузии. По условиям контракта Alcatel предоставит заказчику лучшие в отрасли комплексные решения Alcatel Evolium GSM/GPRS/EDGE, в том числе подсистемы базовых станций (BSS), центры мобильной коммутации NGN (NSS), а также услуги технической поддержки и сопровождения. Кроме того, Alcatel раз
15.02.2006 3GSM: Alcatel представила базовую станцию Evolium WiMAX

По случаю проведения Всемирного Конгресса 3GSM компания Alcatel объявила о новых успехах в области разработки решения для мобильных систем WiMAX. Компания представила базовую станцию Evolium WiMAX, разработанную на базе стандарта IEEE 802.16e-2005 (ранее известном как 802.16e), и подтвердила ее доступность для коммерческого использования с середины 2006 г. Данный продукт по
06.12.2002 Alcatel объявляет о доступности инфраструктуры 850 МГц GSM/GPRS Evolium

Пауло (Бразилия). В ходе демонстрации использовались многодиапазонные средства радиодоступа Alcatel Evolium и инфраструктура для опорных сетей GSM/GPRS, а также беспроводные модули Wavecom WISM
12.11.2002 Alcatel развертывает первую полнофункциональную систему мобильной связи 3G/UMTS в странах Бенилюкса

мации по сети и даже передачу видео в реальном времени. В Рийсвике Alcatel установил полное решение Evolium, в том числе радиосистемы наземного доступа UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Netw
16.05.2002 Аlcatel получила новый заказ на модернизацию сети связи в Уральском федеральном округе

у контракту на общую сумму 5,5 миллионов eвро, компания Alcatel должна осуществить поставку решения Evolium, в состав которого войдут: радиоподсистема (базовые станции и контроллеры базовых ста
21.02.2002 Alcatel продемонстрировала возможности повышения производительности мобильных радиосистем третьего поколения

более компактное, надежное и оптимальное по цене решение. В подвижной базовой станции Alcatel 9100 Evolium, продемонстрированной в Каннах на Всемирном конгрессе 3GSM (зал 1, стенд A5), реализо
15.01.2002 "СМАРТС" выбирала решение Evolium от Alcatel

ользователей собственно СМАРТС и группы компаний СМАРТС. ЗАО "СМАРТС" намерено использовать решения Evolium для оптимизации своей действующей инфраструктуры и ускоренного внедрения нового покол
20.11.2001 Alcatel поставит решение Evolium для расширения мобильной GSM-сети компании "Таиф Телком" в Республике Татарстан

нгом не только в России, но и в Европе, Азии и Америке. "Таиф Телком" намерена использовать решения Evolium для оптимизации имеющейся у нее инфраструктуры и ускоренного внедрения продуктов и ус
16.07.2001 Alcatel поставит системы мобильной связи Alcatel Evolium ЗАО "СМАРТС"

ния Alcatel и ЗАО "СМАРТС" подписали два контракта на поставку систем мобильной связи GSM - Alcatel Evolium для сети мобильной связи GSM ЗАО "СМАРТС". В рамках этих контрактов компания Alcatel

04.09.2000 Alcatel и Fujitsu создали совместное предприятие Evolium по исследованиям 3G-технологий связи

Компании Alcatel и Fujitsu объявили о завершении процесса создании совместного предприятия Evolium SAS, целью деятельности которого станет разработка систем мобильной связи третьего поколения. Предприятие зарегистрировано французским правительством, штаб-квартира расположена недалеко

Публикаций - 84, упоминаний - 106

Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Fujitsu 2105 12
Nokia Alcatel-Lucent Fujitsu - Evolium SAS 11 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
China Mobile 436 7
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
Mobitel 31 2
JMCC - Jilin Mobile Communications Company 5 2
Nokia Alcatel-Lucent - Spatial Wireless 10 2
МегаФон 10742 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
SAS Institute 1082 2
Vodafone Group 1412 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 2
Мобител 66 2
Motorola Inc 1156 1
Mobilcom 93 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации - Телеком-Менеджмент 35 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
Digitel - Digital Telecommunications Philippines 14 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Thales - Gemalto - GemPlus 52 1
Orange Sverige 4 1
ICE - Instituto Costarricense de Electricidad - Costa Rican Institute of Electricity 4 1
Roshan - TDCA - Telecom Development Company Afghanistana 8 1
Türk Telekom - Turk Telekomunikasyon 20 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 20 1
Djibtel - Djibouti Telecom - Djibouti Télécommunication 1 1
JSMCC - Jiangsu Mobile Communication Company 5 1
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 16 1
Intel Corporation 12811 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Россети Ленэнерго 1699 2
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 1
AKFED - Aga Khan Fund for Economic Development 2 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Empresas Publicas de Medellin 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 62
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 49
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 39
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 36
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 8
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - Node B 37 6
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
3G - UMTS Terrestrial Radio Access Network - UTRAN 8 4
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 196 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 3
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 171 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 73 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 3
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 5
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 4
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 2
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Nokia Alcatel-Lucent OMSN - Optical Multi-Service Nodes 6 1
Nokia Alcatel-Lucent NGN - Next Generation Network 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Edge Multiplexer - Nokia Alcatel-Lucent Edge Gateway - Nokia Alcatel-Lucent iMerge CFG - Nokia Alcatel-Lucent Centrex Feature Gateway - Nokia Alcatel-Lucent Multi-service Access Gateway - Nokia Alcatel-Lucent Media Gateway 9 1
Nokia Alcatel-Lucent VSAT 1 1
Nokia Alcatel-Lucent SDH 5 1
Nokia Alcatel-Lucent SMC 1 1
Nokia Alcatel-Lucent TCA SGSN 1 1
Nokia Alcatel-Lucent IN - Intelligent Network 3 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 1
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 1
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 1
Nokia 6220 7 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Windows NT 890 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 7 1
Nokia Alcatel-Lucent 3G 5 1
Rouanne Marc - Руан Марк 9 3
Солонин Виталий 90 1
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Авдеев Сергей 29 1
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Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
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Африка - Африканский регион 3641 5
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Грузия 1332 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
Швеция - Мальмё 14 3
Италия - Ломбардия - Вимеркате 3 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Нидерланды 3746 3
Таиланд - Королевство 926 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
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Китай - Ганьсу - Ланьчжоу 25 2
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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