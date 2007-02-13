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Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX
СОБЫТИЯ
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|13.02.2007
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«ВымпелКом» в конце 1 квартала запустит сеть в Грузии
екта на всей территории Грузии будет развернута новая мобильная сеть GSM/GPRS/EDGE, готовая к внедрению услуг 3G/UMTS и WiMAX. По условиям контракта, Alcatel предоставит заказчику комплексные решения Alcatel Evolium GSM/GPRS/EDGE, в том числе подсистемы базовых станций (BSS), центры мобильной коммутации NGN (NSS), а также услуги технической поддержки и сопровождения. Кроме того, Alcatel раз
|28.11.2006
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"ВымпелКом" начал тестовую эксплуатацию сети в Грузии
и WiMAX. По условиям контракта, Alcatel предоставит заказчику лучшие в отрасли комплексные решения Alcatel Evolium GSM/GPRS/EDGE, в том числе подсистемы базовых станций (BSS), центры мобильной
|17.11.2006
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Universal WiMAX прошла испытание в Японии
любом месте и в любое время. Со своей стороны Alcatel предоставил компании ACCA комплексное решение Alcatel 9100 Evolium WiMAX, включая базовые станции, беспроводные контроллеры доступа, центр
|26.10.2006
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Alcatel подписал контракты на 53 млн. евро на расширение сетей China Mobile
Alcatel в этой стране. По условиям контракта с Shaanxi MCC, Alcatel поставит и установит платформу Evolium GSM/EDGE для расширения возможностей доставки мобильных услуг в пяти крупнейших город
|11.10.2006
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Alcatel подписал с Mobitel контракт на строительство сети в Грузии
волит Mobitel предоставить современные мобильные коммуникационные услуги пользователям сотовой связи в Грузии. По условиям контракта Alcatel предоставит заказчику лучшие в отрасли комплексные решения Alcatel Evolium GSM/GPRS/EDGE, в том числе подсистемы базовых станций (BSS), центры мобильной коммутации NGN (NSS), а также услуги технической поддержки и сопровождения. Кроме того, Alcatel раз
|15.02.2006
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3GSM: Alcatel представила базовую станцию Evolium WiMAX
По случаю проведения Всемирного Конгресса 3GSM компания Alcatel объявила о новых успехах в области разработки решения для мобильных систем WiMAX. Компания представила базовую станцию Evolium WiMAX, разработанную на базе стандарта IEEE 802.16e-2005 (ранее известном как 802.16e), и подтвердила ее доступность для коммерческого использования с середины 2006 г. Данный продукт по
|06.12.2002
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Alcatel объявляет о доступности инфраструктуры 850 МГц GSM/GPRS Evolium
Пауло (Бразилия). В ходе демонстрации использовались многодиапазонные средства радиодоступа Alcatel Evolium и инфраструктура для опорных сетей GSM/GPRS, а также беспроводные модули Wavecom WISM
|12.11.2002
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Alcatel развертывает первую полнофункциональную систему мобильной связи 3G/UMTS в странах Бенилюкса
мации по сети и даже передачу видео в реальном времени. В Рийсвике Alcatel установил полное решение Evolium, в том числе радиосистемы наземного доступа UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Netw
|16.05.2002
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Аlcatel получила новый заказ на модернизацию сети связи в Уральском федеральном округе
у контракту на общую сумму 5,5 миллионов eвро, компания Alcatel должна осуществить поставку решения Evolium, в состав которого войдут: радиоподсистема (базовые станции и контроллеры базовых ста
|21.02.2002
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Alcatel продемонстрировала возможности повышения производительности мобильных радиосистем третьего поколения
более компактное, надежное и оптимальное по цене решение. В подвижной базовой станции Alcatel 9100 Evolium, продемонстрированной в Каннах на Всемирном конгрессе 3GSM (зал 1, стенд A5), реализо
|15.01.2002
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"СМАРТС" выбирала решение Evolium от Alcatel
ользователей собственно СМАРТС и группы компаний СМАРТС. ЗАО "СМАРТС" намерено использовать решения Evolium для оптимизации своей действующей инфраструктуры и ускоренного внедрения нового покол
|20.11.2001
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Alcatel поставит решение Evolium для расширения мобильной GSM-сети компании "Таиф Телком" в Республике Татарстан
нгом не только в России, но и в Европе, Азии и Америке. "Таиф Телком" намерена использовать решения Evolium для оптимизации имеющейся у нее инфраструктуры и ускоренного внедрения продуктов и ус
|16.07.2001
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Alcatel поставит системы мобильной связи Alcatel Evolium ЗАО "СМАРТС"
ния Alcatel и ЗАО "СМАРТС" подписали два контракта на поставку систем мобильной связи GSM - Alcatel Evolium для сети мобильной связи GSM ЗАО "СМАРТС". В рамках этих контрактов компания Alcatel
|04.09.2000
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Alcatel и Fujitsu создали совместное предприятие Evolium по исследованиям 3G-технологий связи
Компании Alcatel и Fujitsu объявили о завершении процесса создании совместного предприятия Evolium SAS, целью деятельности которого станет разработка систем мобильной связи третьего поколения. Предприятие зарегистрировано французским правительством, штаб-квартира расположена недалеко
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX и организации, системы, технологии, персоны:
|Rouanne Marc - Руан Марк 9 3
|Солонин Виталий 90 1
|Сидоров Василий 53 1
|Белашева Марина 37 1
|Авдеев Сергей 29 1
|Минаев Артем 26 1
|Маношкин Александр 8 1
|Sakata Yoshio - Саката Есио 1 1
|Прянишников Николай 316 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Изосимов Александр 192 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Мобильные системы 118 3
|Telecom Today - Today in Telecom 138 1
|Cellular News 234 1
|Australian IT News 51 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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