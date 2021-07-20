Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Изосимов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 151
Изосимов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
|U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
|М.Видео-Эльдорадо Novex 5 1
|WhatsApp Messenger 654 1
|Google Android 10751 1
|Veon Wholesale Services 3 1
|Волож Аркадий 181 4
|Тынкован Александр 48 2
|Ким Борис 65 2
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Коболев Андрей 3 2
|Морошкин Александр 106 2
|Дубовицкий Николай 5 1
|Ли Сергей 8 1
|Шимкив Дмитрий 6 1
|Углов Александр 3 1
|Комаров Александр 10 1
|Дементьева Ирина 9 1
|Либин Сергей 18 1
|Трачук Аркадий 4 1
|Иванова Дагмара 24 1
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
|Казбеги Александр 2 1
|Крупнов Александр 14 1
|Акимов Максим 167 1
|Гуцериев Саид 10 1
|Тихонов Александр 60 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Земков Сергей 150 1
|Трачук Алексей 2 1
|Баланова Светлана 29 1
|Соколовский Александр 36 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Савкин Владимир 38 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Торбахов Александр 54 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Шадаев Максут 384 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 3
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru