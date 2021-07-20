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Изосимов Александр


20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту 2
27.05.2021 Группа М.Видео-Эльдорадо создает единый блок OneRetail для управления брендами М.Видео и Эльдорадо 1
18.05.2021 Гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» увеличил долю в капитале компании 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 1
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
27.10.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2020 года увеличила оборот на 25% 2
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 9
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 7
29.02.2012 Экс-глава «Билайна» нашел новую работу 6
09.01.2012 Крупнейшая сделка «Билайна» может оказаться провальной 1
27.12.2011 10 главных ИКТ-событий 2011 года в России 1
16.12.2011 Человек года по версии CNews. ГОЛОСОВАНИЕ 1
16.12.2011 «Билайн» возглавил экс-гендиректор CTC и основатель «Афиши» 1
15.11.2011 «Билайн» лишился страховки от миллиардных убытков 1
20.09.2011 Власти Алжира не станут разорять “Билайн” 2
27.06.2011 Братья-миллиардеры разделили акции «Билайна» 1
10.06.2011 “Билайну” компенсируют убытки его же акциями 1
16.05.2011 Главой VimpelCom станет Джо Лундер 1
16.05.2011 Изосимова в «Билайне» заменят ветераны 2
27.04.2011 «Билайн» решил вьетнамскую проблему за $500 млн 1
18.04.2011 Управление «Билайном» доверили египтянину 1
15.04.2011 «Билайн» спасли от штрафа в $770 млн 2
10.03.2011 VimpelCom завершил сделку по приобретению 78% лаосского оператора Millicom Lao 1
09.03.2011 Vimpelcom направит на выплату промежуточных дивидендов около $250 млн 1
02.03.2011 Суд отклонил ходатайство Telenor о наложении обеспечительных мер по иску к Vimpelcom 1
17.02.2011 Крупнейшая сделка в российском телекоме под угрозой срыва 1
14.02.2011 “Билайн” нашел виновного в неудачах в России 2
08.02.2011 Варяги отбирают акции «Билайна» на $2,7 млрд 1
17.01.2011 Наблюдательный совет Vimpelcom одобрил новые условия объединения с Wind Telecom 1
21.12.2010 У слияния «Билайна» с египтянами все больше сторонников 2
15.11.2010 Vimpelcom Ltd. выплатит $600 млн промежуточных дивидендов 1
19.10.2010 «Билайн» получил «черную метку» из Алжира 1
11.10.2010 Слияние VimpelCom и Orascom оказалось под угрозой срыва 1
05.10.2010 «Билайн» побил национальный рекорд по скупке активов 2
05.10.2010 «ВымпелКом Лтд.» объединяется с Weather Investments 1
03.09.2010 «Билайн» заморозил вьетнамскую «дочку» 1
02.09.2010 Чистая прибыль «ВымпелКом Лтд.» снизилась на 52.2% 2
02.08.2010 В «ВымпелКом Лтд.» назначен новый главный финансовый директор 1

Публикаций - 92, упоминаний - 151

Изосимов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
Microsoft Corporation 11110 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Киевстар 261 3
McKinsey & Company 121 2
Orange France Télécom 99 2
Синтерра - Synterra 565 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 2
Deutsche Telekom 219 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Veon - VimpelCom International Services 3 1
ГС-инвест - GS Invest 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Merlion - Мерлион 275 1
SAP SE 3216 1
LG Electronics 1855 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 104 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 1
Vodafone Group 381 1
Nokia Corporation 2442 1
IBM 3546 1
Bentley Systems 43 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Samsung Electronics 5686 1
РТЛабс 145 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
SAS Institute 596 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 3
ONE RETAIL 23 3
OneRetail 5 2
East Capital AB 3 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Mars Incorporated 5 2
Qiwi 783 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Альфа-Групп 321 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Lamoda 83 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Почта России ПАО 1574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Smartphone - Смартфон 773 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
М.Видео-Эльдорадо Novex 5 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Android 10751 1
Veon Wholesale Services 3 1
Волож Аркадий 181 4
Тынкован Александр 48 2
Ким Борис 65 2
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
Гуцериев Михаил 107 2
Коболев Андрей 3 2
Морошкин Александр 106 2
Дубовицкий Николай 5 1
Ли Сергей 8 1
Шимкив Дмитрий 6 1
Углов Александр 3 1
Комаров Александр 10 1
Дементьева Ирина 9 1
Либин Сергей 18 1
Трачук Аркадий 4 1
Иванова Дагмара 24 1
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
Казбеги Александр 2 1
Крупнов Александр 14 1
Акимов Максим 167 1
Гуцериев Саид 10 1
Тихонов Александр 60 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Земков Сергей 150 1
Трачук Алексей 2 1
Баланова Светлана 29 1
Соколовский Александр 36 1
Исмаилов Рашид 47 1
Савкин Владимир 38 1
Мамонов Михаил 24 1
Прибочий Михаил 34 1
Торбахов Александр 54 1
Кочаров Григорий 13 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
Украина 3374 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Европа Центральная 106 3
Европа Северная - Скандинавия 275 3
Великобритания - Лондон 823 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 2
Россия - Якутск 249 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Канада 1307 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Европа Западная 615 1
Индия - Республика 2175 1
Европа 3766 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Казахстан - Республика 2637 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Евразия 160 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Африка 1491 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Швеция - Стокгольм 161 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Швеция - Королевство 756 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 3
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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