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Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо»

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила об утверждении советом директоров Александра Изосимова на должность CEO (генерального директора).

В задачи Александра Изосимова входит дальнейшее развитие модели One Retail и цифровая трансформация бизнеса группы, укрепление лидерских позиций компании в качестве онлайн-игрока российского рынка бытовой техники и электроники, развитие отношений с инвестиционным сообществом, рост акционерной стоимости и ликвидности акций компании.

Александр имеет более чем 20-летний опыт работы в качестве топ-менеджера, СЕО и члена советов директоров в различных отраслях, включая товары повседневного спроса, телекоммуникации и финансовые рынки. Значительная часть его профессионального опыта связана с работой в публичных компаниях, торгующихся на биржах Москвы, Лондона, Стокгольма и Нью-Йорка.

Председатель совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев сказал: «Группа «М.Видео-Эльдорадо» за последние несколько лет сумела разработать и начать реализовывать одну из самых эффективных бизнес-моделей в своем сегменте рынка на глобальном уровне. У компании есть стратегическое видение дальнейшего развития и ресурсы для воплощения новых планов. Важной задачей на данном этапе является усиление команды менеджмента, которой предстоит воплотить новую стратегию в жизнь. Уверен, что безупречная репутация Александра Изосимова, его менеджерский опыт и экспертиза в цифровых бизнесах дадут новый импульс в развитии бизнеса компании».

Президент и председатель правления группы М.Видео-Эльдорадо Александр Тынкован сказал: «М.Видео-Эльдорадо» за последние несколько месяцев существенно ускорила цифровую трансформацию и переход на модель One Retail, но мы только вначале пути по построению нового подхода к продажам и клиентскому сервису, в основе которых лежит смартфон и мобильные технологии. Управленческий опыт Александра в бизнесах, которые переходили на новый этап в своем развитии, абсолютно релевантен задачам «М.Видео-Эльдорадо», и безусловно, усилит профессиональную экспертизу команды».

Александр Изосимов отметил: «Группа «М.Видео-Эльдорадо», на мой взгляд, одна из лучших компаний в потребительском секторе современной России. Ее отличительной чертой всегда была способность адаптироваться к быстрым изменениям рынка, ставить перед собой и решать нетривиальные и амбициозные задачи. Сейчас перед бизнесом стоит новый вызов – цифровая трансформация и реализация полного потенциала роста компании. Я не хочу недооценивать ни сложность задачи, ни интенсивность конкуренции, но после знакомства с очень сильной и мотивированной командой «М.Видео-Эльдорадо» у меня нет никаких сомнений в успехе».

CEO группы «М.Видео-Эльдорадо» подчиняется совету директоров ПАО «М.видео» и отвечает за всю операционную деятельность компании. Под его руководством находятся как управляющие директора брендов «М.Видео» и «Эльдорадо», так и директора объединенных функций – коммерческой, финансовой, управления персоналом, управления поставками, дистрибуцией и логистикой, а также операционный директор, курирующий работу ИТ, бизнес-трансформации и дата-офиса.

Консультантом группы «М.Видео-Эльдорадо» в поиске выступила компания Spencer Stuart. Александр Изосимов приступит к своим обязанностям с 1 октября 2020 г. Энрике Фернандес, ранее занимавший позицию CEO, перешел в совет директоров ПАО «М.видео».

Александр Изосимов родился в 1964 г. в Якутске, окончил экономический факультет Московского авиационного института (МАИ).

Начал управленческую карьеру в 1991 г. в Стокгольмском офисе международной компании McKinsey & Company, занимающейся стратегическим консалтингом. В 1995 г. получил степень магистра делового администрирования (MBA) в бизнес-школе Insead (Франция) и возобновил работу в Лондонском офисе McKinsey & Company.

В 1996 г. Изосимов начал работать в российском подразделении компании Mars Inc., где занимал позиции менеджера по планированию, финансового директора, директора по продажам и генерального директора. В 2001 г. Александр вошел в состав правления корпорации Mars Inc в качестве регионального президента по странам СНГ, Центральной Европы и Скандинавии.

С 2003 по 2011 г. Александр Изосимов возглавлял «Вымпелком» (Vimpelcom Ltd, c 2017 г. – Veon, в России работает под брендом «Билайн») как генеральный директор и президент. В период его руководства компания прошла этап стремительного роста, расширила географию, кратно увеличила объем операций и как следствие, вошла в ряд ведущих операторов мира.

С 2011 г. Александр сфокусировался на работе в Советах директоров и в разное время входил в советы таких компаний как Ericsson AB, MTG AB, East Capital AB, Transcom SPA, Teleopti AB, «Балтика». В настоящее время является членом совета директоров EVRAZ Plc, Nilar AB, Hövding AB и Наблюдательного совета Московской Биржи (MOEX)

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