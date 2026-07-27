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INSEAD L'Institut europeen d'administration des affaires Европейский институт управления бизнесом

INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Андрей Филатов назначен генеральным директором ЛАБ СП 1
20.02.2026 Евгений Колбин вошел в совет директоров и стал исполнительным директором MWS 1
22.09.2025 В Naumen назначен коммерческий директор 1
16.09.2024 T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию 1
31.01.2024 Qiwi plc объявляет о назначении генерального и финансового директоров 1
21.11.2023 Екатерина Колесникова назначена заместителем генерального директора холдинга «Т1» по персоналу 1
14.02.2023 В НКК назначен генеральный директор 1
14.12.2022 Михаил Трегубенко, «Сибур»: Наша задача — за счет цифровизации увеличить долю высококвалифицированного труда 1
19.01.2022 В Schneider Electric назначен вице-президент подразделения «Сервисы» в России и СНГ 1
16.12.2021 Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф» 1
03.09.2021 В Sitronics Group назначен вице-президент по продажам и операционной деятельности 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 1
23.12.2020 В Diebold Nixdorf назначен управляющий директор банковского дивизиона 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
10.06.2020 В Novardis назначен исполнительный директор 1
08.06.2020 МТС объявила о назначении коммерческого директора B2B 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 1
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 1
12.03.2019 Microsoft запустила бесплатные онлайн-курсы по искусственному интеллекту для бизнеса 1
21.01.2019 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка 1
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 2
24.09.2018 России повезло в рейтинге открытости данных 1
10.04.2018 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 1
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
16.06.2017 После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
02.07.2015 IBM назначила нового генерального директора в России 1
20.01.2015 Альпинисты ищут идеальное общество 1
14.01.2015 Beeline в Узбекистане возглавит Владимир Петров 1
11.11.2014 Елена Елизарова назначена директором департамента обслуживания клиентов «Ростелекома» 1
28.10.2014 Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке 2
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
14.02.2014 Назначен новый глава SAP СНГ 1
27.09.2013 К 2018 г. не будет реализовано и половины планов «Электронного правительства» 1
22.09.2013 Рейтинг развития ИКТ – в фокусе Россия 1

Публикаций - 78, упоминаний - 82

INSEAD и организации, системы, технологии, персоны:

McKinsey & Company Int 293 10
SAP SE 5601 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Microsoft Corporation 25775 8
SAP CIS - САП СНГ 868 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Ростелеком 10948 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Teleopti 16 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
SAS Institute 1082 3
Vodafone Group 1412 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Unicon - Юникон 22 2
Микротест 284 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Квазар-Микро - КМ 166 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Bouygues Telecom 65 2
Poste Italiane - Почта Италии 13 2
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
Cisco Systems 5372 2
Accenture plc 719 2
Intel Corporation 12811 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
East Capital AB 3 3
Kearney - A.T. Kerney 47 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 2
Mars Incorporated 16 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Групп 745 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Citi - Citibank 158 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Связной Банк 113 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Ward Howell 15 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Spencer Stuart International 6 1
Finn Flare - ФФ Стайл 46 1
Tholons 3 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 9
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
Федеральное казначейство России 1949 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
World Wide Web Foundation 6 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
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Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 2
SAP Центр цифрового лидерства 15 2
Software AG - ARIS Platform 180 2
Apple iPhone 6 4861 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Parallels Desktop 93 1
SAP ЦОД 15 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 20 1
SAP MII - SAP Manufacturing Integration and Intelligence 3 1
Software AG - ARIS Process Governance 5 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Virtuozzo Containers 31 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows 16882 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Парменова Наталия 63 5
Изосимов Александр 192 5
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 5
Праздничных Алексей 4 3
Постолатий Виталий 22 3
Орехов Вячеслав 48 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 3
Lanvin Bruno - Лэнвин Бруно 3 3
Мартынов Владислав 115 3
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 2
Красюков Дмитрий 43 2
Нейман Алексей 8 2
Шлыков Алексей 45 2
Назипов Дмитрий 86 2
Закрепин Евгений 62 2
Асланян Сергей 104 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Рыбчинский Михаил 27 2
Комягин Сергей 22 2
Филатов Андрей 117 2
Серебряникова Анна 77 2
Гонтарев Павел 122 2
Богачев Игорь 183 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Резникович Алексей 60 2
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 1
Шойгу Сергей 92 1
Григорьева Мария 25 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 1
Казак Максим 162 1
Иванова Елена 83 1
Низник Александр 20 1
Воробьев Александр 42 1
Гончарук Александр 92 1
Фетисов Алексей 65 1
Зименков Андрей 13 1
Умаров Михаил 56 1
Громов Михаил 12 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Герчук Михаил 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
Франция - Французская Республика 8177 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 21
Европа 24964 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Сингапур - Республика 1953 16
Швеция - Королевство 3782 15
Украина 7928 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Казахстан - Республика 6048 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Канада 5081 10
Нидерланды 3746 10
Ближний Восток 3154 8
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Дания - Королевство 1337 7
Индия - Bharat 5869 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Швеция - Стокгольм 410 6
Европа Центральная 278 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Норвегия - Королевство 1858 6
Эстония - Эстонская Республика 764 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 6
Япония 13807 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Ирландия - Республика 1051 5
Европа Восточная 3138 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 5
Армения - Республика 2449 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 25
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 6
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 4
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
Экономический эффект 1342 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 164 2
Кибернетика - Cybernetics 255 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
Английский язык 7030 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 2
Bloomberg 1627 4
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 7
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 5
Gartner - Гартнер 3658 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 4
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Forrester Research 834 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
QS World University Rankings 4 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 10
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Microsoft AI Business School 2 1
LUT University - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 4 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
МГЛУ - Минский государственный лингвистический университет - Минский государственный педагогический институт иностранных языков - ИнЯ́з 2 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 1
Т1 Цифровая академия 54 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
Cairo University - Каирский университет 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 15
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAP Quality Awards 7 1
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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