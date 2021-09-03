Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
INSEAD
L'Institut europeen d'administration des affaires
Европейский институт управления бизнесом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 39
INSEAD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орехов Вячеслав 41 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Постолатий Виталий 20 2
|Богачев Игорь 172 2
|Шлыков Алексей 9 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Мартынов Владислав 80 2
|Изосимов Александр 92 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Парменова Наталия 62 2
|Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Курков Игорь 1 1
|Величко Александр 1 1
|Тананакин Алексей 1 1
|Александрос Стратис 1 1
|Дублин Александр 1 1
|Пророков Александр 1 1
|Пак Олег 90 1
|Гуцериев Саид 10 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Урбанский Владимир 20 1
|Воробьев Александр 19 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Тынкован Александр 48 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Филатов Андрей 99 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Bloomberg 786 2
|Прайм - Агентство экономической информации 530 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771884, в очереди разбора - 675566.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771884, в очереди разбора - 675566.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru