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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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INSEAD
L'Institut europeen d'administration des affaires
Европейский институт управления бизнесом


03.09.2021 В Sitronics Group назначен вице-президент по продажам и операционной деятельности 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 2
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
12.03.2019 Microsoft запустила бесплатные онлайн-курсы по искусственному интеллекту для бизнеса 2
21.01.2019 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка 1
24.09.2018 России повезло в рейтинге открытости данных 1
10.04.2018 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 2
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
16.06.2017 После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
02.07.2015 IBM назначила нового генерального директора в России 1
14.01.2015 Beeline в Узбекистане возглавит Владимир Петров 1
11.11.2014 Елена Елизарова назначена директором департамента обслуживания клиентов «Ростелекома» 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
14.02.2014 Назначен новый глава SAP СНГ 1
27.09.2013 К 2018 г. не будет реализовано и половины планов «Электронного правительства» 1
22.09.2013 Рейтинг развития ИКТ – в фокусе Россия 2
01.07.2013 Россия потеряла 11 позиций в мировом рейтинге инновационности стран 1
17.04.2013 Оборот Digital Design по итогам 2012 г. превысил 1 млрд руб. 1
07.02.2013 Дмитрий Московский назначен финансовым директором «Почты России» 1
04.04.2012 Развитость ИКТ: Россия вновь позади Казахстана 1
16.05.2011 1 и 2 июня в Москве пройдет СЕО-саммит «Искусство быть успешным» 1
23.02.2011 Parallels нанял гендиректора с опытом IPO 1
10.04.2009 Какие ИТ нужны госсектору 1
07.04.2009 Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле 1
31.03.2009 Teradata проведет конференцию The Enterprise Intelligence Summit в Стамбуле 1
27.03.2009 ИТ-готовность: Россия - 74-я 1
04.02.2008 В «Ситрониксе» назначен руководитель бизнес-направления «Телекоммуникационные решения» 1
25.01.2008 В «Ситрониксе» избран новый совет директоров 1
10.01.2008 Глава "Билайна" купил самый дорогой дом в Швеции. ФОТО 1

Публикаций - 35, упоминаний - 39

INSEAD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3230 5
Microsoft Corporation 11253 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 4
IBM 3586 4
SAP CIS - САП СНГ 758 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 155 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
McKinsey & Company 121 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
SAP UKI 3 1
Nortel Networks 224 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
SAP Ukraine - САП Украина 4 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
OpenText 161 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Cisco Systems 2074 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Киевстар 263 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
SAS Institute 599 1
Huawei 2736 1
Oracle Sun Microsystems 404 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
ONE RETAIL 23 2
Mars Incorporated 5 2
East Capital AB 3 2
Почта России ПАО 1580 1
Почтовые технологии 12 1
Альфа-Банк 1128 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Tholons 3 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 78 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
World Bank Group - Всемирный банк 133 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 2
World Wide Web Foundation 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 489 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Speedtest by Ookla 32 2
SAP SuccessFactors 110 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Microsoft Windows 866 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP Mobile Platform 28 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 261 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
Орехов Вячеслав 41 2
Гонтарев Павел 69 2
Постолатий Виталий 20 2
Богачев Игорь 172 2
Шлыков Алексей 9 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Мартынов Владислав 80 2
Изосимов Александр 92 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
Красюков Дмитрий 43 2
Парменова Наталия 62 2
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Фурсин Алексей 100 1
Курков Игорь 1 1
Величко Александр 1 1
Тананакин Алексей 1 1
Александрос Стратис 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Пак Олег 90 1
Гуцериев Саид 10 1
Емельченков Сергей 84 1
Урбанский Владимир 20 1
Воробьев Александр 19 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Тынкован Александр 48 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Ефимов Владимир 32 1
Филатов Андрей 99 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 10
Украина 3431 9
Франция - Французская Республика 2155 9
Германия - Федеративная Республика 3702 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 8
Казахстан - Республика 2665 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 8
Индия - Республика 2188 6
Европа 3804 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 4
Европа Северная - Скандинавия 275 4
Беларусь - Белоруссия 2107 4
Восточная Европа 1701 3
Сингапур - Республика 812 3
Гондурас 8 2
Швеция - Стокгольм 163 2
Россия - Якутск 249 2
Филиппины - Республика 216 2
Эстония - Эстонская Республика 422 2
Никарагуа - Республика 31 2
Европа Центральная 107 2
Япония 2832 2
Великобритания - Лондон 835 2
Швеция - Королевство 768 2
Специальный административный район Гонконг 557 2
Южная Корея - Республика 1473 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 2
Канада 1326 2
Черногория 86 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Уругвай - Восточная Республика 25 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 1
Китай - Шэньчжэнь 90 1
США - Филадельфия 6 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Экономический эффект 20 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Bloomberg 786 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 5
CNews Analytics 1996 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 3
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 2
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
Microsoft AI Business School 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 5
SAP Quality Awards 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771884, в очереди разбора - 675566.
Создано именных указателей - 46354.
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