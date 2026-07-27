Индексная книга (каталог) CNews*
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INSEAD L'Institut europeen d'administration des affaires Европейский институт управления бизнесом
СОБЫТИЯ
Публикаций - 78, упоминаний - 82
INSEAD и организации, системы, технологии, персоны:
|Парменова Наталия 63 5
|Изосимов Александр 192 5
|Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 5
|Праздничных Алексей 4 3
|Постолатий Виталий 22 3
|Орехов Вячеслав 48 3
|Steen Birger - Стен Биргер 72 3
|Lanvin Bruno - Лэнвин Бруно 3 3
|Мартынов Владислав 115 3
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Нейман Алексей 8 2
|Шлыков Алексей 45 2
|Назипов Дмитрий 86 2
|Закрепин Евгений 62 2
|Асланян Сергей 104 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Рыбчинский Михаил 27 2
|Комягин Сергей 22 2
|Филатов Андрей 117 2
|Серебряникова Анна 77 2
|Гонтарев Павел 122 2
|Богачев Игорь 183 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Резникович Алексей 60 2
|Bichara Khaled - Бичара Халед 10 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Григорьева Мария 25 1
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 1
|Казак Максим 162 1
|Иванова Елена 83 1
|Низник Александр 20 1
|Воробьев Александр 42 1
|Гончарук Александр 92 1
|Фетисов Алексей 65 1
|Зименков Андрей 13 1
|Умаров Михаил 56 1
|Громов Михаил 12 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Герчук Михаил 88 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.