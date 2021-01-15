Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании

Попавший в начале 2020 г. под сокращение первый заместитель гендиректора «Техносерва» Евгений Закрепин через суд добился восстановления в должности и выплаты компенсации за вынужденные «прогулы». Однако выйдя на работу, он тут же написал заявление об уходе.

Недолгое возвращение Закрепина

Как стало известно CNews, компания «Техносерв» по решению суда восстановила в должности ранее сокращенного первого заместителя гендиректора компании Евгения Закрепина, однако продолжать прерванную на несколько месяцев работу он не стал, тут же уволившись.

Из материалов Тимирязевского районного суда Москвы следует, что Закрепин проработал на руководящих должностях в ООО «Техносерв менеджмент» с 2011 г. Последний его трудовой договор с компанией был заключен 16 мая 2016 г. — на неопределенный срок. Уведомление о сокращении Закрепину было выдано 9 января 2020 г.

До увольнения, какие-либо вакантные должности топ-менеджеру предложены не были. В то же время, уже после его ухода на работу в «Техносерв» были приняты заместители гендиректора по коммерческой деятельности, по развитию бизнеса, по работе с государственным сектором и по работе с промышленными индустриями.

В результате Закрепин посчитал, что его работодатель грубо нарушил порядок прекращения трудового договора, и 30 января 2020 г. обратился в суд с требованием восстановить его на работе, взыскав с «Техносерва» в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из расчета примерно 1 млн руб. в месяц. Кроме того, Закрепин затребовал возмещение нанесенного ему морального вреда, который он оценил в 100 тыс. руб.

Евгений Закрепин доказал, что был уволен из «Техносерва» неправомерно

За исключением этой последней суммы (она была уменьшена до 15 тыс. руб.), 8 июля 2020 г. суд удовлетворил требования Закрепина в полном объеме, обязав «Техносерв» восстановить его в должности и выплатить зарплату за 121 день «простоя».

Не согласившись с выводами служителей Фемиды, представители «Техносерва» в начале августа 2020 г. подали апелляционную жалобу в Московский городской суд, но она была оставлена без удовлетворения. В результате, как указано в карточке дела, 16 декабря решение Тимирязевского районного суда Москвы вступило в силу.

В то же время, по данным источника CNews, знакомого с ситуацией, Закрепин еще в июле (после вынесения первого судебного решения) в своей должности был восстановлен. Однако, выйдя на работу, он сразу же написал заявление об увольнении, формально проработав таким образом всего один день.

На момент публикации материала представители «Техносерва» прокомментировать CNews данную историю не смогли. Евгений Закрепин на вопросы редакции не ответил.

Некоторые подробности разбирательства

Как отмечается в материалах суда первой инстанции, статья 179 трудового кодекса России предусматривает, что при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение отдается семейным (при наличии двух или более иждивенцев), лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества, работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

По иску Закрепина суд установил, что накануне его увольнения в «Техносерве» имелись вакансии бизнес-аналитика, старшего юрисконсульта, инженера, инженера по тестированию ПО, ведущего эксперта по стратегическому планированию. При этом 14 октября 2019 г. в компании была создана комиссия по оценке уровня квалификации работников в целях предложения занятия вакантных должностей.

Данная комиссия оценила в том числе и Закрепина, но по итогам рассмотрения его квалификации пришла к выводу о том, что его навыки не соответствуют вышеупомянутым должностям, поэтому предлагать их ему не следует.

Суд разобрал несколько конкретных вакансий, не предложенных Закрепину, установив в каждом из случаев неправомерность выводов работодателя. Например, топ-менеджеру не предложили должности аналитика и заместителя гендиректора по экономике и финансам в силу отсутствия у Закрепина, в том числе, диплома MBA, в то время как это не соответствовало действительности.

«Доводы ответчика о том, что диплом отсутствовал в материалах личного дела работника, не может быть признан обоснованным, поскольку диплом МВА имеется у работника, при этом работодателем указанное обстоятельство не устанавливалось, не проверялось, работнику сообщить об имеющемся дополнительном образовании в целях возможности продолжения работы на вакантной должности не предлагалось», — отмечается в заключении суда.

«Оценивая представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что, исходя из опыта работы, а также с учетом ранее занимаемой должности и выполняемой работы, истец обладает знаниями, опытом работы, имеет соответствующие документы об образовании, которые не были учтены работодателем в полном объеме при разрешении вопроса о возможности продолжения истцом трудовой деятельности в компании ответчика», — указывают судьи.

Сколько денег причитается Закрепину?

Денежная компенсация была насчитана Закрепину за период «простоя» с 10 января 2020 г. по 8 июля 2020 г. (дата вынесения первого вердикта) — вышеупомянутый 121 рабочий день.

С учетом размера среднедневной заработной платы истца в 54 689 руб. 50 коп., Тимирязевский районный суд Москвы насчитал ему компенсацию в размере 6,6 млн руб.

В решении апелляционной инстанции упоминается исправление некой «арифметической ошибки» (на каком этапе она возникла, не поясняется). А в заключении приводится не вполне однозначно интерпретируемая фраза о том, что «суд правомерно пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца заработной платы за время вынужденного прогула в размере 4 608 684 руб., исключив сумму выходного пособия в размере 1 148 479,50 руб.».

Трудовая биография Евгения Закрепина

Евгений Закрепин родился 7 декабря 1966 г. в селе Верховажье Вологодской области. В 1989 г. с отличием окончил Московский авиационный институт (МАИ). В 2002 г. прошел обучение по программе MBA в Open University of London, затем в 2008 г. окончил международную бизнес-школу INSEAD. Закрепин имеет степень MBA по корпоративному и финансовому менеджменту, управлению персоналом, а также стратегическому планированию.

Свою трудовую деятельность Закрепин начал в 1989 г. в ОКБ им. Миля. В 1994-1998 гг. он работал менеджером банковского сектора в корпорации IBM. Далее перешел в Cisco Systems. С 2001 по 2002 гг. Закрепин возглавлял отраслевой отдел продаж «Энергетика, нефть, транспорт» Cisco Systems Центральная Европа/Азия, а также был гендиректором Cisco Systems Казахстан. С 2003 по 2005 гг. Закрепин был заместителем генерального директора Cisco Systems Россия/СНГ по работе с корпоративными клиентами, а также генеральным директором Cisco Systems Казахстан и Центральная Азия.

С ноября 2005 г. по июнь 2011 г. Закрепин занимал пост первого заместителя гендиректора компании «Энвижн груп». В сфере ответственности Закрепина было операционное управление коммерческим и техническим департаментами, а также департаментом управления проектами.

В 2011 г. Закрепин был назначен первым заместителем управляющего директора, коммерческим директором «Техносерва», с июля 2014 г. — первым вице-президентом этой компании.