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Закрепин Евгений


12.05.2021 НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда» 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 3
18.12.2020 НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace 2
01.11.2018 Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше 1
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
22.10.2018 Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления 1
23.08.2017 ВТБ при содействии «Техносерв» внедряет частное облако на отечественных серверах 1
03.08.2016 ВТБ24 повысил уровень защиты от мошеннических угроз 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 3
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 2
11.09.2015 «Техносерв» нанял бывшего ИТ-директора «Ростелекома» 1
04.09.2015 IBM на бесплатном форуме расскажет, как увеличить доходы и перейти в эру цифрового бизнеса 1
03.12.2014 «Техносерв» займется поставкой ПО Montran для платежных систем 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
10.11.2014 «Техносерв» стал партнером CNews Forum 2014 1
03.09.2014 «Техносерв» создал систему онлайн-мониторинга для ЦОД «Ашан Россия» 1
12.02.2014 «Ростелеком» с помощью «Техносерва» построил «Единую базу знаний» 1
27.01.2014 Сбербанк внедрил систему распознавания лиц при выдаче кредита 1
21.01.2014 «Техносерв» построил новый ЦОД для «Магнита» 1
03.12.2013 «Техносерв» и IBM создали первый в России центр компетенций по решениям на платформе IBM System z 1
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 1
25.11.2013 «Техносерв» повысил производительность ИТ-инфраструктуры «Tele2 Россия» 1
11.11.2013 «Техносерв» выступит партнером секции «Розница» на CNews Forum 2013 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
14.08.2013 «Техносерв» построил тестовый комплекс для банка ВТБ24 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 2
30.08.2012 «Ашан Россия» доверил «Техносерву» сервисное обслуживание инженерной инфраструктуры своего ЦОДа 1
01.08.2012 Топ-менеджмент «Техносерва» пополнился очередным выходцем из «Энвижн» 1
28.11.2011 IDC: Крупные вендоры оттесняют российских интеграторов 1
15.08.2011 «АМТ-груп» возглавил топ-менеджер, уволившийся из «Энвижн» 1
09.08.2011 Новым главой Juniper в России стал выходец из Alcatel-Lucent и Cisco 1
24.07.2011 «Любимый ИТ-поставщик» «Ростелекома» сменил гендиректора 1
14.07.2011 “Техносерв” забрал обслуживание Cisco в “Ростелекоме” 1
14.06.2011 Первым заместителем управляющего директора «Техносерв» стал топ-менеджер «Энвижн Груп» 1
02.02.2011 «Энвижн Груп» и Fiserv выводят на российский рынок решения для управления оборотом наличных средств 1
21.04.2010 ИКТ-рынок приходит к новой бизнес-модели 1

Публикаций - 45, упоминаний - 82

Закрепин Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 14
IBM 3554 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Microsoft Corporation 11143 7
Ланит ГК 1160 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Instabank - Инстабанк 12 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Ростелеком Связьинвест 704 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Samsung Electronics 5714 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Рексофт - Reksoft 202 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 2
Белый Ветер Цифровой 114 2
Cisco Systems 2054 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Google LLC 7168 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
VMware 1829 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Dell EMC 2418 1
Huawei 2733 1
HP Inc. 2930 1
Oracle Corporation 3360 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Крок 1221 1
Hitachi Vantara 100 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
SAP SE 3218 1
Пробизнесбанк АКБ 109 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
МДМ Банк 150 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
ВТБ Банк Москвы 372 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Газпромбанк - ГПБ 693 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Башнефть ПАО АНК 90 3
ВТБ24 583 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Открытие ФК 538 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
ВТБ Лизинг 34 1
Бинбанк 184 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
IBM Watson 105 1
НКК - NCC Cloud 2 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Николаев Евгений 13 6
Мухин Максим 18 6
Потёмкин Роман 20 6
Хрусталев Александр 31 6
Разгуляев Валерий 18 6
Клеев Владимир 9 6
Скородумов Олег 17 6
Кравченко Денис 24 6
Чекель Павел 15 6
Сафронов Юрий 61 6
Смирнов Александр 44 6
Леоничев Алексей 14 6
Румянцева Ольга 45 6
Муравлев Александр 15 6
Тищенко Юрий 14 6
Шалимов Александр 9 6
Пшиченко Дмитрий 19 6
Базалей Наталья 14 6
Алябьев Андрей 27 6
Атанесов Саргис 13 6
Воробьев Артем 14 6
Игнатов Виктор 12 5
Патрин Максим 31 5
Грибанов Юрий 24 5
Свердлов Михаил 29 5
Герасимов Александр 40 5
Сергеев Александр 21 5
Козлов Александр 54 5
Бетсис Павел 84 4
Серебряков Виктор 42 4
Калюжный Игорь 24 3
Скляр Алексей 49 2
Староверов Денис 14 2
Егоров Александр 48 2
Тихонов Андрей 33 2
Баранов Сергей 18 2
Корнеев Сергей 75 2
Гахов Александр 2 2
Волков Владимир 44 2
Елистратов Николай 90 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
Казахстан - Республика 2646 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 5
Восточная Европа 1688 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Европа 3781 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Европа Юго-Восточная 37 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews AWARDS 292 6
CNews APPWards 36 6
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
IBM Systems Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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