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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Закрепин Евгений
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Публикаций - 45, упоминаний - 82
Закрепин Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM Watson 105 1
|НКК - NCC Cloud 2 1
|ВТБ Мультикарта 147 1
|Николаев Евгений 13 6
|Мухин Максим 18 6
|Потёмкин Роман 20 6
|Хрусталев Александр 31 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Клеев Владимир 9 6
|Скородумов Олег 17 6
|Кравченко Денис 24 6
|Чекель Павел 15 6
|Сафронов Юрий 61 6
|Смирнов Александр 44 6
|Леоничев Алексей 14 6
|Румянцева Ольга 45 6
|Муравлев Александр 15 6
|Тищенко Юрий 14 6
|Шалимов Александр 9 6
|Пшиченко Дмитрий 19 6
|Базалей Наталья 14 6
|Алябьев Андрей 27 6
|Атанесов Саргис 13 6
|Воробьев Артем 14 6
|Игнатов Виктор 12 5
|Патрин Максим 31 5
|Грибанов Юрий 24 5
|Свердлов Михаил 29 5
|Герасимов Александр 40 5
|Сергеев Александр 21 5
|Козлов Александр 54 5
|Бетсис Павел 84 4
|Серебряков Виктор 42 4
|Калюжный Игорь 24 3
|Скляр Алексей 49 2
|Староверов Денис 14 2
|Егоров Александр 48 2
|Тихонов Андрей 33 2
|Баранов Сергей 18 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Гахов Александр 2 2
|Волков Владимир 44 2
|Елистратов Николай 90 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru