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НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке Dataspace

Интеграция Инфраструктура Облака

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) сообщила о запуске облачной платформы NCC Cloud. Ресурсы платформы размещены в ЦОДе оператора коммерческих центров обработки данных Dataspace — стратегического партнера проекта.

15 декабря 2020 г. в рамках стратегического партнерства «Национальной компьютерной корпорации» и Dataspace состоялся торжественный запуск платформы NCC Cloud в промышленную эксплуатацию, на котором присутствовали президент Dataspace Сергей Рассказов и вице-президент НКК по стратегическому развитию Евгений Закрепин.

Ценность информации в бизнес-среде постоянно растет, вместе с чем повышаются требования к безопасности, доступности, скорости обработки и объему хранимых данных. Облачная платформа NCC Cloud в полной мере отвечает современным, в том числе и специальным, требованиям. ЦОД Dataspace аттестован в соответствии с международными стандартами безопасности и непрерывности оказываемых услуг. Приоритетами Dataspace являются устойчивость, непрерывность и безопасность функционирования ЦОДа, предоставляющего гарантированный уровень услуг обеспечения деятельности клиентских программно-аппаратных комплексов.

Операционная устойчивость ЦОДа, сертифицированная Uptime Institute на соответствие наивысшей категории Gold Tier III, является основой платформы NCC Cloud.

НКК объединила опыт отраслевых лидеров российского ИТ-рынка, а Dataspace — международные компетенции в области строительства и эксплуатации центров обработки данных. Синергия партнерства двух игроков ИТ-рынка обеспечит качество облачных сервисов NCC Cloud, а также создаст уникальную сервисную экосистему.

«Одна из отличительных особенностей деятельности облачного оператора — зависимость этого бизнеса от бесперебойной работы центра обработки данных, поэтому по совокупности факторов Dataspace был выбран в качестве надежного технологического партнера для размещения нашего облака. Безусловно, мы будем развивать сотрудничество и в дальнейшем. Кроме того, для нас важно, что физическая безопасность на площадке Dataspace реализована на высоком уровне с помощью многоуровневой биометрической системы контроля доступа, а для обеспечения информационной безопасности в НКК создано отдельное подразделение ”Центр киберзащиты облачной платформы”», — сказал Евгений Закрепин, вице-президент НКК.

«Мы рады выбору ЦОДа Dataspace в качестве основного объекта для такого перспективного проекта как NCC Cloud. Облачный рынок России сегодня — это высококонкурентный рынок, и потребители весьма требовательны к производительности и надежности облачных платформ. Сертифицированное качество инфраструктуры ЦОДа играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного функционирования облачных сервисов», — отметил президент Dataspace Сергей Рассказов.

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