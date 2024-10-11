DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс

Константин Симонов - Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений «Мы сопровождаем проект на всех этапах — от пресейла до реализации» CNews: Что входит в экосистему облачных сервисов DataSpace? Константин Симонов: Экосистема DataSpace включает в себя широкий спектр облачных и интеграционных ИТ-услуг, телеком-сервисов, сервисов по информационной безопасности и услуг п

DataSpace предоставляет PCI DSS 4.0 сертифицированную инфраструктуру, обеспечивающую физическую безопасность платежных систем льны к внедрению и исполнению организациями, хранящими, обрабатывающими и передающими данные платежных карт, а также организациями, имеющими возможность влияния на безопасность данных платежных карт. DataSpace проходит ежегодный независимый аудит на соответствие стандарту PCI DSS с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. В новой версии 4.0 стандарта PCI DSS сформулиро

DataSpace и UserGate: российским организациям стал доступен NGFW по подписке te, российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники, а также поставщик комплексных услуг в сфере информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь клиентам DataSpace − независимо от масштаба бизнеса и сферы деятельности − становится доступна надежная защита сетевой инфраструктуры с использованием Next-Generation Firewall (NGFW) российской компании

DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке Клиенты DataSpace смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и

Angara Security и DataSpace подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности мерческих центров обработки данных Data Space и компания Angara Security подписали соглашение о партнерстве в сфере предоставления услуг коммерческого SOC-центра. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. В рамках партнерства с DataSpace, Angara Security будет предоставлять услуги коммерческого SOC-центра, включая мониторинг и управление инцидентами ИБ, реагирование на инцидент

Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных Согласно результатам аттестационных испытаний, облачная инфраструктура DataSpace Cloud соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ, предъявляемым к защите ИСПДн по третьему уровню защищенности. Step Logic завершил проект по аттес

Константин Симонов - Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день CNews: С чего начинался путь становления DataSpace как ИТ-компании? Константин Симонов: DataSpace является оператором ЦОД с 2012 года. Изначально компания была ориентирована на предоставление коллокационных сервисов премиальног

Производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в ЦОДе DataSpace кий производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в центре обработки данных DataSpace. Выпуск детского питания требует особого контроля на всех этапах производства, начи

Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1 «Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела ежегодный аудит DataSpace на соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1. Дата-центр DataSpace в седьмой раз успешно прошел ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1, подтвердив требуемый стандартом уро

НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) сообщила о запуске облачной платформы NCC Cloud. Ресурсы платформы размещены в ЦОДе оператора коммерческих центров обработки данных DataSpace — стратегического партнера проекта. 15 декабря 2020 г. в рамках стратегического партнерства «Национальной компьютерной корпорации» и DataSpace состоялся торжественный запуск пл

DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute вень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз. По итогам многофакторного аудита и анализа деятельности DataSpace, Uptime Institute подтвердил высший уровень квалификации персонала и производственных процессов дата-центра DataSpace, присвоив уже в третий раз квалификационную степень TIER I

«Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace Федеральная медицинская сеть «Медси» в конце 2019 г. разместила информационные системы в центре обработки данных Dataspace. «Медси» разрабатывает и поэтапно вводит сервисы «Цифрового госпиталя» для системы здравоохранения, в том числе сервисы распознавания патологий на рентгенограммах и сервисы по видеона

ARQA Technologies масштабировала ИТ-инфраструктуру на базе ЦОДа Dataspace ественной модернизации ядра сервиса, отвечающего за предоставление услуг аутсорсинга, резервирования и хостинга продуктов компании, а также масштабной миграции соответствующей ИТ-инфраструктуры в ЦОД Dataspace. Реализация данного проекта осуществлялась с ноября 2018 по май 2019 г. В частности, для соответствия новым требованиям ГОСТ Р 57580.1−2017 по информационной безопасности организаций

DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД» щения критичной ИТ-инфраструктуры заказчики проводят тщательный и многофакторный анализ ключевых параметров и комплексную оценку рисков. Обобщив и систематизировав полученные данные, iKS-Consulting и DataSpace выпустили совместный аналитический отчет, в котором рассмотрены основные группы вопросов, включая правовые и финансовые вопросы, показатели транспортной доступности объекта, безопасно

СПбМТСБ выбрала DataSpace в качестве дата-центра для размещения ИТ-оборудования СПбМТСБ (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа) выбрала ЦОД DataSpace в качестве одной из площадок для размещения своей ИТ-инфраструктуры. Непрерывная работа биржевой инфраструктуры является основой торгового и расчетно-клирингового обслуживания для про

DataSpace прошел аудит на соответствие PCI DSS v 3.2 итором выступила ведущая российская консалтинговая компания в области информационной безопасности — «ДиалогНаука». Успешное завершение аудита на соответствие стандарту PCI DSS v.3.2 подтверждает, что DataSpace предоставляет гарантированный уровень физической безопасности, соответствующий требованиям регулятора. ЦОД DataSpace оснащен самыми современными системами, которые вкупе с адми

«Европлан» разместит ИТ-инфраструктуру в ЦОД DataSpace Автолизинговая компания Европлан, входящая в «Сафмар Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, разместит инфраструктуру в центре обработки данных DataSpace. Ключевыми требованиями компании к новому дата-центру были высокое качество оказываемых услуг, отказоустойчивость и эксплуатационная надежность объекта. При выборе поставщика услуг ЦО

Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2 Дата-центр компании DataSpace прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS v3.2. Действие данного стандарта распространяется на любые организации, которые обра

DataSpace выступил спонсором секции «Банки» в рамках Сnews Forum 2016 х бирж, но также клиринг и расчет рисков в реальном времени, что требует высокой стабильности программного обеспечения.В своем докладе Сергей Поляков рассказал о технологической платформе Биржи и ЦОД DataSpace, который 7 ноября 2016 г. стал основным дата-центром Московской Биржи. В настоящее время Биржа занимает в ЦОД DataSpace два зала: один для участников торгов, другой для размеще

DataSpace1 лидирует в рейтинге доступности сертифицированных ЦОД CNews Analytics тство CNews Analytics (CNA) в рамках обзора «Облачные сервисы — 2015» опубликовало Рейтинг доступности сертифицированных ЦОД. Первое место в нем занял дата-центр DataSpace1, сообщили CNews в компании DataSpace. DataSpace является пионером российского рынка дата-центров c 2009 г., аттестованным членом международной сети Uptime Institute, обладателем сертификатов Tier III Design Docume

Серверы шведско-южноафриканского Avito.ru переехали в Россию ерное оборудование проекта полностью введено в коммерческую эксплуатацию в московском ЦОДе компании Dataspace, с которой заказчик подписал соглашение об уровне сервиса.Таким образом, все данные

«КИТ Финанс Брокер» выбрал ЦОД DataSpace1 в качестве основного дата-центра Компания «КИТ Финанс Брокер» завершила испытания вычислительных мощностей, размещенных в центре обработки данных DataSpace1. Об этом CNews сообщили в компании DataSpace. «КИТ Финас Брокер» стал первым клиентом DataSpace из числа участников торгов «Московской Биржи», выбравшей ЦОД DataSpace1 в качестве основной площадки для размещения серверног

«Московская Биржа» выбрала DataSpace в качестве поставщика услуг ЦОД «Московская Биржа» выбрала московскую компанию DataSpace в качестве основного поставщика услуг центра обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили в DataSpace. В 2016 г. «Московская Биржа» завершит перенос основных вычислительных м

В России появился самый надежный коммерческий ЦОД Независимая международная организация в области обучения, исследования и консалтинга в сфере ЦОДов Uptime Institute присвоила коммерческому оператору собственного дата-центра в Москве Dataspace первый в России золотой сертификат операционной устойчивости Tier III. Получение подобного сертификата предусматривает проведение выездной экзаменационной командой Uptime Instiute мно

В DataSpace произошли кадровые изменения в руководстве В компании DataSpace изменился и расширился состав высшего руководства. Об этом CNews сообщили в DataSpace. Так, Дэвид Хэмнер, один из основателей DataSpace, переходит с должности президента

На базе DataSpace запущена новая облачная площадка компании «ИТ-Град» Компания «ИТ-Град», специализирующаяся на предоставлении облачных услуг корпоративным заказчикам, запустила новую облачную площадку на базе московского дата-центра DataSpace уровня Tier III Facility. Об этом CNews сообщили в российской компании DataSpace, операторе коммерческих ЦОДов на столичном рынке. Новая облачная площадка позволяет увеличить о

«Тинькофф» выбрал DataSpace в качестве поставщика услуг центра обработки данных «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) и московский оператор услуг центров обработки данных DataSpace объявили о заключении соглашения на предоставление услуг сертифицированного дата-центра уровня Tier III Facility в качестве платформы для поддержки программы «Тинькофф интернет-банк».

Telehouse открыл коммерческий ЦОД на базе московского дата-центра DataSpace икационного гиганта KDDI и один из крупнейших в мире поставщиков услуг дата-центров, объявила об открытии своего первого коммерческого центра обработки данных в России на базе московского дата-центра DataSpace. Дата-центр DataSpace является коммерческим центром обработки данных, сертифицированным в соответствии с мировым стандартом Tier III Facility. Резервирование всех инженерных по

DataSpace: Сертифицированный Tier III ЦОД в Москве DataSpace — владелец одного из крупнейших в России коммерческих ЦОДов. Организация специализируется на комплексных проектах по разработке, строительству и эксплуатации коммерческих дата-центров. DataSpace является российской компанией и принадлежит Фонду Russia Partners, который является одним из крупнейших фондов прямых инвестиций в России. В состав руководства DataSpace входят

В России построен первый VIP ЦОД. ФОТО В Москве завершилось строительство дата-центра компании DataSpace (принадлежит американским фондам Russia Partners II и III). ЦОД расположился на территории шинного завода на Шарикоподшипниковской улице и стал первой в России готовой площадкой, серт