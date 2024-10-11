DataSpace Partners ДатаСпейс Партнерс
DataSpace — оператор коммерческих центров обработки данных в России, обеспечивающий непрерывность функционирования корпоративной ИТ-инфраструктуры российских и международных компаний. Компания предоставляет облачные и телекоммуникационные сервисы, коллокацию. Деятельность DataSpace сертифицирована в соответствии с российскими и международными стандартами: в том числе Uptime Institute Tier III Gold, PCI DSS, ISO 9001:2015, 152-ФЗ.
|11.10.2024
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Константин Симонов -
Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений
«Мы сопровождаем проект на всех этапах — от пресейла до реализации» CNews: Что входит в экосистему облачных сервисов DataSpace? Константин Симонов: Экосистема DataSpace включает в себя широкий спектр облачных и интеграционных ИТ-услуг, телеком-сервисов, сервисов по информационной безопасности и услуг п
|24.09.2024
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DataSpace предоставляет PCI DSS 4.0 сертифицированную инфраструктуру, обеспечивающую физическую безопасность платежных систем
льны к внедрению и исполнению организациями, хранящими, обрабатывающими и передающими данные платежных карт, а также организациями, имеющими возможность влияния на безопасность данных платежных карт. DataSpace проходит ежегодный независимый аудит на соответствие стандарту PCI DSS с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. В новой версии 4.0 стандарта PCI DSS сформулиро
|05.09.2024
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DataSpace и UserGate: российским организациям стал доступен NGFW по подписке
te, российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники, а также поставщик комплексных услуг в сфере информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь клиентам DataSpace − независимо от масштаба бизнеса и сферы деятельности − становится доступна надежная защита сетевой инфраструктуры с использованием Next-Generation Firewall (NGFW) российской компании
|15.02.2024
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DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке
Клиенты DataSpace смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и
|26.01.2024
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Angara Security и DataSpace подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
мерческих центров обработки данных Data Space и компания Angara Security подписали соглашение о партнерстве в сфере предоставления услуг коммерческого SOC-центра. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. В рамках партнерства с DataSpace, Angara Security будет предоставлять услуги коммерческого SOC-центра, включая мониторинг и управление инцидентами ИБ, реагирование на инцидент
|18.01.2024
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Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных
Согласно результатам аттестационных испытаний, облачная инфраструктура DataSpace Cloud соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ, предъявляемым к защите ИСПДн по третьему уровню защищенности. Step Logic завершил проект по аттес
|19.09.2023
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Константин Симонов -
Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день
CNews: С чего начинался путь становления DataSpace как ИТ-компании? Константин Симонов: DataSpace является оператором ЦОД с 2012 года. Изначально компания была ориентирована на предоставление коллокационных сервисов премиальног
|01.12.2021
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Производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в ЦОДе DataSpace
кий производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в центре обработки данных DataSpace. Выпуск детского питания требует особого контроля на всех этапах производства, начи
|28.04.2021
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Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1
«Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела ежегодный аудит DataSpace на соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1. Дата-центр DataSpace в седьмой раз успешно прошел ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1, подтвердив требуемый стандартом уро
|18.12.2020
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НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace
«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) сообщила о запуске облачной платформы NCC Cloud. Ресурсы платформы размещены в ЦОДе оператора коммерческих центров обработки данных DataSpace — стратегического партнера проекта. 15 декабря 2020 г. в рамках стратегического партнерства «Национальной компьютерной корпорации» и DataSpace состоялся торжественный запуск пл
|09.07.2020
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DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute
вень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз. По итогам многофакторного аудита и анализа деятельности DataSpace, Uptime Institute подтвердил высший уровень квалификации персонала и производственных процессов дата-центра DataSpace, присвоив уже в третий раз квалификационную степень TIER I
|26.05.2020
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«Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace
Федеральная медицинская сеть «Медси» в конце 2019 г. разместила информационные системы в центре обработки данных Dataspace. «Медси» разрабатывает и поэтапно вводит сервисы «Цифрового госпиталя» для системы здравоохранения, в том числе сервисы распознавания патологий на рентгенограммах и сервисы по видеона
|06.06.2019
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ARQA Technologies масштабировала ИТ-инфраструктуру на базе ЦОДа Dataspace
ественной модернизации ядра сервиса, отвечающего за предоставление услуг аутсорсинга, резервирования и хостинга продуктов компании, а также масштабной миграции соответствующей ИТ-инфраструктуры в ЦОД Dataspace. Реализация данного проекта осуществлялась с ноября 2018 по май 2019 г. В частности, для соответствия новым требованиям ГОСТ Р 57580.1−2017 по информационной безопасности организаций
|06.09.2018
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DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД»
щения критичной ИТ-инфраструктуры заказчики проводят тщательный и многофакторный анализ ключевых параметров и комплексную оценку рисков. Обобщив и систематизировав полученные данные, iKS-Consulting и DataSpace выпустили совместный аналитический отчет, в котором рассмотрены основные группы вопросов, включая правовые и финансовые вопросы, показатели транспортной доступности объекта, безопасно
|22.08.2018
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СПбМТСБ выбрала DataSpace в качестве дата-центра для размещения ИТ-оборудования
СПбМТСБ (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа) выбрала ЦОД DataSpace в качестве одной из площадок для размещения своей ИТ-инфраструктуры. Непрерывная работа биржевой инфраструктуры является основой торгового и расчетно-клирингового обслуживания для про
|24.05.2018
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DataSpace прошел аудит на соответствие PCI DSS v 3.2
итором выступила ведущая российская консалтинговая компания в области информационной безопасности — «ДиалогНаука». Успешное завершение аудита на соответствие стандарту PCI DSS v.3.2 подтверждает, что DataSpace предоставляет гарантированный уровень физической безопасности, соответствующий требованиям регулятора. ЦОД DataSpace оснащен самыми современными системами, которые вкупе с адми
|11.12.2017
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«Европлан» разместит ИТ-инфраструктуру в ЦОД DataSpace
Автолизинговая компания Европлан, входящая в «Сафмар Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, разместит инфраструктуру в центре обработки данных DataSpace. Ключевыми требованиями компании к новому дата-центру были высокое качество оказываемых услуг, отказоустойчивость и эксплуатационная надежность объекта. При выборе поставщика услуг ЦО
|12.04.2017
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Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2
Дата-центр компании DataSpace прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS v3.2. Действие данного стандарта распространяется на любые организации, которые обра
|29.11.2016
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DataSpace выступил спонсором секции «Банки» в рамках Сnews Forum 2016
х бирж, но также клиринг и расчет рисков в реальном времени, что требует высокой стабильности программного обеспечения.В своем докладе Сергей Поляков рассказал о технологической платформе Биржи и ЦОД DataSpace, который 7 ноября 2016 г. стал основным дата-центром Московской Биржи. В настоящее время Биржа занимает в ЦОД DataSpace два зала: один для участников торгов, другой для размеще
|14.03.2016
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DataSpace1 лидирует в рейтинге доступности сертифицированных ЦОД CNews Analytics
тство CNews Analytics (CNA) в рамках обзора «Облачные сервисы — 2015» опубликовало Рейтинг доступности сертифицированных ЦОД. Первое место в нем занял дата-центр DataSpace1, сообщили CNews в компании DataSpace. DataSpace является пионером российского рынка дата-центров c 2009 г., аттестованным членом международной сети Uptime Institute, обладателем сертификатов Tier III Design Docume
|14.03.2016
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Серверы шведско-южноафриканского Avito.ru переехали в Россию
ерное оборудование проекта полностью введено в коммерческую эксплуатацию в московском ЦОДе компании Dataspace, с которой заказчик подписал соглашение об уровне сервиса.Таким образом, все данные
|18.01.2016
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«КИТ Финанс Брокер» выбрал ЦОД DataSpace1 в качестве основного дата-центра
Компания «КИТ Финанс Брокер» завершила испытания вычислительных мощностей, размещенных в центре обработки данных DataSpace1. Об этом CNews сообщили в компании DataSpace. «КИТ Финас Брокер» стал первым клиентом DataSpace из числа участников торгов «Московской Биржи», выбравшей ЦОД DataSpace1 в качестве основной площадки для размещения серверног
|11.11.2014
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«Московская Биржа» выбрала DataSpace в качестве поставщика услуг ЦОД
«Московская Биржа» выбрала московскую компанию DataSpace в качестве основного поставщика услуг центра обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили в DataSpace. В 2016 г. «Московская Биржа» завершит перенос основных вычислительных м
|05.09.2014
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В России появился самый надежный коммерческий ЦОД
Независимая международная организация в области обучения, исследования и консалтинга в сфере ЦОДов Uptime Institute присвоила коммерческому оператору собственного дата-центра в Москве Dataspace первый в России золотой сертификат операционной устойчивости Tier III. Получение подобного сертификата предусматривает проведение выездной экзаменационной командой Uptime Instiute мно
|04.07.2014
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В DataSpace произошли кадровые изменения в руководстве
В компании DataSpace изменился и расширился состав высшего руководства. Об этом CNews сообщили в DataSpace. Так, Дэвид Хэмнер, один из основателей DataSpace, переходит с должности президента
|13.05.2014
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На базе DataSpace запущена новая облачная площадка компании «ИТ-Град»
Компания «ИТ-Град», специализирующаяся на предоставлении облачных услуг корпоративным заказчикам, запустила новую облачную площадку на базе московского дата-центра DataSpace уровня Tier III Facility. Об этом CNews сообщили в российской компании DataSpace, операторе коммерческих ЦОДов на столичном рынке. Новая облачная площадка позволяет увеличить о
|01.07.2013
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«Тинькофф» выбрал DataSpace в качестве поставщика услуг центра обработки данных
«Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) и московский оператор услуг центров обработки данных DataSpace объявили о заключении соглашения на предоставление услуг сертифицированного дата-центра уровня Tier III Facility в качестве платформы для поддержки программы «Тинькофф интернет-банк».
|02.11.2012
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Telehouse открыл коммерческий ЦОД на базе московского дата-центра DataSpace
икационного гиганта KDDI и один из крупнейших в мире поставщиков услуг дата-центров, объявила об открытии своего первого коммерческого центра обработки данных в России на базе московского дата-центра DataSpace. Дата-центр DataSpace является коммерческим центром обработки данных, сертифицированным в соответствии с мировым стандартом Tier III Facility. Резервирование всех инженерных по
|10.10.2012
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DataSpace: Сертифицированный Tier III ЦОД в Москве
DataSpace — владелец одного из крупнейших в России коммерческих ЦОДов. Организация специализируется на комплексных проектах по разработке, строительству и эксплуатации коммерческих дата-центров. DataSpace является российской компанией и принадлежит Фонду Russia Partners, который является одним из крупнейших фондов прямых инвестиций в России. В состав руководства DataSpace входят
|07.10.2011
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В России построен первый VIP ЦОД. ФОТО
В Москве завершилось строительство дата-центра компании DataSpace (принадлежит американским фондам Russia Partners II и III). ЦОД расположился на территории шинного завода на Шарикоподшипниковской улице и стал первой в России готовой площадкой, серт
|04.10.2010
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HP разработала проект ЦОДов уровня надежности TIER III для DataSpace
ов обработки данных уровня надежности TIER III (по классификации The Uptime Institute) для компании DataSpace. Специалисты HP выполнили комплекс работ, связанных с подбором места под строительс
DataSpace Partners и организации, системы, технологии, персоны:
|Рассказов Сергей 39 13
|Павельев Кирилл 8 8
|Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 8
|Письменский Олег 7 5
|Симонов Константин 7 5
|Фокин Дмитрий 21 4
|Луковников Михаил 20 4
|Севастьянов Алексей 25 3
|Поляков Сергей 73 3
|Жигалова Алина 11 3
|Виноградов Виктор 3 3
|Солодовников Алексей 20 2
|Закрепин Евгений 60 2
|Чуканов Сергей 63 2
|Ковалев Дмитрий 35 2
|Афанасьев Александр 33 2
|Колмычек Павел 17 2
|Урусов Виктор 127 2
|Аксенов Андрей 38 2
|Шеметов Николай 2 2
|Белов Василий 38 2
|Чистяков Александр 8 2
|Сапронов Максим 6 1
|Бедердинов Дмитрий 2 1
|Белоусов Игорь 12 1
|Богомолов Алексей 13 1
|Галюжин Алексей 1 1
|Жигалов Иван 3 1
|Курляндчик Владимир 5 1
|Ветров Михаил 13 1
|Дюгаев Евгений 13 1
|Медунов Алексей 3 1
|Кречетов Алексей 2 1
|Стародубцев Александр 7 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Сотин Денис 205 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Попов Михаил 54 1
|Сабынин Андрей 36 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Forbes - Форбс 817 1
|N+1 - Издание 158 1
|DatacenterDynamics 5 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
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