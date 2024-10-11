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DataSpace Partners ДатаСпейс Партнерс

DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс

DataSpace — оператор коммерческих центров обработки данных в России, обеспечивающий непрерывность функционирования корпоративной ИТ-инфраструктуры российских и международных компаний. Компания предоставляет облачные и телекоммуникационные сервисы, коллокацию. Деятельность DataSpace сертифицирована в соответствии с российскими и международными стандартами: в том числе Uptime Institute Tier III Gold, PCI DSS, ISO 9001:2015, 152-ФЗ.


11.10.2024 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

«Мы сопровождаем проект на всех этапах — от пресейла до реализации» CNews: Что входит в экосистему облачных сервисов DataSpace? Константин Симонов: Экосистема DataSpace включает в себя широкий спектр облачных и интеграционных ИТ-услуг, телеком-сервисов, сервисов по информационной безопасности и услуг п
24.09.2024 DataSpace предоставляет PCI DSS 4.0 сертифицированную инфраструктуру, обеспечивающую физическую безопасность платежных систем

льны к внедрению и исполнению организациями, хранящими, обрабатывающими и передающими данные платежных карт, а также организациями, имеющими возможность влияния на безопасность данных платежных карт. DataSpace проходит ежегодный независимый аудит на соответствие стандарту PCI DSS с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. В новой версии 4.0 стандарта PCI DSS сформулиро
05.09.2024 DataSpace и UserGate: российским организациям стал доступен NGFW по подписке

te, российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники, а также поставщик комплексных услуг в сфере информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь клиентам DataSpace − независимо от масштаба бизнеса и сферы деятельности − становится доступна надежная защита сетевой инфраструктуры с использованием Next-Generation Firewall (NGFW) российской компании
15.02.2024 DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке

Клиенты DataSpace смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и
26.01.2024 Angara Security и DataSpace подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

мерческих центров обработки данных Data Space и компания Angara Security подписали соглашение о партнерстве в сфере предоставления услуг коммерческого SOC-центра. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. В рамках партнерства с DataSpace, Angara Security будет предоставлять услуги коммерческого SOC-центра, включая мониторинг и управление инцидентами ИБ, реагирование на инцидент
18.01.2024 Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных

Согласно результатам аттестационных испытаний, облачная инфраструктура DataSpace Cloud соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ, предъявляемым к защите ИСПДн по третьему уровню защищенности. Step Logic завершил проект по аттес
19.09.2023 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день

CNews: С чего начинался путь становления DataSpace как ИТ-компании? Константин Симонов: DataSpace является оператором ЦОД с 2012 года. Изначально компания была ориентирована на предоставление коллокационных сервисов премиальног
01.12.2021 Производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в ЦОДе DataSpace

кий производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в центре обработки данных DataSpace. Выпуск детского питания требует особого контроля на всех этапах производства, начи
28.04.2021 Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1

«Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела ежегодный аудит DataSpace на соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1. Дата-центр DataSpace в седьмой раз успешно прошел ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1, подтвердив требуемый стандартом уро
18.12.2020 НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) сообщила о запуске облачной платформы NCC Cloud. Ресурсы платформы размещены в ЦОДе оператора коммерческих центров обработки данных DataSpace — стратегического партнера проекта. 15 декабря 2020 г. в рамках стратегического партнерства «Национальной компьютерной корпорации» и DataSpace состоялся торжественный запуск пл
09.07.2020 DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute

вень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз. По итогам многофакторного аудита и анализа деятельности DataSpace, Uptime Institute подтвердил высший уровень квалификации персонала и производственных процессов дата-центра DataSpace, присвоив уже в третий раз квалификационную степень TIER I
26.05.2020 «Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace

Федеральная медицинская сеть «Медси» в конце 2019 г. разместила информационные системы в центре обработки данных Dataspace. «Медси» разрабатывает и поэтапно вводит сервисы «Цифрового госпиталя» для системы здравоохранения, в том числе сервисы распознавания патологий на рентгенограммах и сервисы по видеона
06.06.2019 ARQA Technologies масштабировала ИТ-инфраструктуру на базе ЦОДа Dataspace

ественной модернизации ядра сервиса, отвечающего за предоставление услуг аутсорсинга, резервирования и хостинга продуктов компании, а также масштабной миграции соответствующей ИТ-инфраструктуры в ЦОД Dataspace. Реализация данного проекта осуществлялась с ноября 2018 по май 2019 г. В частности, для соответствия новым требованиям ГОСТ Р 57580.1−2017 по информационной безопасности организаций

06.09.2018 DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД»

щения критичной ИТ-инфраструктуры заказчики проводят тщательный и многофакторный анализ ключевых параметров и комплексную оценку рисков. Обобщив и систематизировав полученные данные, iKS-Consulting и DataSpace выпустили совместный аналитический отчет, в котором рассмотрены основные группы вопросов, включая правовые и финансовые вопросы, показатели транспортной доступности объекта, безопасно
22.08.2018 СПбМТСБ выбрала DataSpace в качестве дата-центра для размещения ИТ-оборудования

СПбМТСБ (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа) выбрала ЦОД DataSpace в качестве одной из площадок для размещения своей ИТ-инфраструктуры. Непрерывная работа биржевой инфраструктуры является основой торгового и расчетно-клирингового обслуживания для про
24.05.2018 DataSpace прошел аудит на соответствие PCI DSS v 3.2

итором выступила ведущая российская консалтинговая компания в области информационной безопасности — «ДиалогНаука». Успешное завершение аудита на соответствие стандарту PCI DSS v.3.2 подтверждает, что DataSpace предоставляет гарантированный уровень физической безопасности, соответствующий требованиям регулятора. ЦОД DataSpace оснащен самыми современными системами, которые вкупе с адми
11.12.2017 «Европлан» разместит ИТ-инфраструктуру в ЦОД DataSpace

Автолизинговая компания Европлан, входящая в «Сафмар Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, разместит инфраструктуру в центре обработки данных DataSpace. Ключевыми требованиями компании к новому дата-центру были высокое качество оказываемых услуг, отказоустойчивость и эксплуатационная надежность объекта. При выборе поставщика услуг ЦО
12.04.2017 Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2

Дата-центр компании DataSpace прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS v3.2. Действие данного стандарта распространяется на любые организации, которые обра
29.11.2016 DataSpace выступил спонсором секции «Банки» в рамках Сnews Forum 2016

х бирж, но также клиринг и расчет рисков в реальном времени, что требует высокой стабильности программного обеспечения.В своем докладе Сергей Поляков рассказал о технологической платформе Биржи и ЦОД DataSpace, который 7 ноября 2016 г. стал основным дата-центром Московской Биржи. В настоящее время Биржа занимает в ЦОД DataSpace два зала: один для участников торгов, другой для размеще
14.03.2016 DataSpace1 лидирует в рейтинге доступности сертифицированных ЦОД CNews Analytics

тство CNews Analytics (CNA) в рамках обзора «Облачные сервисы — 2015» опубликовало Рейтинг доступности сертифицированных ЦОД. Первое место в нем занял дата-центр DataSpace1, сообщили CNews в компании DataSpace. DataSpace является пионером российского рынка дата-центров c 2009 г., аттестованным членом международной сети Uptime Institute, обладателем сертификатов Tier III Design Docume
14.03.2016 Серверы шведско-южноафриканского Avito.ru переехали в Россию

ерное оборудование проекта полностью введено в коммерческую эксплуатацию в московском ЦОДе компании Dataspace, с которой заказчик подписал соглашение об уровне сервиса.Таким образом, все данные
18.01.2016 «КИТ Финанс Брокер» выбрал ЦОД DataSpace1 в качестве основного дата-центра

Компания «КИТ Финанс Брокер» завершила испытания вычислительных мощностей, размещенных в центре обработки данных DataSpace1. Об этом CNews сообщили в компании DataSpace. «КИТ Финас Брокер» стал первым клиентом DataSpace из числа участников торгов «Московской Биржи», выбравшей ЦОД DataSpace1 в качестве основной площадки для размещения серверног
11.11.2014 «Московская Биржа» выбрала DataSpace в качестве поставщика услуг ЦОД

«Московская Биржа» выбрала московскую компанию DataSpace в качестве основного поставщика услуг центра обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили в DataSpace. В 2016 г. «Московская Биржа» завершит перенос основных вычислительных м
05.09.2014 В России появился самый надежный коммерческий ЦОД

Независимая международная организация в области обучения, исследования и консалтинга в сфере ЦОДов Uptime Institute присвоила коммерческому оператору собственного дата-центра в Москве Dataspace первый в России золотой сертификат операционной устойчивости Tier III. Получение подобного сертификата предусматривает проведение выездной экзаменационной командой Uptime Instiute мно
04.07.2014 В DataSpace произошли кадровые изменения в руководстве

В компании DataSpace изменился и расширился состав высшего руководства. Об этом CNews сообщили в DataSpace. Так, Дэвид Хэмнер, один из основателей DataSpace, переходит с должности президента
13.05.2014 На базе DataSpace запущена новая облачная площадка компании «ИТ-Град»

Компания «ИТ-Град», специализирующаяся на предоставлении облачных услуг корпоративным заказчикам, запустила новую облачную площадку на базе московского дата-центра DataSpace уровня Tier III Facility. Об этом CNews сообщили в российской компании DataSpace, операторе коммерческих ЦОДов на столичном рынке. Новая облачная площадка позволяет увеличить о
01.07.2013 «Тинькофф» выбрал DataSpace в качестве поставщика услуг центра обработки данных

«Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) и московский оператор услуг центров обработки данных DataSpace объявили о заключении соглашения на предоставление услуг сертифицированного дата-центра уровня Tier III Facility в качестве платформы для поддержки программы «Тинькофф интернет-банк».
02.11.2012 Telehouse открыл коммерческий ЦОД на базе московского дата-центра DataSpace

икационного гиганта KDDI и один из крупнейших в мире поставщиков услуг дата-центров, объявила об открытии своего первого коммерческого центра обработки данных в России на базе московского дата-центра DataSpace. Дата-центр DataSpace является коммерческим центром обработки данных, сертифицированным в соответствии с мировым стандартом Tier III Facility. Резервирование всех инженерных по
10.10.2012 DataSpace: Сертифицированный Tier III ЦОД в Москве

DataSpace — владелец одного из крупнейших в России коммерческих ЦОДов. Организация специализируется на комплексных проектах по разработке, строительству и эксплуатации коммерческих дата-центров. DataSpace является российской компанией и принадлежит Фонду Russia Partners, который является одним из крупнейших фондов прямых инвестиций в России. В состав руководства DataSpace входят
07.10.2011 В России построен первый VIP ЦОД. ФОТО

В Москве завершилось строительство дата-центра компании DataSpace (принадлежит американским фондам Russia Partners II и III). ЦОД расположился на территории шинного завода на Шарикоподшипниковской улице и стал первой в России готовой площадкой, серт
04.10.2010 HP разработала проект ЦОДов уровня надежности TIER III для DataSpace

ов обработки данных уровня надежности TIER III (по классификации The Uptime Institute) для компании DataSpace. Специалисты HP выполнили комплекс работ, связанных с подбором места под строительс

Публикаций - 70, упоминаний - 76

DataSpace Partners и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 9
IXcellerate - Икселерейт 125 9
Linx - Связь ВСД 158 8
Ростелеком 9701 7
ДиалогНаука 251 7
Крок - Croc 1777 7
Selectel - Селектел 385 7
Microsoft Corporation 24625 6
Broadcom - VMware 2359 6
DataPro - ДатаПро 93 6
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 5
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 5
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 5
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
8213 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - Центр Хранения Данных 58 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
МегаФон 8805 3
Veeam Software 318 3
Cisco Systems 5114 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
HP Inc. 5685 3
Stack Group - Стек Групп 159 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
3data - 3дата 82 3
Yandex - Яндекс 7340 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
SAP SE 5277 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Авантаж 66 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Меркури - Mercury 213 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Visa International 1949 2
American Express - Amex 328 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
JCB International 144 2
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 16 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Альфа-Банк 1769 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Russia Partners - Раша Партнерс 26 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Интерлизинг ГК 10 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Технопарк-Мордовия 16 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Евросеть 1404 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Naspers 83 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Kinnevik Investment AB 21 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 3
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 57
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 16
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 15
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 14
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 12
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 6
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 5
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 305 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 34
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 4
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 3
Apple iPhone 6 4862 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Selectel ЦОД 18 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Microsoft Windows Server 2003 569 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Microsoft Windows 15657 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft ActiveX 151 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
Axoft Distribution Online - ADO 18 2
HPE CFS - HPE Critical Facilities Services 9 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Dataspace 5 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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