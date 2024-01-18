Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных

Согласно результатам аттестационных испытаний, облачная инфраструктура DataSpace Cloud соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ, предъявляемым к защите ИСПДн по третьему уровню защищенности.

Step Logic завершил проект по аттестации на соответствие требованиям к защите персональных данных облачной инфраструктуры DataSpace Cloud, оператора коммерческих центров обработки данных и поставщика облачных сервисов.

На первом этапе специалисты системного интегратора провели обследование инфраструктуры заказчика, по итогам которого разработали и внедрили комплекс мер и средств защиты, позволяющих достичь соответствия требованиям регуляторов к защите информации. DataSpace и Step Logic взаимодействуют в области обеспечения ИБ в течение нескольких лет, поэтому на данном этапе было необходимо реализовать только требования в части создания подсистемы криптографической защиты информационных каналов доступа администраторов к внутренним и облачным ресурсам. Действующее законодательство обязывает операторов персональных данных использовать ГОСТ-шифрование при их передаче по каналам связи, выходящим за пределы контролируемой зоны, поэтому для защиты доступа администраторов был внедрен сертифицированный TLS-криптошлюз.

После доработки системы защиты информации специалисты Step Logic провели аттестационные испытания облачной инфраструктуры DataSpace Cloud в реальных условиях эксплуатации. Эксперты оценили соответствие требованиям к защите информации как документации (технического паспорта объекта информатизации, модели угроз безопасности информации, документов, содержащих результаты анализа уязвимостей системы защиты), так и организационных и технических мер, принятых на объекте. Кроме этого, было проведено тестирование уровня знаний и умений сотрудников заказчика, ответственных за обеспечение защиты персональных данных.

По результатам испытаний DataSpace Cloud получил аттестат соответствия требованиям к защите персональных данных.

«DataSpace Cloud – это надежная облачная инфраструктура. Вопросы информационной безопасности и защиты данных клиентов для нас являются одними из наиболее приоритетных. Аттестация DataSpace Cloud подтвердила высокий уровень защиты облачной инфраструктуры и ее полное соответствие требованиям российского законодательства в области защиты персональных данных», – отметил Виктор Виноградов, менеджер по информационной безопасности DataSpace.

Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN
Импортонезависимость

«Клиентам облачных провайдеров необходимо помнить, что существуют меры защиты информации, которые всегда остаются на их стороне. То есть при размещении ИСПДн в инфраструктуре аттестованного облачного провайдера нужно также продумать систему их защиты и разработать соответствующие меры и документы», – сказала руководитель консалтинга и аудита информационной безопасности Step Logic Алена Игнатьева.

***

DataSpace - оператор коммерческих центров обработки данных, обеспечивающий непрерывность функционирования корпоративной ИТ-инфраструктуры российских и международных компаний. Компания предоставляет облачные и телекоммуникационные сервисы, коллокацию. Деятельность DataSpace сертифицирована в соответствии с российскими и международными стандартами: в том числе Uptime Institute Tier III Gold, PCI DSS, ISO 9001:2015, 152-ФЗ.

Step Logic 30 лет предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Штат – более 600 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных ведущими отечественными и мировыми производителями. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также услуги по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Искусственный интеллект выходит на борьбу с преступностью в России. Правонарушителей будут искать хитрые нейросети

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще