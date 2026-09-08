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Индексная книга (каталог) CNews*
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Игнатьева Алена

СОБЫТИЯ


08.09.2026 Облачная инфраструктура Astra Cloud прошла аттестацию по новым требованиям ФСТЭК с помощью Step Logic 1
18.01.2024 Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных 1
12.09.2019 «Стройлесбанк» выбрал для борьбы с целевыми атаками решение «Лаборатории Касперского» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Игнатьева Алена и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 205 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 93 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5688 1
Softline - Софтлайн 3770 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3133 1
Стройлесбанк 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9598 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3372 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 559 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5226 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9365 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5202 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33709 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1366 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14355 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1222 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24578 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4523 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 798 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2525 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2080 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16465 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 146 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23060 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1000 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18248 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13007 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8394 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 943 1
Kaspersky Internet Security 497 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5794 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 52 1
Kaspersky Managed Protection 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 84 1
Наумов Евгений 38 1
Верещагин Александр 2 1
Виноградов Виктор 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Армения - Ереван 225 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3480 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3356 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2784 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4643 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8529 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7494 1
Паспорт - Паспортные данные 2875 1
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