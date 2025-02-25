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Ковалев Дмитрий



25.02.2025 Ozon открывает первый таможенно-логистический центр 1
19.06.2024 Российская IoT-платформа MoveMove разместилась в облаке Timeweb Cloud 1
01.08.2022 На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов 1
11.07.2022 Минцифры планирует снизить гигантские штрафы за утечку ПД 1
21.01.2022 Эксперты «Сиссофт» обозначили тренды на рынке ПО в 2022 году 1
31.08.2021 Назначен руководитель департамента информационной безопасности Syssoft 1
12.11.2018 «Мегафон» и Академия цифровых технологий запускают серию образовательных проектов 2
24.09.2018 «Академия цифровых технологий», «НПП «Сигнал» и «НИИ «Масштаб» договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров 1
14.03.2016 Серверы шведско-южноафриканского Avito.ru переехали в Россию 2
14.03.2016 Avito перенесла ИТ-инфраструктуру в Россию 1
20.07.2015 Softline защитила персональные данные клиентов «Газпром газораспределение Орел» 1
05.08.2014 Softline защитила персональные данные «Минудобрений» 1
19.08.2013 «Газпромнефть-Центр» продлил лицензии на Eset NOD32 Smart Security 1
12.12.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ишиме Тюменской области 1
27.11.2012 ТТК в два раза увеличил технический охват сети ШПД в Тюмени 1
13.11.2012 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Нижневартовске 1
18.10.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Соликамске Пермского края 1
05.10.2012 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Каменске-Уральском 1
12.09.2012 ТТК начал строительство сети ШПД в Камышлове Свердловской области 1
06.09.2012 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Чусовом Пермского края 1
23.08.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тобольске 1
22.08.2012 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Пыть-Яхе 1
17.08.2012 ТТК модернизировал сеть ШПД в Серове Свердловской области 1
15.08.2012 ТТК строит сеть ШПД в Каменске-Уральском: завершен первый этап 1
14.06.2012 ТТК начал строительство сети связи в Каменске-Уральском 1
04.04.2012 ТТК приступил к оказанию услуг местной телефонной связи в Сургуте 1
17.02.2012 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Тобольске Тюменской области 1
06.02.2012 ТТК расширил канал доступа в интернет в Екатеринбурге в два раза 1
16.11.2011 ТТК подключил к сети связи офисный центр в Екатеринбурге 1
09.08.2011 «ТТК-Урал» ввел новые тарифы на домашний интернет в Тюмени 1
01.10.2010 «ТТК-Урал» ввел в эксплуатацию IP-сеть в Сургуте 1
27.08.2010 «ТТК-Урал» построил ВОЛС в Тобольске 1
02.06.2010 BI в Microsoft Office 2010: используем новые возможности 1
21.05.2010 «ТТК-Урал» модернизировал сеть передачи данных в Ханты-Мансийском автономном округе 1
01.04.2010 Выручка «ТТК-Урал» от предоставления услуг связи в 2009 г. выросла на 18,8% 1
25.01.2010 В «ТТК-Урал» назначен первый заместитель генерального директора 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

Ковалев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2046 22
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 2
Softline - Софтлайн 2850 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 2
МегаФон 8956 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
АйТи 1372 1
Microsoft Corporation 24675 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком 47 1
ESET - ESET Software 1135 1
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
Максима ГК - GMCS 359 1
ЛанХост-Урал 1 1
Autodesk 610 1
TeamViewer 122 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
Accenture plc 682 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Ростелеком 9750 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
Yandex - Яндекс 7431 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 204 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 159 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
БСС - Байкал Спринт Систем 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 155 1
T.Hunter 38 1
Ростех - Сибер 3 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - ВНИИПАС - Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем - ИАС - Институт автоматизированных систем 18 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 52 1
8272 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 860 3
Fortum - Фортум Россия 15 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Газпром нефть 622 1
Газпром ПАО 1345 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Naspers 83 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Газпромнефть Центр 6 1
Russia Partners - Раша Партнерс 26 1
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
Accel Partners 48 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Газпром газораспределение 20 1
Минудобрения 7 1
Сибур Холдинг - Сибур Транс 1 1
Siguler Guff & Company 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 785 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 10 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 11
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16030 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4683 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10815 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7687 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9349 4
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 244 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3651 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13280 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4255 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3769 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9439 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6738 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 777 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3858 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2031 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5755 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3563 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 518 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4722 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 305 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 149 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 1
Positive Technologies - XSpider 34 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Microsoft Office 3757 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 1
Microsoft Office 2010 143 1
Microsoft Power Pivot 44 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 328 1
Microsoft SharePoint 2010 143 1
Oz Liveness 41 1
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Пантелеев Илья 25 2
Ватрак Валентина 10 1
Бакалов Владимир 13 1
Моторко Андрей 71 1
Смирнов Павел 45 1
Соловьев Вадим 6 1
Рассказов Сергей 39 1
Курьянов Сергей 162 1
Орловский Виктор 381 1
Тикуркин Максим 38 1
Изотов Алексей 2 1
Федоров Дмитрий 23 1
Пажильцев Алексей 2 1
Шадаев Максут 1017 1
Ерофеев Евгений 4 1
Бедеров Игорь 57 1
Алимханов Ахмет 1 1
Санин Александр 32 1
Блинов Олег 5 1
Самойлов Александр 3 1
Раменский Демьян 17 1
Серебряникова Анна 73 1
Тимошенко Андрей 15 1
Логунов Александр 6 1
Еремяшев Алексей 1 1
Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 1
Наумов Сергей 26 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 22
Россия - РФ - Российская федерация 145478 12
Россия - УФО - Свердловская область 1520 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 323 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3972 4
Россия - УФО - Тюменская область 1165 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 114 4
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 866 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 3
Швеция - Королевство 3625 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 215 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 296 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 1
Россия - ЦФО - Орловская область 324 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1512 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Россия - ЦФО - Калужская область 988 1
Россия - УФО - Челябинская область 1231 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 562 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 41 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 51 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 64 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 858 1
Украина 7630 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 23 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 248 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6430 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8092 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5864 3
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4041 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 675 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2395 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 499 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5427 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 597 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
Информатика - computer science - informatique 1062 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 454 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1275 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 2
Gartner - Гартнер 3561 1
Forrester Research 821 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 3 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
ВСГУТУ - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
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