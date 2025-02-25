Ковалев Дмитрий
Ковалев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
|Коминтерн - Коммунистический интернационал 10 1
|Пантелеев Илья 25 2
|Ватрак Валентина 10 1
|Бакалов Владимир 13 1
|Моторко Андрей 71 1
|Смирнов Павел 45 1
|Соловьев Вадим 6 1
|Рассказов Сергей 39 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Орловский Виктор 381 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Изотов Алексей 2 1
|Федоров Дмитрий 23 1
|Пажильцев Алексей 2 1
|Шадаев Максут 1017 1
|Ерофеев Евгений 4 1
|Бедеров Игорь 57 1
|Алимханов Ахмет 1 1
|Санин Александр 32 1
|Блинов Олег 5 1
|Самойлов Александр 3 1
|Раменский Демьян 17 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Тимошенко Андрей 15 1
|Логунов Александр 6 1
|Еремяшев Алексей 1 1
|Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 1
|Наумов Сергей 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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