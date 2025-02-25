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Ozon открывает первый таможенно-логистический центр

Ozon стал первым маркетплейсом, который запустил таможенно-логистический центр в России. Он расположен в Благовещенске Амурской области. Здесь будет проходить таможенное оформление зарубежных товаров и их хранение до получения необходимых таможенных документов. Объединение такого функционала в одном месте сократит срок доставки для покупателей. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В открытии центра приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов и начальник Хабаровской таможни Дмитрий Ковалев.

Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Таможенно-логистический центр компании Ozon — итог совместной работы в рамках соглашения, которое было подписано меньше года назад на «АмурЭкспоФоруме». Центр даст новый импульс развитию электронной коммерции и маркетплейсов в области. Логистика является одним из семи приоритетных для региона направлений, которые отражены в стратегии социально-экономического развития Амурской области. Через территорию области проходит Восточный полигон, БАМ, Транссиб, у нас работает международный мост. В перспективе будет реализован проект железнодорожного моста через Амур — мост Джалинда-Мохэ. Завершается строительство канатной дороги, очень активно идет модернизация благовещенского аэропорта — в этом году будет готов пассажирский терминал, в планах у инвестора строительство грузового терминала. Компании, приходящие к нам в регион, такие как Ozon, еще раз подтверждают, что регион перспективный, он интересен для инвесторов, в него готовы вкладываться. Мы такие проекты будем поддерживать».

Центр площадью 4 тыс. кв. метров находится на территории таможенно-логистического терминала «Каникурган». Он оснащен новейшей погрузочно-разгрузочной техникой, весовым оборудованием, а также автоматизированными системами контроля и управления доступом. Инфраструктура комплекса позволит обрабатывать более 1,5 млн зарубежных отправлений в месяц. Его запуск создаст до 200 новых рабочих мест в регионе. Операции заработают в марте 2025 г.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким: «Рост бизнеса региональных предпринимателей вместе с Ozon — важный для нас приоритет. Для этого мы постоянно развиваем свои ИТ, маркетинговые и финансовые сервисы, а также масштабируем логистическую инфраструктуру по всей стране. Это дает свои плоды: в 2024 г. количество продавцов из Амурской области выросло в 1,5 раза, а их оборот увеличился в два раза. При этом выгодное расположение региона позволяет развивать не только внутренний рынок, но и международное сотрудничество. Логистический центр нового формата ускорит доставку востребованных зарубежных товаров для наших покупателей по всей стране».

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Начальник Хабаровской таможни Дмитрий Ковалев: «Хабаровская таможня со своей стороны готова к открытию в регионе такого масштабного центра. Приоритет нашей работы — это качественное и быстрое таможенное оформление товаров, приобретаемых физлицами для личного пользования в рамках интернет-торговли. Эту задачу нам ставил и руководитель ФТС России Валерий Пикалев в рамках рабочего визита. Деятельность Благовещенского таможенного поста, который будет заниматься оформлением зарубежных посылок, переориентирована в соответствии с новыми условиями, выделены сотрудники, созданы комфортные условия и специальные рабочие места».

За последние два года логистическая инфраструктура Ozon увеличилась более чем в три раза и на сегодняшний день превышает 3 млн кв. метров. В России и странах СНГ уже действуют 46 фулфилмент-центров, более 150 сортировочных центров и более 60 тыс. пунктов выдачи заказов.

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