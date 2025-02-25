Ким Дмитрий
Ким Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1017 13
|Шойтов Александр 78 11
|Пак Олег 112 11
|Мишустин Михаил 683 10
|Черкесова Бэлла 21 10
|Огуряев Дмитрий 85 9
|Качанов Олег 114 8
|Заренин Андрей 47 7
|Путин Владимир 3192 7
|Яцеленко Николай 25 7
|Паршин Максим 316 6
|Угнивенко Дмитрий 20 6
|Борисенко Григорий 15 6
|Черненко Андрей 69 5
|Козлов Михаил 174 5
|Чернышенко Дмитрий 568 5
|Граборов Антон 16 4
|Филатов Евгений 28 4
|Руденко Алена 5 4
|Строгалин Алексей 3 3
|Иванов Олег 142 3
|Сухова Ольга 4 3
|Верниковская Наталья 5 3
|Денисова Наталья 8 3
|Анисимова Ольга 5 3
|Цветков Сергей 19 3
|Тугина Елена 3 3
|Круглов Максим 26 2
|Понькин Александр 31 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Березинский Александр 3 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Соловьев Владимир 106 2
|Солнцев Михаил 8 2
|Сорокин Алексей 15 2
|Белановский Владимир 10 2
|Огородников Антон 7 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Мельников Вячеслав 2 2
|Баукова Наталья 10 2
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