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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ким Дмитрий



25.02.2025 Ozon открывает первый таможенно-логистический центр 1
12.07.2024 Ozon нанял бывшего замглавы Минцифры заниматься связями с госорганами 2
19.02.2024 Минцифры ищет руководителя ИБ-департамента 1
27.12.2023 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование 1
20.12.2023 Выходец из Ozon и «Яндекса» стал замглавы Минцифры, курирующим ИТ-отрасль 1
13.11.2023 Из Минцифры ушел глава департамента, отвечающего за кибербезопасность 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
18.10.2023 В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи 2
30.09.2023 Из Минцифры ушел замминистра - главный связист 2
29.09.2023 В России в 130 раз выросла стоимость телеком-лицензий 1
20.07.2023 Грядет масштабное тестирование российских базовых станций. Их испытает «Билайн» на своих абонентах 1
19.05.2023 Власти заинтересовало предложение о пошлинах на ввоз в Россию зарубежного телеком-оборудования 1
26.04.2023 Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 1 июня 2023 г. организовать общественное обсуждение проекта Стратегии отрасли связи 1
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 1
14.03.2023 В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту 1
28.02.2023 «Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумов 2
16.02.2023 Роскомнадзору не хватает денег на слежку за компаниями, хранящими переписки и разговоры россиян 1
18.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями 1
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников 1
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 1
31.08.2022 Минцифры: телеком-компании ведут активную работу по импортозамещению оборудования 1
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
07.06.2022 Власти потратят 63 миллиарда на спутниковый интернет для Крайнего Севера 1
01.06.2022 Почти 800 тыс. абонентов поменяли оператора связи с начала 2022 года 1
25.05.2022 Спецсвязь доставила во все регионы России материалы для ЕГЭ-2022 1
07.05.2022 Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации 1
31.03.2022 С 1 апреля 2022 г. Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки 1
04.03.2022 Российских операторов связи ждут послабления по «закону Яровой», а их абонентов – рост тарифов 1
03.02.2022 МТС, «Билайн» и «Мегафон» вместо «Вконтакте» предоставили бесплатный доступ к сайту Президента России 1
28.01.2022 Россияне выбрали деревни, в которые проведут 4G 1
25.01.2022 В нацпрограмму «Цифровая экономика» включены три федеральных проекта 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
24.05.2021 «Ростелеком» в ЦФО возглавит Денис Лысов 1
12.05.2021 Из Минцифры уволили главного борца с Telegram. Вместо него будет вице-президент «Ростелекома» 2
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 1
24.02.2021 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0 1
27.11.2020 Новый сервис печати «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 61, упоминаний - 66

Ким Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9750 36
МегаФон 8956 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2916 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
Yandex - Яндекс 7431 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 3
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 3
Accenture plc 682 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Telegram Group 2028 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 2
Восход ФГБУ НИИ 646 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1207 2
Т8 НТЦ 84 2
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 1
Huawei Technologies 399 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
МФ технологии - МФТ 34 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Русский стандарт Банк 445 3
Альфа-Банк 1778 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 3
МКБ - Московский кредитный банк 560 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 3
Ингосстрах СПАО 422 3
Связной Банк 104 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 2
ГПБ - Газпромбанк 1089 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 356 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 2
Volvo Cars 253 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 2
Миэль ГК 38 2
Автомир ГК 42 2
Бизнес кар СП 20 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 187 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 313 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1912 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 458 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 54 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 28
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 11
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27965 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1727 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8288 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11224 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6984 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12106 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2159 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8509 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4043 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2850 5
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 121 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13280 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10576 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9801 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4802 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1470 3
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4055 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6641 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 14
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1602 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 3
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 270 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 713 2
Минцифры РФ - Госключ 139 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 2
FreePik 1032 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 2
Google Android 14072 1
Apple iOS 7848 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Alibaba Group - AliPay 72 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1524 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Правительство Московской области - ЕИАС ЖКХ Московской области - Единая информационно-аналитическая система ЖКХ Подмосковья 4 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
Яндекс Помощь рядом 25 1
Федеральный проект - Цифровые услуги и сервисы онлайн 6 1
Обращения граждан 229 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 57 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 59 1
KIA Rio Hatchback 17 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 475 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 130 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 1
Nissan Murano 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 19 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
Toyota Land Cruiser 25 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 10 1
Шадаев Максут 1017 13
Шойтов Александр 78 11
Пак Олег 112 11
Мишустин Михаил 683 10
Черкесова Бэлла 21 10
Огуряев Дмитрий 85 9
Качанов Олег 114 8
Заренин Андрей 47 7
Путин Владимир 3192 7
Яцеленко Николай 25 7
Паршин Максим 316 6
Угнивенко Дмитрий 20 6
Борисенко Григорий 15 6
Черненко Андрей 69 5
Козлов Михаил 174 5
Чернышенко Дмитрий 568 5
Граборов Антон 16 4
Филатов Евгений 28 4
Руденко Алена 5 4
Строгалин Алексей 3 3
Иванов Олег 142 3
Сухова Ольга 4 3
Верниковская Наталья 5 3
Денисова Наталья 8 3
Анисимова Ольга 5 3
Цветков Сергей 19 3
Тугина Елена 3 3
Круглов Максим 26 2
Понькин Александр 31 2
Кисляков Евгений 93 2
Березинский Александр 3 2
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Солнцев Михаил 8 2
Сорокин Алексей 15 2
Белановский Владимир 10 2
Огородников Антон 7 2
Филиппская Екатерина 5 2
Мельников Вячеслав 2 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 4
Украина 7630 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 2
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Белиз 70 1
Россия - СФО - Иркутская область 1114 1
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ТВ-Новости АНО 7 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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