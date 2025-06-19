Ozon и Ставропольский край подписали соглашение о развитии малого и среднего бизнеса в регионе

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на поддержку комфортных условий для ведения бизнеса и равного доступа к миллионам востребованных товаров для жителей края, а также на развитие логистической инфраструктуры.

При поддержке властей Ставропольского края Ozon уже открыл логистический комплекс в Невинномысске. Первая очередь запущена в 2024 г., а вторая и третья — в марте 2025 г. Площадь объекта — 92 тыс. квадратных метров, на которых продавцы размещают порядка 25 млн товаров. Логистический хаб обрабатывает более 700 тыс. заказов в сутки. Общие инвестиции в проект составили порядка 10 млрд руб. Запуск фулфилмент-центра позволил создать более тысячи новых рабочих мест в регионе.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил: «Всего несколько месяцев назад на территории г. Невинномысска ввели в строй вторую и третью очереди многофункционального комплекса компании Ozon. Это один из этапов создания большого логистического хаба, который является одним из прорывных проектов развития региона. Новое соглашение укрепит сложившееся между регионом и компанией сотрудничество и поможет краевым производителям полнее осваивать рынки сбыта через инфраструктуру маркетплейса».

Количество пунктов выдачи заказов выросло до 1 тыс. точек в Ставропольском крае, 30% из них расположены в небольших населенных пунктах. До конца года Ozon инвестирует в поддержку открытия и развития новых пунктов 290 млн руб. Местные предприниматели смогут получить суммарно до 1 млн руб. суммарно в первые полгода работы каждой точки.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким сказал: «В рамках соглашения мы продолжим работать со Ставропольем и вносить свой вклад в развитие предпринимательства и онлайн-торговли. Сегодня каждый пятый житель края покупает на Ozon, а свой бизнес развивает вместе с платформой более 6,5 тыс. региональных предпринимателей. Мы уже сократили сроки доставки товаров внутри региона благодаря выходу логистического комплекса на полную мощность. В будущем продолжим развивать возможности для местных предпринимателей — как для продавцов, так и для владельцев пунктов выдачи».