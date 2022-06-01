Почти 800 тыс. абонентов поменяли оператора связи с начала 2022 года

С начала 2022 г. 795 тыс. абонентов поменяли оператора, сохранив свой номер. Услуга переноса номера стала доступна российским абонентам в 2013 г., когда появилась база данных перенесенных абонентских номеров. Всего за девять лет абоненты воспользовались услугой более 22,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Минцифры проанализировало миграцию абонентов между операторами связи. Эти данные Минцифры использует для анализа качества связи и тарифов операторов – самых частых причин перехода к другому оператору.

Как подать заявление на перенос номера?

- В офисе оператора связи, к которому хочет перейти абонент. Для подачи заявления потребуется паспорт;

- На сайте или в приложении оператора связи абонента. Для подписания заявления можно использовать приложение «Госключ».

Как быстро оператор рассмотрит заявку?

В течение недели оператор рассмотрит заявку и подготовит договор с новой SIM-картой. Получить ее можно в офисе оператора или через курьерскую службу.

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Обычно переход к новому оператору происходит на восьмой день, если другой срок не указал абонент.

Сколько нужно заплатить за услугу?

За перенос номера абоненту придется заплатить не более 100 руб. Остаток средств на балансе при переходе сохранится. Но с отрицательным балансом абонент не сможет перейти к другому оператору – сначала придется погасить задолженность. Курьерская доставка SIM-карт оплачивается дополнительно.

«Министерство не разглашает, от каких операторов чаще всего уходят абоненты, чтобы не создавать конфликтных ситуаций на рынке. Однако мы уже проанализировали статистику и планируем обсудить с операторами формирование более выгодных условий для абонентов. Учитывая, что операторы располагают данными по количеству звонков, SMS-сообщений и трафику каждого абонента, они могут формировать уникальные предложения и не допустить ухода своих клиентов», – сказал замглавы Минцифры Дмитрий Ким.