Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

MNP Mobile Number Portability Переносимость телефонных номеров "Мобильное рабство"

MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров -

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.05.2026 В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

ть с собой и привязать к тарифам любого оператора на новом месте проживания. Это полноценная отмена мобильного рабства – сейчас он отменено лишь наполовину. С декабря 2013 г. россияне вправе пе
14.10.2025 BSS-платформа Bercut обеспечила соответствие новым требованиям MNP для «Таттелекома»

аптировала свою BSS-платформу IN@Voice под новые требования к процедуре переноса мобильных номеров (MNP-расшифровка) для оператора связи «Таттелеком». Проект реализован в сжатые сроки. Обновлен
04.09.2025 Платформа Forward MVNO обеспечила полную поддержку независимого арбитража в MNP для виртуальных операторов

го сектора и мультимедиа, объявила о расширении возможностей платформы Forward MVNO/MVNE. В ней внедрена полная поддержка функции независимого арбитража в рамках процедуры переноса мобильных номеров (MNP). Решение полностью соответствует требованиям регулятора и позволяет всем использующим его виртуальным операторам сотовой связи (включая «Т-Мобайл» и «Альфа-Мобайл») предлагать своим абонен
11.03.2025 Минцифры окончательно освобождает россиян от «мобильного рабства»: Номер можно будет переносить между регионами страны

ое подтвердило техническую возможность такого переноса». По планам ведомства, окончательная отмена «мобильного рабства» должна случиться в 2026 г., пока без более точной даты. Напомним, до дека
28.11.2023 Запуск MNP для абонентов Узбекистана

EIR – он пополнил копилку экспертизы по поставке крупных систем, в том числе для регуляторов связи. MNP в Узбекистане функционирует не только как единая центральная база на стороне регулятора с
16.03.2020 Tele2 нарастила подключения через интернет

у. Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири. Наибольшую долю MNP-подключений в онлайн-канале показали Москва и регионы Центральной России. Самыми частыми

08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства

тить срок перехода абонента от одного сотового оператора к другому. Данная процедура носит название MNP (Mobile Number Portability). За работу базы данных перенесенных номеров (БДПН) отвечает г
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи

оссии принцип сохранения мобильного номера при смене сотового оператора (Mobile Number Portability, MNP). Президент назвал этот шаг «освобождением от мобильного рабства». Принцип MNP шир
02.02.2017 Россия: число перенесенных абонентских номеров от одного оператора связи к другому превысило 5 млн

ъявило о том, что услуга сохранения абонентского номера при переходе от одного оператора к другому (MNP) в сетях подвижной радиотелефонной связи продолжает набирать популярность. На сегодняшний
07.07.2016 Tele2 отменяет плату за перенос номера в дальневосточных регионах

и получить бонус – p300 на счет мобильного телефона. Чтобы воспользоваться услугой переноса номера (MNP), абоненту достаточно написать заявление в салонах связи Tele2 дальневосточных регионов.

24.03.2016 В Крыму началось освобождение из «мобильного рабства»

На территории полуострова Крым заработал механизм смены сотового оператора с сохранением номера (MNP, «отмена мобильного рабства»). Об этом рассказал глава Федерального агентства связи (Росс
12.02.2016 «МегаФон» перенёс в свою сеть по услуге MNP более 300 номеров сотрудников агрохолдинга «РЗК «Ресурс»

«МегаФон» перенёс в свою сеть по услуге MNP более 300 номеров сотрудников агрохолдинга «РЗК «Ресурс». В рамках нового контракта сотрудники зернового предприятия получили возможность выгодного внутрисетевого общения по тарифу «Корпора
08.10.2015 Услуга MNP будет запущена в Казахстане 1 января 2016 г.

Услуга MNP будет запущена в Казахстане 1 января 2016 г. Соответствующая норма закреплена в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информа
11.09.2015 Сотовые операторы в 2015 г. стали меньше нарушать законодательство об отмене «мобильного рабства»

абонентского номера операторами сотовой связи в достаточной степени отработана. По состоянию на начало сентября 2015 г. перенесено более 1,8 млн абонентских номеров и подано порядка 2,6 млн заявок на перенос номера.
12.02.2015 МТС и «Мегафон» пообещали не воевать из-за абонентов-перебежчиков

всех споров вокруг процедуры перехода абонентов от одного оператора к другому с сохранением номера (MNP). Данный принцип заработал в России с конца 2013 г. и позиционировался как избавление от

12.02.2015 МТС и «МегаФон» подписали меморандум о работе в рамках MNP

писали соглашение об урегулировании всех спорных ситуаций при переносе абонентских номеров в рамках MNP (Mobile Number Portability, перенос номеров абонентов от одного оператора к другому). Сог
23.12.2014 «Мегафон» заставил госзаказчиков избавляться от «мобильного рабства»

работал принцип допустимости сохранения номера при переходе абонента от одного оператора к другому (MNP, «избавление от мобильного рабства»). В сфере оказания услуг сотовой связи это открыло но
22.08.2014 Количество перенесенных мобильных номеров превысило 500 тыс.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров принял участие в заседании Правительства Российской Федерации, в ходе которого доложил о результатах внедрения услуги по переносимости абонентских номеров (MNP). Как сообщил министр, в настоящее время количество перенесенных номеров превысило 500 тыс. и услуга реализуется успешно. Николай Никифоров напомнил, что в отрасли связи Российской Федераци
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России

Первые заметные движения к реализации MNP в России относятся к 2005 г. – тогда была создана рабочая группа по переносимости номеров
14.07.2014 Отмена «мобильного рабства» обходится государству в десятки миллионов рублей

но. То есть всего на БДПН на текущий момент потребовалось i122 млн. Напомним, с 1 декабря 2013 г. в России был введен механизм переносимости телефонных номеров от одного сотового оператора к другому (MNP). Для его работы в ноябре была запущена БДПН, ее оператором является государственный Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Данное предприятие подчиняется Федеральному
08.07.2014 Tele2 запустил услугу MNP в салонах «Связного»

Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предложила абонентам воспользоваться MNP (услуга переносимости номеров) не только в своих фирменных супермаркетах связи, но в сало
08.04.2014 «Связьком» произвел инсталляцию MNP-платформы для «Вайнах Телеком»

Российский разработчик «Связьком» установил платформу «Связьком.MNP-SRF» для компании «Вайнах Телеком», универсального оператора связи в Чеченской Республике
08.04.2014 Начали действовать жесткие сроки переноса абонентских номеров операторами связи в рамках MNP

С 8 апреля начала действовать обязанность операторов связи реализовывать услугу переносимости мобильных номеров (MNP) для абонентов-физических лиц в течение 8 дней, а для абонентов-юридических лиц — в течение 29 дней, если более длительный период не указан заявителем. Данная мера гарантирует предоставлени
08.04.2014 Государство недополучит сотни миллионов рублей из-за отмены «мобильного рабства»

ычных, разрешив использовать номерную емкость из любых DEF-кодов, выдаваемых обычным сотовым операторам. Перечеркнуло надежды регулятора на рост доходов от номерной емкости введение в России принципа MNP, позволяющего абоненту менять сотового оператора с сохранением номера. Как пояснил CNews представитель Россвязи Владимир Калинин, теперь операторы (включая виртуальных) смогут сохранить пер
04.04.2014 Услуга MNP постепенно набирает популярность

е в заседании комитета Госдумы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, в рамках которого доложил о ходе реализации услуги переносимости мобильных номеров (MNP). Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 26 декабря 2012 г. подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и статьи 33333 и 33334. части второй Налогового
06.03.2014 IBS: Отмена «мобильного рабства» заставит операторов применять Big Data

ации о профилях пользователей из соцсетей и данных об абоненте, что может оказаться колоссальной ценностью для оператора в части знаний о клиенте. И третий тренд – это принятие так называемого закона об отмене мобильного рабства, вследствие чего острее встала проблема удержания абонента. Корпоративные клиенты заинтересованы в том, чтобы получить наилучшее предложение, и многим не важно, от

21.01.2014 Тестирование перенесенного сотового номера выявило неожиданные проблемы

Корреспонденту CNews удалось перейти от МТС на «Билайн» с сохранением сотового номера (принцип MNP). Напомним, соответствующие заявки всем трем столичным сотовым операторам — МТС, «Билайн»
25.12.2013 QIWI первым реализовал поддержку для MNP

В конце декабря 2013 г. Группа QIWI первой среди платежных сервисов реализовала поддержку абонента, осуществившего смену оператора сотовой связи с сохранением номера (MNP). Пользователи Visa QIWI Wallet, а также точек приема платежей, обслуживаемых QIWI, решившие сменить своего оператора сотовой связи, с декабря 2013 г. получают возможность оплачивать услуги
11.12.2013 «Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства»

обсуждался процесс перехода абонентов от одного сотового оператора к другому с сохранением номера (MNP). Об этом CNews рассказали четыре источника в операторах связи и госорганах, участвовавши
09.12.2013 «Билайн», МТС и «Мегафон» не отпускают абонентов из «мобильного рабства»

Проведенное CNews тестирование возможности смены сотового оператора с сохранением номера (MNP) показало удручающие результаты. Ни один из трех федеральных сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» — не «отдал» абонента конкурентам. Напомним, принцип
02.12.2013 Как корреспондент CNews избавлялся от мобильного рабства. Репортаж

й любой абонент сотовой связи может перейти к конкурирующему оператору с сохранением своего номера (MNP). Правда, ажиотажа пока не наблюдается: по словам представителя одного из сотовых операто
29.11.2013 "Мобильному рабству" пришел конец, но только по закону

В воскресенье, 1 декабря, в России заработает принцип переносимости сотового номера (MNP). Он позволит всем сотовым абонентам сменить своего оператора связи с сохранением текущег
29.11.2013 «Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК

«Связьком» установил платформу «Связьком.SMS/MMS MNP Gateway» для компании «Енисейтелеком» (ЕТК, «Ростелеком»). Данный программно-аппаратный к
25.11.2013 Путин утвердил наказание для операторов за «мобильное рабство», но правительство его смягчило

аторы, не «отпустившие» за установленное время абонента к конкурентам с сохранением номера (принцип MNP, mobile number portability), должны будут обслуживать его бесплатно. «Федеральным законом
20.11.2013 Депутаты утвердили наказание для операторов, неспособных отпустить абонента

ма приняла во II и III чтениях поправки к Закону «О связи», вводящие наказание для сотовых операторов за непредоставление своим абонентам возможности ухода к конкурентам с сохранением номера (принцип MNP). Такие операторы должны обслуживать абонентов бесплатно вплоть до их перехода в выбранную сеть. В ходе II чтения была внесена поправка, которая содержит отсрочку по введению данной нормы.

14.11.2013 МТС и «Билайн» против компромисса с властями по «мобильному рабству»

Минкомсвязи под руководством директора департамента инфраструктурных проектов Дмитрия Алхазова состоялось совещание с участием представителей операторов связи и органов власти, посвященное внедрению MNP (механизма смены сотового оператора с сохранением номера). Эту информацию CNews подтвердили в самом министерстве. По словам двух участников совещания, «Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн»
15.10.2013 Отмена «мобильного рабства» откладывается

Минкомсвязи опубликовало проект изменений в постановление правительства об обеспечении функционирования механизма переноса сотовых номеров (MNP). Соответствующие правила, являющиеся набором изменений к Правилам оказания услуг связи, были приняты в июле 2013 г. Сейчас основное изменение — это введение переходного периода. Согласно п
26.09.2013 В России телефонный номер впервые избавился от «мобильного рабства»

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ провели в Санкт-Петербурге первое тестирование услуги MNP (Mobile number portability; перенос мобильного номера между операторами). Номер абонента

05.08.2013 Связь и государство: телекоммуникационная война проиграна?

й сохранения номера при переходе от одного сотового оператора к другому (Mobile number portability, MNP). На сегодняшний день определено, что переход с сохранением номера будет платным для абон
14.12.2012 Госдума одобрила отмену «мобильного рабства»

третьем чтении одобрила законопроект о введении в России принципа переносимости мобильных номеров (MNP, mobile number portability). В случае принятия этот документ начнет действовать с 1 декаб

Публикаций - 287, упоминаний - 446

MNP и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 100
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 79
Ростелеком 10948 54
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 30
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 19
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 16
Ростелеком - Связьинвест 1719 14
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 9
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 9
К Телеком - Исеть Телеком 97 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
СИНХ - Таттелеком 229 9
IT Vison 15 9
МКД 88 9
IT Vision 23 9
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 8
Миранда-Медиа 82 8
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 8
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 8
Киевстар - Kyivstar 569 8
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Huawei 4677 7
Укртелеком - Ukrtelecom 244 7
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 6
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 6
МегаФон Центральный филиал 92 6
Apple Inc 13156 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Vodafone Group 1412 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Почта России ПАО 2370 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 9
Метиз завод 27 9
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 9
Hyundai Motor Company 436 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 8
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Связной ГК 1401 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
UPS 216 8
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 5
Hyndai 16 5
Газпром ПАО 1493 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Евросеть 1421 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Альфа-Банк 1979 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Tesla Motors 461 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Альфа-Групп 745 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Uber 357 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Kinetik 20 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 99
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
WiMAX Forum 69 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 158
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 154
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 66
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 56
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 47
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 37
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 28
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 21
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 12
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 20
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 24 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Arrival Bus - электробус 28 7
Apple iOS 8583 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Google Android 15244 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
Microsoft Windows 16882 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Mini 14 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 4
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 4
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 3
Альфа-Мобайл 87 3
МегаФон Наши люди 49 3
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 3
Связьком - SMS/MMS MNP Gateway 3 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Rakuten Viber 665 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
Tesla Model 3 52 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Midi 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
Медведев Дмитрий 1665 36
Никифоров Николай 1138 32
Свердлов Денис 201 20
Дворкович Аркадий 216 12
Прозоров Дмитрий 59 11
Путин Владимир 3454 11
Рейман Леонид 1065 11
Щеголев Игорь 699 10
Солодовников Дмитрий 56 9
Мардер Наум 116 9
Майстренко Игорь 46 6
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 6
Зайцев Владимир 55 6
Волков Сергей 108 6
Иванов Олег 153 6
Евраев Михаил 266 5
Айбашева Анна 98 5
Суворов Владимир 19 5
Солодовников Денис 108 4
Духовницкий Олег 91 4
Козырев Алексей 328 4
Васильев Евгений 132 4
Голубев Михаил 11 4
Железняк Сергей 22 4
Левин Леонид 134 4
Волин Алексей 122 3
Голомолзин Анатолий 75 3
Жижикин Игорь 32 3
Ройтман Евгений 44 3
Кирьянова Александра 169 3
Белик Дмитрий 15 3
Зырьянов Сергей 3 3
Никифоров Дмитрий 15 3
Гуркин Дмитрий 9 3
Калинин Владимир 8 3
Исмаилов Рашид 65 2
Солодухин Константин 119 2
Массух Илья 239 2
Бондаренко Михаил 59 2
Калугин Сергей 169 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Европа 24964 27
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 21
Украина 7928 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 17
Россия - ЮФО - Севастополь 613 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Южная Корея - Республика 7052 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
Армения - Республика 2449 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 8
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 7
Швеция - Королевство 3782 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 7
Великобритания - Банбери 6 6
Сингапур - Республика 1953 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Индия - Bharat 5870 5
Израиль 2856 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 100
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 75
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 50
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 49
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 45
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 18
Паспорт - Паспортные данные 2848 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 15
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
Аренда 2687 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Forbes - Форбс 1002 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Crunchbase 74 2
Комсомольская правда ИД 83 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
The Verge - Издание 619 2
Wikipedia - Википедия 650 2
FT - Financial Times 1296 2
РИА Новости 1033 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Госрасходы - портал 70 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews Северо-Запад 24 1
РБК Daily 91 1
Times 661 1
CNews Журнал 167 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
Informa - Ovum - Omdia 156 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Рустелеком ТК 305 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Forrester Research 834 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 26
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 12
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 10
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
МГТУ - Майкопский государственный технологический университет 3 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Час кода - международное движение 11 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще