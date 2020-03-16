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MNP Mobile Number Portability Переносимость телефонных номеров "Мобильное рабство"

MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров -


16.03.2020 Tele2 нарастила подключения через интернет
08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи
12.02.2016 «МегаФон» перенёс в свою сеть по услуге MNP более 300 номеров сотрудников агрохолдинга «РЗК «Ресурс»
08.10.2015 Услуга MNP будет запущена в Казахстане 1 января 2016 г.
12.02.2015 МТС и «Мегафон» пообещали не воевать из-за абонентов-перебежчиков
12.02.2015 МТС и «МегаФон» подписали меморандум о работе в рамках MNP
22.08.2014 Количество перенесенных мобильных номеров превысило 500 тыс.
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России
14.07.2014 Отмена «мобильного рабства» обходится государству в десятки миллионов рублей
08.04.2014 Начали действовать жесткие сроки переноса абонентских номеров операторами связи в рамках MNP
04.04.2014 Услуга MNP постепенно набирает популярность
21.01.2014 Тестирование перенесенного сотового номера выявило неожиданные проблемы
11.12.2013 «Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства»
09.12.2013 «Билайн», МТС и «Мегафон» не отпускают абонентов из «мобильного рабства»
02.12.2013 Как корреспондент CNews избавлялся от мобильного рабства. Репортаж
29.11.2013 "Мобильному рабству" пришел конец, но только по закону
29.11.2013 «Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК
20.11.2013 Депутаты утвердили наказание для операторов, неспособных отпустить абонента
14.11.2013 МТС и «Билайн» против компромисса с властями по «мобильному рабству»
15.10.2013 Отмена «мобильного рабства» откладывается
26.09.2013 В России телефонный номер впервые избавился от «мобильного рабства»
05.08.2013 Связь и государство: телекоммуникационная война проиграна?
26.11.2012 Сотовым операторам придется платить за абонентов-перебежчиков
19.11.2012 Правительство назвало цену выкупа из «мобильного рабства» и срок его отмены
29.10.2012 Услуга сохранения номера при смене оператора будет платной
12.07.2012 Избавление от «мобильного рабства» не нарушит персональные данные россиян
18.06.2012 «Ростелекому» и МТТ не дадут заработать на отмене «мобильного рабства»
04.06.2012 «Билайн» и МТС боятся попасть в «транзитное рабство» от МТТ
29.05.2012 Россиян бесплатно избавят от «мобильного рабства»
20.06.2011 «Ситроникс» внедрит Mobile Number Portability в Telecom Srbjia
22.05.2009 Свободный перенос номеров в России: "за" и "против"
02.03.2005 Российские сотовики входят в новую эру
27.10.2004 Евгений Соломатин: MNP в России уже не за горами, но горы пока высоки
19.08.2004 Сохранение "родного" номера: правительство снимет преграды

Публикаций - 213, упоминаний - 273

MNP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6863 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7998 60
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2472 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9339 58
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9998 48
Yota - Скартел - WiMAX Holding 823 16
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 804 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2733 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 915 10
Корус Консалтинг ГК 1063 9
Ростелеком - Связьинвест 1703 8
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2547 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 7
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 7
СМАРТС ГК 518 7
Vodafone Group 1341 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1557 5
Киевстар - Kyivstar 501 5
Apple Inc 11113 5
Крымтелеком 46 4
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 35 4
Центел - Центральный телеграф 408 4
МегаФон Центральный филиал 91 4
Microsoft Corporation 23402 4
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 25 4
Yandex - Яндекс 5572 4
АФК Система ПАО 1688 4
Vivacell - МТС Армения - МТС ВиваСелл - К-Телеком 50 4
Укртелеком 240 4
К Телеком - Исеть Телеком 70 4
СИНХ - Таттелеком 167 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 688 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 4
К-Телеком - Win Mobile 35 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 230 4
Meta Platforms - Facebook 4332 4
Huawei 3462 4
IBM - International Business Machines Corp 9170 3
Вайнах Телеком 43 3
Почта России ПАО 1975 9
Связной ГК 1329 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2337 7
Hyundai Motor 333 6
Газпром ПАО 1144 5
Евросеть 1397 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 158 4
ВТБ - ВТБ24 660 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5705 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 334 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 161 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 535 2
Beiten Burkhardt 62 2
KIA Motors 97 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 2
Альфа-Групп 659 2
Согласие СК - Согласие-Вита 33 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 284 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 63 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 431 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6145 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 28 2
Метиз завод 19 2
GM - General Motors 448 2
Hyndai 14 2
Kinetik 10 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Альфа-Банк 1581 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 859 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1802 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 212 2
Qiwi 918 2
Почта Банк 345 2
МДМ Банк 259 1
Генезис 16 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
Связной Банк 89 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 202 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8934 74
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17796 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10309 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2929 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 19
Президент Российской Федерации 3669 14
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2322 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 887 8
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 197 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3042 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2661 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 697 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 205 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 4
Правительство Москвы 1970 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1628 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 51 3
Администрация Президента РФ 977 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 827 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 2
Верховный суд Российской Федерации 777 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 153 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 64 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2365 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1580 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1607 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 54 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 8
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LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ЛДПР 100 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10037 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4912 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5630 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5123 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10575 6
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8860 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 305 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2663 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3048 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5186 4
Логистика - Курьерские услуги 882 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7482 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8205 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1594 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4843 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2427 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 865 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4227 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 306 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3786 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4586 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1587 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 522 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 1
Forbes - Форбс 623 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 3
The Verge - Издание 499 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 2
FT - Financial Times 1159 2
CrunchBase 68 2
The Guardian - Британская газета 339 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 782 2
Комсомольская Правда - газета 63 1
Engadget - Блог о технологиях 417 1
РБК Daily 91 1
CNews Северо-Запад 24 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1171 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 51 1
РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 168 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 1
РИА Новости 801 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7407 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
IDC - International Data Corporation 4841 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2044 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 2
Gartner - Гартнер 3468 1
Forrester Research 812 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 87 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 93 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 67 2
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24891 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 195 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1284 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 199 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 89 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 163 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1712 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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