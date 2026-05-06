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MNP Mobile Number Portability Переносимость телефонных номеров "Мобильное рабство"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.05.2026
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В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером
ть с собой и привязать к тарифам любого оператора на новом месте проживания. Это полноценная отмена мобильного рабства – сейчас он отменено лишь наполовину. С декабря 2013 г. россияне вправе пе
|14.10.2025
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BSS-платформа Bercut обеспечила соответствие новым требованиям MNP для «Таттелекома»
аптировала свою BSS-платформу IN@Voice под новые требования к процедуре переноса мобильных номеров (MNP-расшифровка) для оператора связи «Таттелеком». Проект реализован в сжатые сроки. Обновлен
|04.09.2025
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Платформа Forward MVNO обеспечила полную поддержку независимого арбитража в MNP для виртуальных операторов
го сектора и мультимедиа, объявила о расширении возможностей платформы Forward MVNO/MVNE. В ней внедрена полная поддержка функции независимого арбитража в рамках процедуры переноса мобильных номеров (MNP). Решение полностью соответствует требованиям регулятора и позволяет всем использующим его виртуальным операторам сотовой связи (включая «Т-Мобайл» и «Альфа-Мобайл») предлагать своим абонен
|11.03.2025
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Минцифры окончательно освобождает россиян от «мобильного рабства»: Номер можно будет переносить между регионами страны
ое подтвердило техническую возможность такого переноса». По планам ведомства, окончательная отмена «мобильного рабства» должна случиться в 2026 г., пока без более точной даты. Напомним, до дека
|28.11.2023
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Запуск MNP для абонентов Узбекистана
EIR – он пополнил копилку экспертизы по поставке крупных систем, в том числе для регуляторов связи. MNP в Узбекистане функционирует не только как единая центральная база на стороне регулятора с
|16.03.2020
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Tele2 нарастила подключения через интернет
у. Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири. Наибольшую долю MNP-подключений в онлайн-канале показали Москва и регионы Центральной России. Самыми частыми
|08.02.2019
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Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства
тить срок перехода абонента от одного сотового оператора к другому. Данная процедура носит название MNP (Mobile Number Portability). За работу базы данных перенесенных номеров (БДПН) отвечает г
|03.05.2018
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Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи
оссии принцип сохранения мобильного номера при смене сотового оператора (Mobile Number Portability, MNP). Президент назвал этот шаг «освобождением от мобильного рабства». Принцип MNP шир
|02.02.2017
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Россия: число перенесенных абонентских номеров от одного оператора связи к другому превысило 5 млн
ъявило о том, что услуга сохранения абонентского номера при переходе от одного оператора к другому (MNP) в сетях подвижной радиотелефонной связи продолжает набирать популярность. На сегодняшний
|07.07.2016
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Tele2 отменяет плату за перенос номера в дальневосточных регионах
и получить бонус – p300 на счет мобильного телефона. Чтобы воспользоваться услугой переноса номера (MNP), абоненту достаточно написать заявление в салонах связи Tele2 дальневосточных регионов.
|24.03.2016
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В Крыму началось освобождение из «мобильного рабства»
На территории полуострова Крым заработал механизм смены сотового оператора с сохранением номера (MNP, «отмена мобильного рабства»). Об этом рассказал глава Федерального агентства связи (Росс
|12.02.2016
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«МегаФон» перенёс в свою сеть по услуге MNP более 300 номеров сотрудников агрохолдинга «РЗК «Ресурс»
«МегаФон» перенёс в свою сеть по услуге MNP более 300 номеров сотрудников агрохолдинга «РЗК «Ресурс». В рамках нового контракта сотрудники зернового предприятия получили возможность выгодного внутрисетевого общения по тарифу «Корпора
|08.10.2015
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Услуга MNP будет запущена в Казахстане 1 января 2016 г.
Услуга MNP будет запущена в Казахстане 1 января 2016 г. Соответствующая норма закреплена в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информа
|11.09.2015
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Сотовые операторы в 2015 г. стали меньше нарушать законодательство об отмене «мобильного рабства»
абонентского номера операторами сотовой связи в достаточной степени отработана. По состоянию на начало сентября 2015 г. перенесено более 1,8 млн абонентских номеров и подано порядка 2,6 млн заявок на перенос номера.
|12.02.2015
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МТС и «Мегафон» пообещали не воевать из-за абонентов-перебежчиков
всех споров вокруг процедуры перехода абонентов от одного оператора к другому с сохранением номера (MNP). Данный принцип заработал в России с конца 2013 г. и позиционировался как избавление от
|12.02.2015
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МТС и «МегаФон» подписали меморандум о работе в рамках MNP
писали соглашение об урегулировании всех спорных ситуаций при переносе абонентских номеров в рамках MNP (Mobile Number Portability, перенос номеров абонентов от одного оператора к другому). Сог
|23.12.2014
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«Мегафон» заставил госзаказчиков избавляться от «мобильного рабства»
работал принцип допустимости сохранения номера при переходе абонента от одного оператора к другому (MNP, «избавление от мобильного рабства»). В сфере оказания услуг сотовой связи это открыло но
|22.08.2014
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Количество перенесенных мобильных номеров превысило 500 тыс.
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров принял участие в заседании Правительства Российской Федерации, в ходе которого доложил о результатах внедрения услуги по переносимости абонентских номеров (MNP). Как сообщил министр, в настоящее время количество перенесенных номеров превысило 500 тыс. и услуга реализуется успешно. Николай Никифоров напомнил, что в отрасли связи Российской Федераци
|31.07.2014
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Дело принципа: как вводится MNP в России
Первые заметные движения к реализации MNP в России относятся к 2005 г. – тогда была создана рабочая группа по переносимости номеров
|14.07.2014
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Отмена «мобильного рабства» обходится государству в десятки миллионов рублей
но. То есть всего на БДПН на текущий момент потребовалось i122 млн. Напомним, с 1 декабря 2013 г. в России был введен механизм переносимости телефонных номеров от одного сотового оператора к другому (MNP). Для его работы в ноябре была запущена БДПН, ее оператором является государственный Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Данное предприятие подчиняется Федеральному
|08.07.2014
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Tele2 запустил услугу MNP в салонах «Связного»
Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предложила абонентам воспользоваться MNP (услуга переносимости номеров) не только в своих фирменных супермаркетах связи, но в сало
|08.04.2014
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«Связьком» произвел инсталляцию MNP-платформы для «Вайнах Телеком»
Российский разработчик «Связьком» установил платформу «Связьком.MNP-SRF» для компании «Вайнах Телеком», универсального оператора связи в Чеченской Республике
|08.04.2014
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Начали действовать жесткие сроки переноса абонентских номеров операторами связи в рамках MNP
С 8 апреля начала действовать обязанность операторов связи реализовывать услугу переносимости мобильных номеров (MNP) для абонентов-физических лиц в течение 8 дней, а для абонентов-юридических лиц — в течение 29 дней, если более длительный период не указан заявителем. Данная мера гарантирует предоставлени
|08.04.2014
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Государство недополучит сотни миллионов рублей из-за отмены «мобильного рабства»
ычных, разрешив использовать номерную емкость из любых DEF-кодов, выдаваемых обычным сотовым операторам. Перечеркнуло надежды регулятора на рост доходов от номерной емкости введение в России принципа MNP, позволяющего абоненту менять сотового оператора с сохранением номера. Как пояснил CNews представитель Россвязи Владимир Калинин, теперь операторы (включая виртуальных) смогут сохранить пер
|04.04.2014
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Услуга MNP постепенно набирает популярность
е в заседании комитета Госдумы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, в рамках которого доложил о ходе реализации услуги переносимости мобильных номеров (MNP). Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 26 декабря 2012 г. подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и статьи 33333 и 33334. части второй Налогового
|06.03.2014
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IBS: Отмена «мобильного рабства» заставит операторов применять Big Data
ации о профилях пользователей из соцсетей и данных об абоненте, что может оказаться колоссальной ценностью для оператора в части знаний о клиенте. И третий тренд – это принятие так называемого закона об отмене мобильного рабства, вследствие чего острее встала проблема удержания абонента. Корпоративные клиенты заинтересованы в том, чтобы получить наилучшее предложение, и многим не важно, от
|21.01.2014
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Тестирование перенесенного сотового номера выявило неожиданные проблемы
Корреспонденту CNews удалось перейти от МТС на «Билайн» с сохранением сотового номера (принцип MNP). Напомним, соответствующие заявки всем трем столичным сотовым операторам — МТС, «Билайн»
|25.12.2013
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QIWI первым реализовал поддержку для MNP
В конце декабря 2013 г. Группа QIWI первой среди платежных сервисов реализовала поддержку абонента, осуществившего смену оператора сотовой связи с сохранением номера (MNP). Пользователи Visa QIWI Wallet, а также точек приема платежей, обслуживаемых QIWI, решившие сменить своего оператора сотовой связи, с декабря 2013 г. получают возможность оплачивать услуги
|11.12.2013
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«Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства»
обсуждался процесс перехода абонентов от одного сотового оператора к другому с сохранением номера (MNP). Об этом CNews рассказали четыре источника в операторах связи и госорганах, участвовавши
|09.12.2013
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«Билайн», МТС и «Мегафон» не отпускают абонентов из «мобильного рабства»
Проведенное CNews тестирование возможности смены сотового оператора с сохранением номера (MNP) показало удручающие результаты. Ни один из трех федеральных сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» — не «отдал» абонента конкурентам. Напомним, принцип
|02.12.2013
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Как корреспондент CNews избавлялся от мобильного рабства. Репортаж
й любой абонент сотовой связи может перейти к конкурирующему оператору с сохранением своего номера (MNP). Правда, ажиотажа пока не наблюдается: по словам представителя одного из сотовых операто
|29.11.2013
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"Мобильному рабству" пришел конец, но только по закону
В воскресенье, 1 декабря, в России заработает принцип переносимости сотового номера (MNP). Он позволит всем сотовым абонентам сменить своего оператора связи с сохранением текущег
|29.11.2013
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«Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК
«Связьком» установил платформу «Связьком.SMS/MMS MNP Gateway» для компании «Енисейтелеком» (ЕТК, «Ростелеком»). Данный программно-аппаратный к
|25.11.2013
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Путин утвердил наказание для операторов за «мобильное рабство», но правительство его смягчило
аторы, не «отпустившие» за установленное время абонента к конкурентам с сохранением номера (принцип MNP, mobile number portability), должны будут обслуживать его бесплатно. «Федеральным законом
|20.11.2013
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Депутаты утвердили наказание для операторов, неспособных отпустить абонента
ма приняла во II и III чтениях поправки к Закону «О связи», вводящие наказание для сотовых операторов за непредоставление своим абонентам возможности ухода к конкурентам с сохранением номера (принцип MNP). Такие операторы должны обслуживать абонентов бесплатно вплоть до их перехода в выбранную сеть. В ходе II чтения была внесена поправка, которая содержит отсрочку по введению данной нормы.
|14.11.2013
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МТС и «Билайн» против компромисса с властями по «мобильному рабству»
Минкомсвязи под руководством директора департамента инфраструктурных проектов Дмитрия Алхазова состоялось совещание с участием представителей операторов связи и органов власти, посвященное внедрению MNP (механизма смены сотового оператора с сохранением номера). Эту информацию CNews подтвердили в самом министерстве. По словам двух участников совещания, «Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн»
|15.10.2013
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Отмена «мобильного рабства» откладывается
Минкомсвязи опубликовало проект изменений в постановление правительства об обеспечении функционирования механизма переноса сотовых номеров (MNP). Соответствующие правила, являющиеся набором изменений к Правилам оказания услуг связи, были приняты в июле 2013 г. Сейчас основное изменение — это введение переходного периода. Согласно п
|26.09.2013
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В России телефонный номер впервые избавился от «мобильного рабства»
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ провели в Санкт-Петербурге первое тестирование услуги MNP (Mobile number portability; перенос мобильного номера между операторами). Номер абонента
|05.08.2013
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Связь и государство: телекоммуникационная война проиграна?
й сохранения номера при переходе от одного сотового оператора к другому (Mobile number portability, MNP). На сегодняшний день определено, что переход с сохранением номера будет платным для абон
|14.12.2012
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Госдума одобрила отмену «мобильного рабства»
третьем чтении одобрила законопроект о введении в России принципа переносимости мобильных номеров (MNP, mobile number portability). В случае принятия этот документ начнет действовать с 1 декаб
MNP и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 36
|Никифоров Николай 1138 32
|Свердлов Денис 201 20
|Дворкович Аркадий 216 12
|Прозоров Дмитрий 59 11
|Путин Владимир 3454 11
|Рейман Леонид 1065 11
|Щеголев Игорь 699 10
|Солодовников Дмитрий 56 9
|Мардер Наум 116 9
|Майстренко Игорь 46 6
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 6
|Зайцев Владимир 55 6
|Волков Сергей 108 6
|Иванов Олег 153 6
|Евраев Михаил 266 5
|Айбашева Анна 98 5
|Суворов Владимир 19 5
|Солодовников Денис 108 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Козырев Алексей 328 4
|Васильев Евгений 132 4
|Голубев Михаил 11 4
|Железняк Сергей 22 4
|Левин Леонид 134 4
|Волин Алексей 122 3
|Голомолзин Анатолий 75 3
|Жижикин Игорь 32 3
|Ройтман Евгений 44 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Белик Дмитрий 15 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Никифоров Дмитрий 15 3
|Гуркин Дмитрий 9 3
|Калинин Владимир 8 3
|Исмаилов Рашид 65 2
|Солодухин Константин 119 2
|Массух Илья 239 2
|Бондаренко Михаил 59 2
|Калугин Сергей 169 2
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