MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером ть с собой и привязать к тарифам любого оператора на новом месте проживания. Это полноценная отмена мобильного рабства – сейчас он отменено лишь наполовину. С декабря 2013 г. россияне вправе пе

BSS-платформа Bercut обеспечила соответствие новым требованиям MNP для «Таттелекома» аптировала свою BSS-платформу IN@Voice под новые требования к процедуре переноса мобильных номеров (MNP-расшифровка) для оператора связи «Таттелеком». Проект реализован в сжатые сроки. Обновлен

Платформа Forward MVNO обеспечила полную поддержку независимого арбитража в MNP для виртуальных операторов го сектора и мультимедиа, объявила о расширении возможностей платформы Forward MVNO/MVNE. В ней внедрена полная поддержка функции независимого арбитража в рамках процедуры переноса мобильных номеров (MNP). Решение полностью соответствует требованиям регулятора и позволяет всем использующим его виртуальным операторам сотовой связи (включая «Т-Мобайл» и «Альфа-Мобайл») предлагать своим абонен

Минцифры окончательно освобождает россиян от «мобильного рабства»: Номер можно будет переносить между регионами страны ое подтвердило техническую возможность такого переноса». По планам ведомства, окончательная отмена «мобильного рабства» должна случиться в 2026 г., пока без более точной даты. Напомним, до дека

Запуск MNP для абонентов Узбекистана EIR – он пополнил копилку экспертизы по поставке крупных систем, в том числе для регуляторов связи. MNP в Узбекистане функционирует не только как единая центральная база на стороне регулятора с

Tele2 нарастила подключения через интернет у. Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири. Наибольшую долю MNP-подключений в онлайн-канале показали Москва и регионы Центральной России. Самыми частыми

Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства тить срок перехода абонента от одного сотового оператора к другому. Данная процедура носит название MNP (Mobile Number Portability). За работу базы данных перенесенных номеров (БДПН) отвечает г

Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи оссии принцип сохранения мобильного номера при смене сотового оператора (Mobile Number Portability, MNP). Президент назвал этот шаг «освобождением от мобильного рабства». Принцип MNP шир

Россия: число перенесенных абонентских номеров от одного оператора связи к другому превысило 5 млн ъявило о том, что услуга сохранения абонентского номера при переходе от одного оператора к другому (MNP) в сетях подвижной радиотелефонной связи продолжает набирать популярность. На сегодняшний

Tele2 отменяет плату за перенос номера в дальневосточных регионах и получить бонус – p300 на счет мобильного телефона. Чтобы воспользоваться услугой переноса номера (MNP), абоненту достаточно написать заявление в салонах связи Tele2 дальневосточных регионов.

В Крыму началось освобождение из «мобильного рабства» На территории полуострова Крым заработал механизм смены сотового оператора с сохранением номера (MNP, «отмена мобильного рабства»). Об этом рассказал глава Федерального агентства связи (Росс

«МегаФон» перенёс в свою сеть по услуге MNP более 300 номеров сотрудников агрохолдинга «РЗК «Ресурс» «МегаФон» перенёс в свою сеть по услуге MNP более 300 номеров сотрудников агрохолдинга «РЗК «Ресурс». В рамках нового контракта сотрудники зернового предприятия получили возможность выгодного внутрисетевого общения по тарифу «Корпора

Услуга MNP будет запущена в Казахстане 1 января 2016 г. Услуга MNP будет запущена в Казахстане 1 января 2016 г. Соответствующая норма закреплена в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информа

Сотовые операторы в 2015 г. стали меньше нарушать законодательство об отмене «мобильного рабства» абонентского номера операторами сотовой связи в достаточной степени отработана. По состоянию на начало сентября 2015 г. перенесено более 1,8 млн абонентских номеров и подано порядка 2,6 млн заявок на перенос номера.

МТС и «Мегафон» пообещали не воевать из-за абонентов-перебежчиков всех споров вокруг процедуры перехода абонентов от одного оператора к другому с сохранением номера (MNP). Данный принцип заработал в России с конца 2013 г. и позиционировался как избавление от

МТС и «МегаФон» подписали меморандум о работе в рамках MNP писали соглашение об урегулировании всех спорных ситуаций при переносе абонентских номеров в рамках MNP (Mobile Number Portability, перенос номеров абонентов от одного оператора к другому). Сог

«Мегафон» заставил госзаказчиков избавляться от «мобильного рабства» работал принцип допустимости сохранения номера при переходе абонента от одного оператора к другому (MNP, «избавление от мобильного рабства»). В сфере оказания услуг сотовой связи это открыло но

Количество перенесенных мобильных номеров превысило 500 тыс. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров принял участие в заседании Правительства Российской Федерации, в ходе которого доложил о результатах внедрения услуги по переносимости абонентских номеров (MNP). Как сообщил министр, в настоящее время количество перенесенных номеров превысило 500 тыс. и услуга реализуется успешно. Николай Никифоров напомнил, что в отрасли связи Российской Федераци

Дело принципа: как вводится MNP в России Первые заметные движения к реализации MNP в России относятся к 2005 г. – тогда была создана рабочая группа по переносимости номеров

Отмена «мобильного рабства» обходится государству в десятки миллионов рублей но. То есть всего на БДПН на текущий момент потребовалось i122 млн. Напомним, с 1 декабря 2013 г. в России был введен механизм переносимости телефонных номеров от одного сотового оператора к другому (MNP). Для его работы в ноябре была запущена БДПН, ее оператором является государственный Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Данное предприятие подчиняется Федеральному

Tele2 запустил услугу MNP в салонах «Связного» Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предложила абонентам воспользоваться MNP (услуга переносимости номеров) не только в своих фирменных супермаркетах связи, но в сало

«Связьком» произвел инсталляцию MNP-платформы для «Вайнах Телеком» Российский разработчик «Связьком» установил платформу «Связьком.MNP-SRF» для компании «Вайнах Телеком», универсального оператора связи в Чеченской Республике

Начали действовать жесткие сроки переноса абонентских номеров операторами связи в рамках MNP С 8 апреля начала действовать обязанность операторов связи реализовывать услугу переносимости мобильных номеров (MNP) для абонентов-физических лиц в течение 8 дней, а для абонентов-юридических лиц — в течение 29 дней, если более длительный период не указан заявителем. Данная мера гарантирует предоставлени

Государство недополучит сотни миллионов рублей из-за отмены «мобильного рабства» ычных, разрешив использовать номерную емкость из любых DEF-кодов, выдаваемых обычным сотовым операторам. Перечеркнуло надежды регулятора на рост доходов от номерной емкости введение в России принципа MNP, позволяющего абоненту менять сотового оператора с сохранением номера. Как пояснил CNews представитель Россвязи Владимир Калинин, теперь операторы (включая виртуальных) смогут сохранить пер

Услуга MNP постепенно набирает популярность е в заседании комитета Госдумы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, в рамках которого доложил о ходе реализации услуги переносимости мобильных номеров (MNP). Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 26 декабря 2012 г. подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и статьи 33333 и 33334. части второй Налогового

IBS: Отмена «мобильного рабства» заставит операторов применять Big Data ации о профилях пользователей из соцсетей и данных об абоненте, что может оказаться колоссальной ценностью для оператора в части знаний о клиенте. И третий тренд – это принятие так называемого закона об отмене мобильного рабства, вследствие чего острее встала проблема удержания абонента. Корпоративные клиенты заинтересованы в том, чтобы получить наилучшее предложение, и многим не важно, от

Тестирование перенесенного сотового номера выявило неожиданные проблемы Корреспонденту CNews удалось перейти от МТС на «Билайн» с сохранением сотового номера (принцип MNP). Напомним, соответствующие заявки всем трем столичным сотовым операторам — МТС, «Билайн»

QIWI первым реализовал поддержку для MNP В конце декабря 2013 г. Группа QIWI первой среди платежных сервисов реализовала поддержку абонента, осуществившего смену оператора сотовой связи с сохранением номера (MNP). Пользователи Visa QIWI Wallet, а также точек приема платежей, обслуживаемых QIWI, решившие сменить своего оператора сотовой связи, с декабря 2013 г. получают возможность оплачивать услуги

«Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства» обсуждался процесс перехода абонентов от одного сотового оператора к другому с сохранением номера (MNP). Об этом CNews рассказали четыре источника в операторах связи и госорганах, участвовавши

«Билайн», МТС и «Мегафон» не отпускают абонентов из «мобильного рабства» Проведенное CNews тестирование возможности смены сотового оператора с сохранением номера (MNP) показало удручающие результаты. Ни один из трех федеральных сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» — не «отдал» абонента конкурентам. Напомним, принцип

Как корреспондент CNews избавлялся от мобильного рабства. Репортаж й любой абонент сотовой связи может перейти к конкурирующему оператору с сохранением своего номера (MNP). Правда, ажиотажа пока не наблюдается: по словам представителя одного из сотовых операто

"Мобильному рабству" пришел конец, но только по закону В воскресенье, 1 декабря, в России заработает принцип переносимости сотового номера (MNP). Он позволит всем сотовым абонентам сменить своего оператора связи с сохранением текущег

«Связьком» произвел инсталляцию MNP-комплекса для ЕТК «Связьком» установил платформу «Связьком.SMS/MMS MNP Gateway» для компании «Енисейтелеком» (ЕТК, «Ростелеком»). Данный программно-аппаратный к

Путин утвердил наказание для операторов за «мобильное рабство», но правительство его смягчило аторы, не «отпустившие» за установленное время абонента к конкурентам с сохранением номера (принцип MNP, mobile number portability), должны будут обслуживать его бесплатно. «Федеральным законом

Депутаты утвердили наказание для операторов, неспособных отпустить абонента ма приняла во II и III чтениях поправки к Закону «О связи», вводящие наказание для сотовых операторов за непредоставление своим абонентам возможности ухода к конкурентам с сохранением номера (принцип MNP). Такие операторы должны обслуживать абонентов бесплатно вплоть до их перехода в выбранную сеть. В ходе II чтения была внесена поправка, которая содержит отсрочку по введению данной нормы.

МТС и «Билайн» против компромисса с властями по «мобильному рабству» Минкомсвязи под руководством директора департамента инфраструктурных проектов Дмитрия Алхазова состоялось совещание с участием представителей операторов связи и органов власти, посвященное внедрению MNP (механизма смены сотового оператора с сохранением номера). Эту информацию CNews подтвердили в самом министерстве. По словам двух участников совещания, «Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн»

Отмена «мобильного рабства» откладывается Минкомсвязи опубликовало проект изменений в постановление правительства об обеспечении функционирования механизма переноса сотовых номеров (MNP). Соответствующие правила, являющиеся набором изменений к Правилам оказания услуг связи, были приняты в июле 2013 г. Сейчас основное изменение — это введение переходного периода. Согласно п

В России телефонный номер впервые избавился от «мобильного рабства» Министерства связи и массовых коммуникаций РФ провели в Санкт-Петербурге первое тестирование услуги MNP (Mobile number portability; перенос мобильного номера между операторами). Номер абонента

Связь и государство: телекоммуникационная война проиграна? й сохранения номера при переходе от одного сотового оператора к другому (Mobile number portability, MNP). На сегодняшний день определено, что переход с сохранением номера будет платным для абон