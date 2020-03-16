Индексная книга CNews*
MNP Mobile Number Portability Переносимость телефонных номеров "Мобильное рабство"
Публикаций - 213, упоминаний - 273
MNP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1626 35
|Никифоров Николай 1172 22
|Свердлов Денис 181 11
|Путин Владимир 2698 10
|Дворкович Аркадий 210 10
|Солодовников Дмитрий 56 9
|Рейман Леонид 1030 9
|Прозоров Дмитрий 58 8
|Щеголев Игорь 689 8
|Майстренко Игорь 45 6
|Айбашева Анна 97 5
|Мардер Наум 114 5
|Голубев Михаил 11 4
|Зайцев Владимир 52 4
|Васильев Евгений 116 4
|Белик Дмитрий 15 3
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 10 3
|Ройтман Евгений 44 3
|Солодовников Денис 94 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Солодухин Константин 114 2
|Аксенов Сергей 25 2
|Рубцов Сергей 28 2
|Бондаренко Михаил 55 2
|Жаров Александр 174 2
|Иванов Олег 136 2
|Деминский Владислав 4 2
|Массух Илья 215 2
|Малофеев Константин 109 2
|Левин Леонид 123 2
|Колесников Андрей 84 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Кондратов Антон 10 2
|Козырев Алексей 288 2
|Нурмухометов Артур 12 2
|Тамодин Николай 46 2
|Таболин Сергей 17 2
|Голомолзин Анатолий 74 2
|Корнеев Сергей 83 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210790, в очереди разбора - 892339.
Создано именных указателей - 106259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210790, в очереди разбора - 892339.
Создано именных указателей - 106259.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.