Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Майстренко Игорь
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Публикаций - 44, упоминаний - 45
Майстренко Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 13
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
|Samsung Electronics 5730 3
|Yandex - Яндекс 4103 2
|Huawei 2733 2
|Теко НПК 4 1
|Google LLC 7177 1
|ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
|Ростелеком Связьинвест 706 1
|Сбербанк Телеком 18 1
|Cognitive Pilot 35 1
|Sony 2416 1
|ZTE Corporation 550 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
|LG Electronics 1875 1
|Xiaomi 904 1
|Голещихин Денис 8 2
|Эмдин Сергей 67 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Гурджиян Руслан 17 1
|Скворцова Светлана 9 1
|Чинкова Мария 25 1
|Кананыхин Роман 5 1
|Павлов Владимир 13 1
|Патока Андрей 96 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Конкин Сергей 4 1
|Голубев Михаил 10 1
|Ильин Денис 4 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Юрченко Евгений 75 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769551, в очереди разбора - 673235.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769551, в очереди разбора - 673235.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru