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Майстренко Игорь


11.06.2021 «Яндекс.лавка» и Tele2 запустили доставку SIM-карт за 10 минут 1
24.12.2020 Tele2 запустила продажи на goods.ru 1
08.10.2020 «Cбермобайл», Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G 1
16.07.2020 Tele2 начал продажу SIM-карт в магазинах сети «Магнит» 1
06.07.2020 Денис Голещихин возглавил объединенную розничную сеть «Ростелекома» 1
20.04.2020 Tele2 запустил доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» 1
14.04.2020 Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг 1
29.04.2019 Tele2 запустила поддержку eSIM в своей сети 1
26.11.2018 Сотрудники Tele2 увеличили продажи в салонах на 170% 1
01.11.2018 Tele2 установила SIM-терминалы в метро 1
17.10.2018 Tele2 сфокусируется на продажах 4G-устройств 1
24.09.2018 Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов 1
09.06.2018 Tele2 запустила симкомат с биометрической идентификацией 1
07.03.2018 Tele2 взялась за страхование 1
07.12.2017 Tele2 предлагает терабайт интернета покупателям последних моделей iPhone 1
12.07.2017 Tele2 анонсировала функцию пополнения счета через Apple Pay 1
22.06.2017 Tele2 и Apple договорились о внедрении сервисов на базе iOS и их поддержке в сети Tele2 1
30.03.2017 Tele2 расширила сеть дистрибуции до 120 тысяч точек 1
05.12.2016 Tele2 представила бюджетные смартфоны Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Фото 1
19.07.2016 Оплатить услуги в салонах Tele2 можно через CyberPlat 1
12.07.2016 SPSR Express займется доставкой товаров из интернет-магазина Tele2 по всей России 1
08.07.2016 Tele2 открывает новый канал продаж в телеком-отрасли 1
29.06.2016 Tele2 автоматизировала розницу с помощью решения «1C-Рарус» 1
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay 1
22.04.2016 Tele2 подключилась к платежной системе «Мир» 1
03.03.2016 Количество точек продаж Tele2 превысило 100 тыс. 1
23.12.2015 Tele2 начала продавать SIM-карты в «Юлмарте» 1
22.10.2015 Tele2 в первый день продаж в Московском регионе рассчитывает подключить более 20 тыс. абонентов 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
17.09.2015 Tele2 объявил об организационных изменениях в структуре компании и новых назначениях 1
12.08.2014 «МегаФон» снизил стоимость бюджетных планшетов 1
30.06.2014 Планшеты и смартфоны обеспечивают рост прибыли операторов 1
30.06.2014 Зачем операторам нужны мессенджеры 1
27.06.2014 Интернет и ТВ: как операторы взаимодействуют с пользователями 2
24.06.2014 На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция 1
18.06.2014 «Центр речевых технологий» создал виртуального консультанта для «МегаФона» 1
22.10.2012 Интернет-магазин «МегаФона» «переезжает» из Москвы в Самару 1
25.04.2012 В России представлен первый LTE-планшет 1
25.04.2012 Samsung и «МегаФон» представили планшет для работы в сетях LTE 1
08.11.2011 «МегаФон» выпустил собственный планшет. ФОТО 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

Майстренко Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
Samsung Electronics 5730 3
Yandex - Яндекс 4103 2
Huawei 2733 2
Теко НПК 4 1
Google LLC 7177 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Сбербанк Телеком 18 1
Cognitive Pilot 35 1
Sony 2416 1
ZTE Corporation 550 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
LG Electronics 1875 1
Xiaomi 904 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Tele2 Ретейл 7 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
Связной ГК 884 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
Быстроденьги МФК 22 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Почта Банк 289 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ Страхование 52 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ВкусВилл 48 1
Яндекс.Такси 271 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Правительство Москвы 653 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
LTE-смартфон 138 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Smartphone - Смартфон 774 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Google Android 10751 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 5
Tele2 Mini 13 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Apple iOS 5742 2
Tele2 SOS-пакет 10 1
Tele2 Midi 8 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iPad 3263 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Samsung Pay 238 1
Apple Pay 385 1
WhatsApp Messenger 654 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Rakuten Viber 429 1
Голещихин Денис 8 2
Эмдин Сергей 67 1
Жижикин Игорь 23 1
Гурджиян Руслан 17 1
Скворцова Светлана 9 1
Чинкова Мария 25 1
Кананыхин Роман 5 1
Павлов Владимир 13 1
Патока Андрей 96 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Конкин Сергей 4 1
Голубев Михаил 10 1
Ильин Денис 4 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 6
Россия - ПФО - Самара 1304 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Европа 3788 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Домодедово 9 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Саранск 199 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Томск 452 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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