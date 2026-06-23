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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дырмовский Дмитрий

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Выручка 15 крупнейших игроков ИИ-рынка за год выросла почти в два раза 1
04.06.2026 Визуально-языковая модель группы ЦРТ помогает повысить безопасность и комфорт в парке Малевича в Московской области 1
18.05.2026 15 регионов России начнут применять технологии генеративного ИИ в медицине, образовании и безопасности городов для роста качества жизни 1
18.05.2026 Группа ЦРТ адаптировала визуально-языковую модель «Визирь.VLM» для мониторинга объектов капитального строительства 1
22.04.2026 Группа ЦРТ представила визуально-языковую модель, которая может более чем на 30% повысить эффективность управления в городах 1
12.02.2026 Речевая аналитика группы ЦРТ оптимизировала более 80% рутины по аналитике коммуникаций в TruckMotors 1
03.02.2026 YADRO успешно протестировала GigaChat на новых ИИ-серверах собственной разработки 1
21.11.2025 Чат-бот «Александра» помог более 2,8 млн жителям столицы и начал поддерживать сразу две большие языковые модели 1
11.09.2025 В Курской области завершился первый этап внедрения системы «Безопасный город 1
19.06.2025 «Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова 1
02.06.2025 «Сбер», «Цифра» и ЦРТ создадут промышленную экосистему с помощью искусственного интеллекта 1
02.06.2025 Группа ЦРТ разработала платформу AgentNavigator, которая более чем на 60% ускоряет и упрощает создание ИИ-агентов 1
02.06.2025 Группа ЦРТ представила голосового помощника для промышленности с искусственным интеллектом GigaChat 1
23.05.2025 Разработкой голоса на основе нейросетей для чат-бота московского метро «Александры» занималась группа ЦРТ 1
24.04.2025 Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город» 1
23.04.2025 Группа ЦРТ представила обновленную версию «Визирь.СКУД», интегрированную с биометрической системой Сбербанка 1
02.04.2025 Рост конверсии: как облачная речевая аналитика помогает ретейлу 1
19.03.2025 Группа ЦРТ обновила решение для анализа и контроля качества коммуникаций Smart Logger 1
27.02.2025 Голосовой ввод, разработанный ЦРТ, оптимизировал более 20% времени специалистов ООО «Вега-ГАЗ» 1
30.01.2025 Группа компаний ЦРТ осуществила более 500 проектов на базе компьютерного зрения 1
17.12.2024 GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов 1
12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро» 1
12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро» 1
25.10.2024 Группа ЦРТ представила бот-платформу с генеративным искусственным интеллектом 1
19.07.2024 Группа компаний ЦРТ объявила о разработке облачной версии SpeechXplore — ИИ-решения для анализа речи 1
17.07.2024 Группа ЦРТ представила ИИ-решение для транспортных объектов — мобильного голосового обходчика 1
14.06.2024 Использование генеративного ИИ российскими ИТ-компаниями в процессе разработки ПО пока занимает незначительное место, но быстро растет 1
23.05.2024 GigaChat поможет трансформировать бизнес-процессы СИБУРа 1
21.05.2024 Группа ЦРТ разработала универсальную платформу голосового ввода для крупного бизнеса 1
23.04.2024 Группа компаний ЦРТ создала голос на основе нейросетей для героя фильма «Сто лет тому вперед» 1
08.04.2024 Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голосового помощника 1
20.03.2024 Группа ЦРТ представила платформу для контакт-центров крупного бизнеса на основе ИИ-технологий 1
19.03.2024 Новые ИИ-инструменты группы ЦРТ позволят бизнесу оптимизировать процессы 1
09.02.2024 «Билайн» улучшает сервисы обслуживания клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ 1
07.02.2024 Диалоговый ассистент проекта «Финуслуги» Московской биржи автоматизировал более 60% обращений клиентов 1
13.11.2023 Группа ЦРТ представила новый релиз продукта для протоколирования совещаний 1
08.11.2023 Группа компаний ЦРТ представила синтез речи нового поколения 1
24.10.2023 Группа компаний ЦРТ объявила о запуске ИИ-решения для исследования и развития коммуникаций с клиентами 1
29.09.2023 «Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ 1
21.09.2023 Группа ЦРТ проводит эксперименты по внедрению GigaChat 1

Публикаций - 149, упоминаний - 149

Дырмовский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 147
Ростелеком 10948 9
Microsoft Corporation 25775 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
ЦРТ Инновации 71 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
Галактика - Корпорация 1545 6
МегаФон 10742 5
Google LLC 12690 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Oracle Corporation 7074 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 56 3
Apple Inc 13156 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
9594 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Крок - Croc 1964 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
SimbirSoft - СимбирСофт 124 2
i-Free Just AI 78 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
STC 106 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
RealNetworks Products and Services 355 2
Rhapsody 59 2
Rubbles - Раблз 37 2
Samsung Electronics 11065 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 64
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 3
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 3
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 2
Группа Самолет 106 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 2
Приорбанк 13 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
Арктика ООО 2 2
ФосАгро 176 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
УГМК Здоровье 5 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 1
Сбер - Сбербанк Контактный центр - АС ЕРКЦ - Единый распределенный контактный центр обслуживания Сбербанка 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 32 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 104
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 58
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 46
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 46
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 43
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 42
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 41
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 37
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 36
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 27
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 19
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Микрофон - Microphone 2808 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 17
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 375 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 12
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
ЦРТ Voice2Med 38 26
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
ЦРТ Визирь 39 15
ЦРТ VoiceKey Platform 20 9
ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 8 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
ЦРТ Нестор.BRIEF 6 4
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 4
Microsoft Office 4170 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
C/C++ - Язык программирования 894 3
Microsoft ActiveX 212 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 3
ЦРТ Voice2X 4 3
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 2
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 2
MySkazka 2 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 2
Московский метрополитен - МосМетро 12 2
RealNetworks Helix - Helix Universal Platform - Helix Mobile Platform - Helix Community - Helix DRM - Helix Player - Helix DNA - Helix Universal Server - Helix Producer 20 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
ЦРТ SmartLogger 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Oracle Java Development Kit - JDK 207 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
Цыбульников Вячеслав 78 3
Васильев Юрий 67 3
Романенко Андрей 94 2
Круглов Константин 28 2
Морозов Сергей 61 2
Василенко Евгения 23 2
Белевцев Андрей 115 2
Глушков Иван 9 2
Петров Кирилл 36 2
Ликсутов Максим 245 2
Шляхто Евгений 11 2
Светлов Евгений 3 2
Балагурова Ольга 3 2
Шиленко Владислав 4 2
Поволоцкий Владислав 21 2
Корнев Александр 7 2
Кудрявцев Никита 2 2
Дробышевская Алена 11 2
Крушинский Александр 34 2
Migliari Simone - Мильяри Симон 2 2
Новиков Денис 29 2
Питерцев Михаил 2 2
Касперская Наталья 319 2
Нуралиев Борис 298 2
Собянин Сергей 538 2
Никифоров Николай 1138 2
Беров Иван 44 2
Рубанов Владимир 76 2
Макаров Валентин 251 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Пущаков Сергей 10 1
Лашин Ренат 87 1
Кудрявцев Максим 43 1
Зайцев Андрей 50 1
Настасенко Марина 9 1
Чернякова Елена 30 1
Массух Илья 239 1
Хинштейн Александр 148 1
Ванин Андрей 11 1
Новиков Павел 113 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 100
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
Ближний Восток 3154 23
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 20
Эквадор - Республика 123 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
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Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
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Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Казахстан - Республика 6048 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
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Чехия - Чешская Республика 1349 3
Украина 7928 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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