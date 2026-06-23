Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дырмовский Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 149, упоминаний - 149
Дырмовский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыбульников Вячеслав 78 3
|Васильев Юрий 67 3
|Романенко Андрей 94 2
|Круглов Константин 28 2
|Морозов Сергей 61 2
|Василенко Евгения 23 2
|Белевцев Андрей 115 2
|Глушков Иван 9 2
|Петров Кирилл 36 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Шляхто Евгений 11 2
|Светлов Евгений 3 2
|Балагурова Ольга 3 2
|Шиленко Владислав 4 2
|Поволоцкий Владислав 21 2
|Корнев Александр 7 2
|Кудрявцев Никита 2 2
|Дробышевская Алена 11 2
|Крушинский Александр 34 2
|Migliari Simone - Мильяри Симон 2 2
|Новиков Денис 29 2
|Питерцев Михаил 2 2
|Касперская Наталья 319 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Собянин Сергей 538 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Беров Иван 44 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Макаров Валентин 251 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Пущаков Сергей 10 1
|Лашин Ренат 87 1
|Кудрявцев Максим 43 1
|Зайцев Андрей 50 1
|Настасенко Марина 9 1
|Чернякова Елена 30 1
|Массух Илья 239 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Ванин Андрей 11 1
|Новиков Павел 113 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.