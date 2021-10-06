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Дырмовский Дмитрий


06.10.2021 На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
16.08.2021 Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
01.07.2021 SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF 1
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 1
01.07.2021 Группа компаний ЦРТ представляет AI-решение для протоколирования корпоративных совещаний 1
23.06.2021 Группа ЦРТ создала голосового робота, который напомнит о записи на приём к врачу и расскажет о правильной подготовке к процедурам 1
01.06.2021 Технология синтеза речи группы ЦРТ помогла озвучить детские сказки 1
21.04.2021 Речевая аналитика группы ЦРТ внедрена в контактном центре МКБ 1
14.04.2021 Робот «Сабина» на базе платформы группы ЦРТ снизил нагрузку на контактный центр Сбербанка в Казахстане до 26% 1
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
17.03.2021 Речевые технологии группы ЦРТ помогли заговорить голосовому ассистенту ВТБ 1
11.03.2021 Девелопмент начал внедрять голосовую биометрию 1
25.02.2021 ИИ-система группы ЦРТ помогает медработникам Бурятии заполнять документы 1
20.02.2021 В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 1
11.02.2021 В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 1
10.02.2021 Группа ЦРТ стала ключевым поставщиком мессенджера Dialog Enterprise для крупного бизнеса 1
28.12.2020 Виртуальный ассистент метро Москвы автоматизировал более 88% обращений и появился в новых каналах 1
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 1
21.12.2020 Группа ЦРТ внедряет речевую аналитику в отдел продаж группы «Самолет» 1
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 1
03.12.2020 Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора 1
02.12.2020 Райффайзенбанк внедрил речевую аналитику группы ЦРТ 1
26.11.2020 Синтез группы ЦРТ помог озвучить детские сказки 1
11.11.2020 ИИ-технология голосового заполнения медпротоколов ЦРТ включена в AI Russia 1
11.11.2020 В России собрали библиотеку эффективных примеров внедрения искусственного интеллекта 1
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
22.10.2020 В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ 1
21.10.2020 Группа ЦРТ объявила о создании Сustomer Engagement Platform 1
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
28.09.2020 Индийская VARA Technology выбрала решения группы ЦРТ 1
21.09.2020 В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ 1
15.09.2020 Группа компаний ЦРТ внедрила речевую аналитику в контакт-центре ForteBank 1
31.08.2020 Врачи-рентгенологи стали больше доверять голосовому заполнению медицинских заключений 1
14.08.2020 Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий 1
31.07.2020 Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена 1

Публикаций - 76, упоминаний - 80

Дырмовский Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Крок 1221 3
Samsung Electronics 5686 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Компьюлинк ГК - Compulink 210 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Аплана Группа компаний 102 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
ИнфоТех 16 1
ФОРС ГК 22 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
РДТЕХ 159 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
ДиалогНаука 91 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
VARA Technology 1 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Microsoft Corporation 11110 1
CDNvideo 21 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Открытые технологии 206 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Аплана диджитал 3 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
Цифровые активы 11 1
БИС - Банковские информационные системы 39 1
Google LLC 7158 1
ЦРТ-инновации 10 1
SoftwareONE Group 97 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 39
Газпромбанк - ГПБ 693 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 8 3
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 3
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 6 3
Приорбанк 9 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Сбербанк Московский банк 68 2
ВТБ24 583 2
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко - Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко 2 1
Сбербанк Казахстан 8 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
Самолёт ГК 14 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Восточный Банк 108 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Открытие ФК 538 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Правительство Сахалинской области 19 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Федеральное казначейство России 766 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Правительство Москвы 653 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 3
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 2
Безопасный город 347 2
FRT - Facial recognition technology - Технология распознавания лиц 11 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 21 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 3 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 425 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
ЦРТ Voice2Med 16 8
ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 6 5
ЦРТ Визирь 17 4
ЦРТ Нестор.BRIEF 3 3
WhatsApp Messenger 654 2
Google Android 10751 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ВТБ Онлайн 137 1
ЦРТ SmartTracker 3 1
MySkazka 2 1
ЦРТ VoiceKey Platform 6 1
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Infobip Conversations 5 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Naumen Erudite 12 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Ред ОС 239 1
Rakuten Viber 429 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 5
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
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ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 6 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
AI Russia Awards 4 1
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