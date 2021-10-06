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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дырмовский Дмитрий
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Публикаций - 76, упоминаний - 80
Дырмовский Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперская Наталья 197 2
|Морозов Сергей 47 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Круглов Константин 21 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Синенко Ольга 1 1
|Давыдова Анна 3 1
|Щиров Илья 26 1
|Андреев Сергей 40 1
|Болотин Павел 1 1
|Кузьменко Иван 2 1
|Пудов Дмитрий 12 1
|Мамлин Сергей 1 1
|Малиновский Сергей 13 1
|Мещерякова Анна 3 1
|Майданский Олег 2 1
|Ваксман Олег 2 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Курочкин Владимир 1 1
|Начев Владимир 1 1
|Макаревич Николай 8 1
|Бец Максим 1 1
|Варов Константин 24 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Румянцев Максим 2 1
|Дементьева Марина 1 1
|Николаева Мария 2 1
|Космачев Вячеслав 1 1
|Светлов Евгений 2 1
|Дробыленко Сергей 1 1
|Латыпов Роман 8 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Иванов Егор 17 1
|Мошков Артем 9 1
|Гольдштейн Борис 3 1
|Флоринский Алексей 3 1
|Чванов Алексей 1 1
|Ваксман Алан 5 1
|Бокова Людмила 80 1
|Казарин Станислав 100 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
|Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2193 2
|Markets&Markets Research 78 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru