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Речевая аналитика группы ЦРТ способствовала повышению уровня клиентского сервиса в контакт-центре ВТБ на 34%

Внедрение отечественной технологии распознавания речи на основе искусственного интеллекта и последующей аналитики ЦРТ позволили ВТБ увеличить на 34% уровень удовлетворённости клиентов контакт-центра. Об этом CNews сообщил представитель группы ЦРТ.

Речевая аналитика работает во всех каналах банка — при обращении клиентов по телефону и в чатах. Решение позволяет выявить потребности клиентов, причины обращений и оценить качество диалогов специалистов контактного центра в круглосуточном режиме, повысить клиентский сервис, сокращая лишние затраты. При этом эффективность продаж, с точки зрения презентации продуктов и улучшения работы с возражениями, за 3 года работы технологии в ВТБ увеличилась на 25%.

«Мы гордимся результатами, которых нам удалось достичь с помощью внедрения речевой аналитики группы ЦРТ, и продолжаем развитие проекта. Сейчас за минуту контакт-центр ВТБ обрабатывает 2,5 тыс. фонограмм, 2 млн обращений в месяц и 20 млн запросов в год. Диалоги анализируются сотнями алгоритмов, это действительно одно из самых масштабных комплексных решений на рынке. Мы используем систему распознавания речи и в онлайн-режиме на звонке. Система позволяет быстро и качественно распознать вопрос клиента, запустить смарт-скрипт на экране оператора, а значит, быстро предоставить ответ клиенту», — отметил заместитель руководителя департамента клиентского обслуживания ВТБ Евгения Копец.

Так, для повышения скорости ответа группа ЦРТ реализовала автотематизатор: теперь к каждому обращению в системе автоматически, без участия человека, проставляется соответствующая метка — тематика, при этом поддерживается до семи уровней вложенности в каждой.

«Реализация масштабных проектов требует новых, неординарных решений. Внедрение автотематизатора в речевую аналитику позволило достичь улучшения всех бизнес-показателей. Высокое качество распознавания речи, развитые нейросетевые алгоритмы помогают непрерывно обогащать речевую аналитику — реализовать максимально глубокий анализ. Это позволяет понять истинное отношение клиентов к продуктам и услугам, оперативно реагировать на изменения. Мы продолжаем наращивать возможности речевых технологий, предоставляя нашим клиентам лучшие решения для роста бизнеса», — сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

Решение группы ЦРТ для управления коммуникациями включает диалоговых ассистентов, речевую аналитику, биометрию и алгоритмы защиты биометрии от дипфейков. Такая экспертиза позволяет крупному бизнесу и госсектору создавать сложные технологические решения любого масштаба. На российском рынке с помощью технологий ЦРТ реализовано уже более 240 проектов внедрения текстовых и голосовых роботов, более 30 проектов по речевой аналитике.

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