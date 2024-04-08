Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голосового помощника

Столичные врачи активно используют искусственный интеллект. С помощью голосового ввода было заполнено уже более 400 тыс. медицинских протоколов. Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, развиваемой комплексом социального развития города Москвы и Департаментом информационных технологий, в 2020 году удалось реализовать первое применение голосового ввода в медицине в стране — масштабный проект, который включал тестирование системы, сбор обратной связи от врачей, разработку методологии голосового заполнения документации. Затем следовал этап подготовки инфраструктуры, подготовка и подключение автоматизированных рабочих мест врачей к серверу системы распознавания речи. Сегодня специалисты Центра диагностики и телемедицины Депздрава фиксируют, что с помощью голоса заполнено более 400 тыс. рентгенологических протоколов, а эффективность голосового ввода по сравнению с клавиатурным вводом возросла до 30%. Работа продолжается, разрабатываются учебно-методические материалы, реализуется методологическая поддержка, чтобы преимущества голосового ввода могли масштабироваться».

В основе проекта голосовой помощник Voice2Med, разработанный группой ЦРТ. Это решение на основе искусственного интеллекта, который преобразует голос врача в текст. Так технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание исследования и экономить время врачей на ввод информации вручную.

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Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 33-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.