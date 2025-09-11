В Курской области завершился первый этап внедрения системы «Безопасный город

В Курской области завершили первый этап проекта по внедрению в регионе аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Работу ключевых модулей — видеонаблюдения и видеоаналитики с использованием программного обеспечения «Визирь», разработанного группой компаний ЦРТ — партнером «Сбера», продемонстрировали врио главы региона Александру Хинштейну в региональном центре безопасности.

Задача проекта «Безопасный город» — повышение уровня безопасности жителей Курской области. В рамках первого этапа в единый контур интегрированы несколько тысяч городских камер и камер домофонов многоквартирных домов. До конца текущего года в систему будут интегрированы ещё 2 тыс. камер на территории области.

АПК поможет собрать видеопотоки с камер наблюдения в едином пространстве, что повысит безопасность граждан. Комплекс работает на базе искусственного интеллекта по модели сценария угроз и включает в себя функции сбора, обработки данных, распознавания лиц и фиксации транспортных средств. Например, если подозрительный человек приближается к образовательному учреждению, то система на это отреагирует.

Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области, сказал: «Завершение первого этапа внедрения системы “Безопасный город” — это значимый шаг в повышении уровня защищенности наших жителей. Мы создаем не просто сеть камер наблюдения, а единый интеллектуальный контур, который способен оперативно выявлять и предупреждать угрозы. Использование передовых технологий искусственного интеллекта, таких как ПО “Визирь”, позволяет перейти от простой фиксации правонарушений к их активной профилактике. Это реальный вклад в безопасность детей у школ, спокойствие граждан на улицах и эффективность работы экстренных служб. Наша задача — сделать жизнь в регионе максимально безопасной, и этот проект является важнейшей составляющей данной работы».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, отметил: «Современные системы видеоаналитики становятся все сложнее. Система компьютерного зрения “Визирь”, которая используется в проекте, относится к новому поколению и позволяет уже не просто фиксировать правонарушения, а осуществлять профилактику, предотвращая их. Система “Визирь” работает в 24 субъектах России, в том числе более чем на 500 спортивных объектах, транспортной инфраструктуре. Мы рады поделиться своей экспертизой и предоставить передовые технологические решения для усиления безопасности в Курской области».

Проект реализуется правительством Курской области при поддержке «Сбера». Соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое в том числе включало партнерство для внедрения передовых технологий для повышения безопасности, между «Сбером» и правительством Курской области было заключено в 2024 г.