ЦРТ Визирь
Система компьютерного зрения «Визирь» компании ЦРТ внедрена на 27 спортивных стадионах и ледовых аренах, используется на 250 объектах транспортной инфраструктуры: метро, транспортно-пересадочных узлах, авто- и железнодорожных вокзалах. Применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Южно-Сахалинске и других городах, в 22 городах и регионах России помогает реализовать концепцию «Безопасный город» и Smart city.
ЦРТ Визирь и организации, системы, технологии, персоны:
|Дырмовский Дмитрий 130 9
|Хрулев Андрей 14 8
|Аленьков Вячеслав 13 2
|Маркачев Алексей 2 2
|Синьков Кирилл 41 2
|Зорин Александр 51 1
|Ванин Андрей 9 1
|Лунтовский Андрей 2 1
|Федотов Юрий 1 1
|Румянцев Максим 3 1
|Попов Сергей 135 1
|Закревский Алексей 7 1
|Чванов Алексей 2 1
|Майданский Олег 3 1
|Атанов Иван 1 1
|Зверев Тимофей 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Салеева Анна 1 1
|Кулаков Роман 2 1
|Михалев Александр 26 1
|Поволоцкий Владислав 15 1
|Мусин Калмукан 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1050 1
|СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
|СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
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