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ЦРТ Визирь


Система компьютерного зрения «Визирь» компании ЦРТ внедрена на 27 спортивных стадионах и ледовых аренах, используется на 250 объектах транспортной инфраструктуры: метро, транспортно-пересадочных узлах, авто- и железнодорожных вокзалах. Применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Южно-Сахалинске и других городах, в 22 городах и регионах России помогает реализовать концепцию «Безопасный город» и Smart city.


30.01.2025 Группа компаний ЦРТ осуществила более 500 проектов на базе компьютерного зрения 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
17.07.2024 Экс-«дочка» Сбербанка вложит 1,5 миллиарда в автоматический поиск преступников по походке и нетипичному поведению 1
10.07.2024 Власти начали управлять блокировками в Рунете с помощью отечественного оборудования 1
19.01.2024 ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь» 1
29.12.2023 Группа компаний ЦРТ осуществила 400 проектов на базе компьютерного зрения 1
08.06.2023 Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства 2
11.04.2023 Группа компаний ЦРТ адаптировала биометрическую систему контроля и управления доступом под новые требования законодательства 1
12.07.2022 «Специальные технологии контроля» и группа ЦРТ представили робота-часового 1
11.02.2021 В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 1
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
21.09.2020 В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ 1
16.09.2020 Группа ЦРТ разработала комплексное решение для обеспечения транспортной безопасности 1
14.08.2020 Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий 1
14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь» 1
22.04.2020 Система распознавания лиц «Визирь» в составе АПК «Безопасный город» позволяет заботиться о здоровье жителей Сахалина и за 14 дней выявила 100 нарушителей карантина 1
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине 3
24.03.2020 Cистема распознавания лиц «Визирь» включена в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 2
20.03.2020 ЦРТ приспособил систему распознавания лиц «Визирь» к поиску больных коронавирусом 1
16.03.2020 Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена» 1
03.03.2020 Группа ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц на «ВТБ арене» 1
28.01.2020 ЦРТ внедрила систему распознавания лиц в акимате Карагандинской области 1
14.11.2019 ЦРТ представила биометрическую систему распознавания лиц нового поколения 1
16.09.2019 Группа ЦРТ продемонстрировала новое решение для транспортной безопасности на базе собственной системы распознавания лиц 1
22.03.2018 КРОК внедрил систему умного видеонаблюдения в Сахалинской области 1
14.11.2016 Биометрическая платформа VoiceKey.Platform от ЦРТ внесена в Реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 26, упоминаний - 30

ЦРТ Визирь и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 23
Ростелеком 9712 4
Код Безопасности 619 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4887 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 3
ЦРТ Инновации 70 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 2
8231 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 2
МегаФон 8853 1
Yandex - Яндекс 7364 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
SKIDATA - Скидата 3 1
Крок - Croc 1777 1
Intel Corporation 12201 1
Huawei 3938 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 1
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 8 1
Pocketkey 2 1
Специальные технологии 65 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
X Corp - Twitter 2847 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ИКС 320 1
Эвотор - Evotor 184 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1047 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1183 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 227 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 9
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 4
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 16 4
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
Петровский стадион 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 7 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Почта России ПАО 2116 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11659 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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