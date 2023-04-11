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Группа компаний ЦРТ адаптировала биометрическую систему контроля и управления доступом под новые требования законодательства

Группа компаний ЦРТ представила новую версию «Визирь.СКУД» — биометрическую систему контроля и управления доступом, которая позволит работать в полном соответствии с современным законодательством, в том числе — Федеральными законами 149, 152, 572.

Доля применения технологий компьютерного зрения уже заняла существенное положение на российском рынке, комфорт и удобство решения оценили во многих сегментах, у бизнеса возник острый запрос на адаптацию востребованного решения — под новые требования законодательства. Первой на российском рынке предложила ответ на такой запрос группа компаний ЦРТ с помощью биометрической платформы «Сбера».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Группа ЦРТ реализовала более 300 проектов на базе компьютерного зрения — наше решение используется на спортивных и транспортных объектах, позволяет осуществлять биометрический, „по лицу“, проход в университеты и фитнес-центры, востребовано во множестве других кейсов. Глубокая экспертиза и опыт в построении сложных биометрических систем различного масштаба позволили нам в короткий срок разработать и представить новую версию биометрической СКУД — универсальное, полностью безопасное решение, соответствующее всем требованиям законодательства, которое может быть использовано везде, где актуальны традиционные СКУД, но есть запрос на более высокую степень надежности и защиты».

Система компьютерного зрения «Визирь» внедрена на 26 спортивных стадионах и ледовых аренах, помогла осуществить биометрический проход в несколько университетов и 53 фитнес-центра, где посетители уже высоко оценили решение: безопасность, удобство и новый уровень сервиса.

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Маркет

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Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 32-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5000 ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.

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