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ЦРТ Инновации OnePass



16.01.2025 50 млн пользователей VK ID отказались от входа по паролю 1
11.09.2024 VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе 1
26.06.2024 Бизнес получит доступ к единому сервису авторизации VK ID и сможет повысить конверсии в заказы 1
25.12.2023 VK представила итоги года по кибербезопасности 1
17.10.2023 Беспарольный вход стал основным для пользователей «Вконтакте» 1
08.06.2023 VK запускает OnePass: пользователи получат новые способы быстрой авторизации без пароля 1
06.12.2016 ЦРТ получил от государства 120 миллионов на систему распознавания лиц 1
14.11.2016 Биометрическая платформа VoiceKey.Platform от ЦРТ внесена в Реестр отечественного ПО 1
01.07.2016 «ЦРТ-инновации» представила облачный сервис для биометрической аутентификации OnePass 1
29.06.2016 Сколковские стартапы представляют свои разработки на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае 1
20.08.2015 Банк Wells Fargo с помощью ЦРТ заменил в мобильном приложении пароли на биометрический доступ по голосу и лицу 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

ЦРТ Инновации и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
ЦРТ Инновации 70 5
VK - Mail.ru Group 3455 3
OneWeb - WorldVU 36 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 1
Bisant 1 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 10
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 2
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 815 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 5
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 5
ЦРТ VoiceKey Platform 20 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
Apple Face ID 209 1
Apple Touch ID 280 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 1
Stafory - робот Вера 330 1
ЦРТ Визирь 25 1
ЦРТ SmartTracker 3 1
VK Protect 8 1
ЦРТ Нестор.Правосудие 2 1
ЦРТ SpeechPro 2 1
Google Passkeys 2 1
VK Customer Experience Hub 5 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 1
Смирнов Иван 21 3
Газизов Рустэм 6 3
Закревский Алексей 7 2
Дырмовский Дмитрий 129 1
Ходаков Сергей 42 1
Беляков Алексей 30 1
Хитров Михаил 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Индия - Bharat 5432 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Израиль 2730 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Китай - Тайвань 3984 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Таиланд - Королевство 816 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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