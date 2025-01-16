ЦРТ Инновации OnePass
ЦРТ Инновации и организации, системы, технологии, персоны:
|Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 2
|ГПБ - Газпромбанк 1084 1
|Смирнов Иван 21 3
|Газизов Рустэм 6 3
|Закревский Алексей 7 2
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Беляков Алексей 30 1
|Хитров Михаил 25 1
|СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
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