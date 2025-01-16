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Смирнов Иван



16.01.2025 50 млн пользователей VK ID отказались от входа по паролю 1
26.06.2024 Бизнес получит доступ к единому сервису авторизации VK ID и сможет повысить конверсии в заказы 1
07.06.2024 «КОРУС Консалтинг» помог «Галамарту» ускорить комплектацию товаров для розничной сети и маркетплейсов до 400 заказов в час 1
25.04.2024 «Киберпротект» выпустил обновленную «Кибер Инфраструктуру» версии 5.5 с VDI, DRS и рядом других улучшений 1
06.03.2024 Авторам «ВКонтакте» стал доступен перевод доходов через СБП 1
07.11.2023 Время гиперконвергентных решений: как уйти от классической архитектуры 1
17.10.2023 Беспарольный вход стал основным для пользователей «Вконтакте» 1
05.09.2023 Ежемесячная аудитория VK ID в России выросла на 14,6% до 91 млн пользователей 1
08.06.2023 VK запускает OnePass: пользователи получат новые способы быстрой авторизации без пароля 1
17.03.2022 «Сбер» отменил комиссию на рекламную монетизацию навыков для ассистентов «Салют» 1
25.01.2022 Студенты НИТУ «МИСиС» и «Сбер» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе Smartmarket 1
23.12.2020 Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox 1
03.04.2019 «Яндекс» запустил чат для общения бизнеса с клиентами 1
16.04.2018 Биометрия в ритейле: контроль за персоналом и не только 1
02.10.2015 Систему контроля над запрещенными сайтами в России построит поставщик МВД 1
19.12.2014 Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ 1
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 1
20.11.2013 Гендиректором «МФИ Софт» в Нижнем Новгороде назначен Иван Смирнов 1
27.09.2011 «Аладдин Р.Д.» защитил систему ДБО «Райффайзенбанка» с помощью eToken PRO (Java) 1
27.07.2010 «Корус Консалтинг» автоматизирует прибалтийского 4PL-оператора Sanitex 1
17.09.2001 "ЭЛКО Технологии" - 10 лет в сфере высоких информационных технологий 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Смирнов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
МФИ Софт 123 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Microsoft Corporation 24624 3
Ростелеком 9700 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Yandex - Яндекс 7339 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
RedSys - РедСис 74 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Крок - Croc 1777 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
AltEll - АльтЭль 26 1
Dell EMC 5027 1
Oracle Corporation 6687 1
Информзащита 756 1
Acronis - Акронис 448 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Cabletron Systems 71 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Sanitex 1 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 4
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 3
ЦРТ Инновации - OnePass 11 3
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 2
Microsoft Windows 15656 2
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 14 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Apple macOS 2059 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Яндекс.Диалоги 19 1
WaveAccess myQuiz 6 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕИС - Единая информационная система 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 57 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Ямб - Я.Онлайн 42 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Apple Face ID 209 1
Apple Touch ID 280 1
Google Passkeys 2 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Linux OS 9936 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Газизов Рустэм 6 2
Жаров Александр 174 1
Стуров Дмитрий 33 1
Халин Дмитрий 55 1
Чижов Александр 10 1
Наймарк Владимир 14 1
Пшыченко Дмитрий 20 1
Юсупов Ренат 116 1
Соболь Галина 8 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Крохин Валентин 32 1
Скородумов Анатолий 65 1
Смирнов Евгений 36 1
Хрусталев Александр 33 1
Зубов Евгений 12 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Черникова Алевтина 40 1
Гриценко Андрей 3 1
Киселёв Алексей 60 1
Курносов Федор 3 1
Измайлов Энвер 1 1
Баранов Андрей 9 1
Дрожилкин Сергей 2 1
Тростников Игорь 1 1
Маценко Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Литва - Литовская Республика 651 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
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Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
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Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
WikiLeaks 119 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
РАНХиГС - Нижегородский институт управления - ВВАГС - Волго-Вятская академия государственной службы 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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