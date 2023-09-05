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Ежемесячная аудитория VK ID в России выросла на 14,6% до 91 млн пользователей

Сервис авторизации VK ID поделился аналитикой о темпах роста его использования для входа в сервисы VK и партнеров. В 2023 г. месячная активная аудитория сервиса в России достигла 91 млн пользователей, что на 14,6% выше, чем годом ранее. VK ID используют 90% пользователей Рунета, такой показатель делает сервис одним из ведущих способов авторизации в России. Об этом CNews сообщили представители VK.

В первом полугодии 2023 г. количество авторизаций через VK ID выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и достигло 3,1 млрд. Таким образом в среднем через VK ID авторизуются более 500 млн раз в месяц, его используют для входа в 66 тыс. партнерских сервисов, среди них — крупнейшие интернет-магазины, онлайн-школы, видеосервисы, а также благотворительные и социальные проекты.

В августе 2023 г. VK ID предоставил пользователям «Вконтакте» возможность быстро и без ввода пароля переключаться между несколькими аккаунтами на одном устройстве. За две недели после запуска этой функцией воспользовались 12 млн человек. В будущем VK ID планирует масштабировать возможность быстрой смены аккаунта на другие сервисы VK и проекты внешних партнеров.

Иван Смирнов, директор департамента экосистемных сервисов VK: «В рамках стратегии развития VK ID мы стремимся обеспечить простоту и удобство решений для наших пользователей. Беспарольные технологии полностью снимают какие-либо трудности и барьеры в авторизации — они позволяют не тратить время на регистрацию на сайте и не запоминать пароли от каждого ресурса. Это оценили и наши пользователи — доля беспарольных авторизаций через VK ID летом 2023 г. достигла 77,3%. Мы регулярно предоставляем новые сервисы и средства входа, чтобы сделать такие привычные процессы, как авторизация, почти незаметными для пользователя».

В сервисах, поддерживающих VK ID, можно авторизоваться бесшовно благодаря всплывающему окну входа OneTap. Если пользователь уже вошел в свой аккаунт в одном из таких сервисов, то ему не придется заново вводить свои данные — он авторизуется автоматически всего за один клик. Беспарольные способы входа обеспечивают не только удобство авторизации, но и снижают риски неуспешных попыток входа — например, из-за забытого пароля. После внедрения беспарольных способов авторизации VK ID ежедневный поток в сервис восстановления доступа сократился на 40%.

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VK ID — аккаунт для быстрой регистрации и авторизации в сервисах VK и партнеров. С помощью VK ID пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт из разных приложений и устройств, а также получить индивидуальные рекомендации по защите учетной записи.

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