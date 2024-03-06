Авторам «ВКонтакте» стал доступен перевод доходов через СБП

«ВКонтакте» развивает кабинет выплат, через который создатели контента могут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации. В кабинете добавили возможность делать переводы на счёт в российском банке через Систему быстрых платежей. Платформой для таких переводов выступает VK Pay.

Комиссия за перевод через СБП в VK Pay составляет 0,1% — минимум среди всех способов перевода денег. Деньги зачисляются на банковский счёт моментально. Достаточно выбрать VK Pay, указать номер телефона, банк для перевода через СБП и подтвердить транзакцию кодом из SMS.

Иван Смирнов, директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам VK, сказал: «Система быстрых платежей стала привычным способом для переводов. Поэтому нам было важно сделать этот инструмент доступным для авторов «ВКонтакте». Теперь не нужно привязывать банковскую карту или запоминать данные — достаточно номера телефона. Но главное, это сниженная комиссия и возможность за счёт неё увеличить свой доход. Планируем дальше улучшать клиентский опыт сервиса VK Pay и оптимизировать комиссии для переводов через кабинет выплат».

Игорь Тростников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК (НСПК выступает операционным платёжным и клиринговым центром СБП), отметил: «Уже более 86 млн россиян используют СБП для мгновенных переводов по номеру телефона. Среди них есть и активные пользователи сервисов VK, в частности те, кто зарабатывает на монетизации своего контента ВКонтакте. Для их удобства мы объединили возможности СБП и VK Pay. Такая интеграция позволит авторам ВКонтакте удобно, выгодно и безопасно переводить деньги на счёт».