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Безопасность и персональные подборки контента: в «VK Видео» появился «Детский профиль»

«VK Видео» совместно с VK ID запускает «Детский профиль». Новый инструмент помогает детям получать доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учетом возраста. Родители могут видеть историю просмотра в профиле и быть спокойны за то, что смотрят дети. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Детский профиль» в «VK Видео» предоставляет доступ к многотысячной библиотеке контента без рекламы: мультфильмам, семейным фильмам и сериалам, видео и шоу от блогеров, интерактивному контенту. Предусмотрен безопасный поиск и функции родительского контроля. Система фильтрует контент по возрастным категориям (0+, 6+, 12+, 16+). История просмотров привязана к детскому профилю и не смешивается с основным аккаунтом, дети не могут перейти во взрослый профиль без пин-кода.

Управлять профилями и редактировать настройки можно через личный кабинет VK ID на мобильных устройствах и Smart TV. Родители могут создать до трех детских профилей, настроив нужные возрастные ограничения.

Директор по продукту Евгений Васильев: «"Детский профиль" — это планомерное развитие функциональности "Детского режима". Если ранее акцент делался на базовом ограничении доступа, то теперь пользователи получают расширенные возможности: настройку контента по возрасту, отслеживание истории просмотров, а также дополнительные инструменты родительского контроля. Мы стремимся сделать сервисы VK более гибкими и персонализированными для семей с детьми».

Директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам Иван Смирнов: «Запуск "Детского профиля" — первый шаг в развитии VK ID для юных пользователей. Постепенно мы будем добавлять новые возможности в личном кабинете и запустим "Детские профили" в других сервисах VK. Дети смогут использовать единый аккаунт для всей экосистемы, а родители смогут не беспокоиться об их безопасности в сети».

Ранее в «VK Видео» работал «Детский режим» — он будет доступен некоторое время, пользователи могут перейти на «Детский профиль» с расширенными функциями. «Детский профиль» доступен в приложении «VK Видео» на мобильных устройствах iOS и Android, а также на Smart TV и Android TV. В будущем он появится в других сервисах VK.

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