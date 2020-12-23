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Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox

ПО Софт Техника

Интерактивный сервис myQuiz компании Waveaccess вошел в число первых «умных» приложений (Smartapps) на открытой платформе «Сбера» – Smartmarket. Он будет доступен владельцам новой ТВ-приставки Sberbox, представленной в линейке мультимедийных устройств со встроенными виртуальными ассистентами семейства «Салют». myQuiz предоставляет пользователям возможность проверять свои знания, отвечая на вопросы интеллектуальных квизов. Технология распознавания речи обеспечивает голосовой запуск приложения (команды «запусти викторину», «запусти myQuiz»). В скором времени будет добавлена функция голосовых ответов на вопросы викторины.

Глубокая экспертиза в области разработки программных и кроссплатформенных мобильных приложений позволила Waveaccess в сжатые сроки создать продукт, отвечающий требованиям новой цифровой платформы.

Приложение для Sberbox создано на базе одноименного веб-сервиса для проведения массовых викторин и розыгрышей в реальном времени myQuiz. Платформа применяется бизнесом как инструмент квиз-маркетинга для повышения узнаваемости, роста информированности аудитории, в целях event- и social media маркетинга, для обучения и внутрикорпоративных коммуникаций. Онлайн-викторины пользовались популярностью еще до всеобщей самоизоляции – и как формат досуга, и как маркетинговый инструмент. Однако во время пандемии на рынке услуг и платформ по созданию квизов был отмечен особый всплеск интереса. Только за первый месяц карантина на myQuiz зарегистрировалось более 1 млн пользователей.

«Мы познакомились с командой myQuiz в поиске интересных приложений для интеллектуального семейного досуга. За сервисом стояла компания с более чем 20-летним опытом в области кастомной разработки. Наши ожидания от команды были полностью оправданы: myQuiz стал достойным пополнением коллекции приложений/смартапов для умных устройств от «Сбера». Смартапы – это мультимодальные приложения экосистемы «Сбера», представленные в каталоге Smartmarket. Пользователи взаимодействуют с ними голосом, касаниями, жестами, с помощью пульта или геймпада. В Smartmarket есть инструменты монетизации смартапов, которые удобно подключаются и позволяют партнерам получать доход», – сказал Иван Смирнов, руководитель подразделения внешних навыков Sberdevices.

Waveaccess стала одним из первых партнеров, получивших ранний доступ к разработке фирменного приложения для маркетплейса Smartmarket от «Сбера», и на протяжении всей работы над проектом получала активную поддержку от команды Sberdevices. Компания продолжает развивать myQuiz, в том числе с перспективой широкого применения в школах, и также настроена побороться за награду среди разработчиков Smartapps, как автор самого востребованного приложения.

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