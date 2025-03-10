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WaveAccess ВейвАксесс ДевелопментАксесс
Команда «ВейвАксесс» предлагает свой опыт создания ИТ-решений для государственного сектора и интеграции с госсервисами.
Владимир Рыбаков, Руководитель направления Data Science, WaveAccess "Как пилотные проекты в ML спасают ваши нервы и ресурсы" 23 ноября 2022 года CNews проводит конференцию "Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации"
WaveAccess и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1021 1
|Назаров Александр 66 14
|Гусев Сергей 44 3
|Фейгин Илья 3 2
|Басеян Тигран 4 1
|Азаров Александр 1 1
|Горелик Константин 2 1
|Смирнов Иван 21 1
|Горлина Татьяна 4 1
|Низовский Андрей 1 1
|Красс Александр 2 1
|Алутин Игорь 7 1
|Михина Ангелина 6 1
|Канев Максим 1 1
|Гецевичюс Дмитрий 1 1
|Аппельганц Станислав 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 1
|Рыбаков Владимир 3 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Марков Тимур 1 1
|Касимов Денис 22 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Кабаков Ярослав 60 1
|Кузнецова Ирина 25 1
|Котиков Александр 4 1
|Неверов Михаил 4 1
|Логушина Валерия 1 1
|Шишкин Михаил 2 1
|Авербах Владимир 126 1
|Хиле Анна 1 1
|Пискарев Максим 6 1
|Бак-Олесен Никлас 1 1
|Воробьев Александр 34 1
|Косолапов Артём 7 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
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