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WaveAccess ВейвАксесс ДевелопментАксесс

WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс

Команда «ВейвАксесс» предлагает свой  опыт создания ИТ-решений для государственного сектора и интеграции с госсервисами

 

 

 

 

 

 

Владимир Рыбаков, Руководитель направления Data Science, WaveAccess "Как пилотные проекты в ML спасают ваши нервы и ресурсы" 23 ноября 2022 года CNews проводит конференцию "Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации"


10.03.2025 «ВейвАксесс» усилила консалтинговое направление и представила новые воркшопы 1
21.10.2024 «ВейвАксесс» стала партнером Yandex Cloud 1
30.09.2024 ValueAI внедряет умный поиск по базам знаний с использованием технологии RAG 1
18.09.2024 В ValueAI стала доступна интеграция YandexGPT для работы с данными 1
16.07.2024 В «Альфа-Лизинге» внедрили искусственный интеллект для оптимизации продаж лизинговых услуг 2
30.11.2023 «Вейваксесс» присоединилась к экосистеме разработчиков на ОС «Аврора» 2
03.04.2023 ИИ-инструмент ValueAI обучили распознавать изображения и конвертировать их в текстовый документ 1
28.03.2023 «Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом» 2
27.12.2022 ИТ-компания WaveAccess создала корпоративный портал для внутренних коммуникаций 2
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
02.09.2022 ИТ-компания WaveAccess завершила глобальный ребрендинг 1
19.01.2022 Waveaccess и Transaction-Network разработают платформу для цифровизации машиностроения 3
24.12.2021 Waveaccess разработала AR-расширение для британской ритейл-платформы Jisp 2
30.11.2021 10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес 1
09.11.2021 В ИИ-решении ValueAI для обработки входящих обращений стала доступна интеграция с чат-ботами и CRM-системами 1
14.10.2021 ИИ-решение ValueAI включено в реестр российского ПО 1
10.09.2021 Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket 1
11.08.2021 Waveaccess завершила внедрение новой версии CRM в «Совкомфлоте» 1
26.07.2021 Waveaccess модернизировала ИТ-инфраструктуру международного креативного агентства Envision 1
24.06.2021 Waveaccess автоматизировала финансовые расчеты британской ритейл-платформы Jisp с сотнями розничных магазинов 2
22.04.2021 На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений 1
30.03.2021 Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг» 1
26.01.2021 SyncIT синхронизировала работу международной и российской платформ для автоматизации рекрутинга Workday и Friendwork 1
23.12.2020 Waveaccess представила приложение для медиаприставки Sberbox 1
27.11.2020 Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov 1
15.10.2020 WaveAccess присоединилась к разработке виртуальной витрины для мобильной платформы Humans в Узбекистане 1
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 2
26.06.2020 Интеграционная платформа SyncIT включена в реестр российского ПО 1
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
18.11.2019 Маленькая строительная компания заблокировала многомиллионную миграцию Генпрокуратуры с серверов IBM на СПО 1
30.08.2019 Российскую аналитическую ИИ-платформу интегрировали с датской системой управления фермами 1
19.08.2019 «Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года 1
24.05.2019 Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов 1
12.03.2018 Waveaccess внедрила решение по интеграции CRM и IP-АТС в образовательной компании Maximum 1
18.01.2018 В России создан бесплатный коммуникатор для людей с дефектами речи. Видео 1
25.10.2017 WaveAccess защитит телеком от мошенников 1
16.10.2017 WaveAccess и «Корус Консалтинг» будут совместно развивать платформу K-Point 1
22.12.2016 «Ростелекому» урезали на 220 млн руб. финансирование на эксплуатацию электронного правительства 1
22.10.2015 Кто на самом деле строит электронное правительство России 1

Публикаций - 39, упоминаний - 48

WaveAccess и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 651 5
Microsoft Corporation 24701 4
Ростелеком 9784 3
Ростелеком - РТЛабс 179 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 3
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 43 3
Альтарикс - Altarix 9 3
Реак Софт 9 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 320 2
Jisp 2 2
Yandex - Яндекс 7473 2
Vodafone Group 1370 1
МегаФон 9008 1
SAP SE 5293 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
ESET - ESET Software 1135 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 1
WorkDay 23 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4934 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
Корус Консалтинг ГК 1229 1
Adobe Systems 1556 1
Dynatrace 56 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
Transaction-Network 1 1
Монолит-Инфо 121 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Цифра ГК 2444 1
Teachbase - Интернет Школа 8 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Red Hat 1317 1
Haier Group 169 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 2
Skov 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 882 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
Orange Penguin Foundation - американский благотворительный фонд 1 1
Qatar Airways - Авиакомпания 9 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
KONE Corporation 7 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1096 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Почта России ПАО 2123 1
Vandrouki 2 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 79 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 38 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1021 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5124 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11260 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3938 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3588 7
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 746 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7141 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 5
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 338 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 4
DevOps - Development и Operations 899 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11485 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4242 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3205 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5456 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12848 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12271 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 810 3
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 516 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2184 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8529 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1911 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4772 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4789 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1325 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2311 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11154 2
WaveAccess - ValueAI 10 9
Microsoft Dynamics 365 134 6
WaveAccess SyncIT 13 6
WaveAccess myQuiz 6 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3252 4
Microsoft Azure 1414 3
Oracle Java - язык программирования 3098 3
Microsoft Dynamics 1177 3
React - JavaScript фреймворк 75 3
Microsoft Dynamics CRM 542 2
JavaScript - JS - язык программирования 1204 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 2
Asterisk 78 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 2
Microsoft Office 3764 2
Docker - Платформа распределённых приложений 341 2
Microsoft Exchange 1745 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
WaveAccess - ValueAl 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5277 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 212 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 2
Google Chrome - браузер 1571 1
Google YouTube - Видеохостинг 2768 1
Python - высокоуровневый язык программирования 955 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 16 1
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
Apple - App Store 2906 1
Microsoft Edge - браузер 1997 1
Apple Safari - браузер 858 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Apple iPhone 11 256 1
WaveAccess Episcope 1 1
Drupal - CMS-система 80 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
Microsoft Azure Queue 1 1
Назаров Александр 66 14
Гусев Сергей 44 3
Фейгин Илья 3 2
Басеян Тигран 4 1
Азаров Александр 1 1
Горелик Константин 2 1
Смирнов Иван 21 1
Горлина Татьяна 4 1
Низовский Андрей 1 1
Красс Александр 2 1
Алутин Игорь 7 1
Михина Ангелина 6 1
Канев Максим 1 1
Гецевичюс Дмитрий 1 1
Аппельганц Станислав 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 1
Рыбаков Владимир 3 1
Тюльпа Дарья 2 1
Марков Тимур 1 1
Касимов Денис 22 1
Гонтарь Людмила 9 1
Алешкин Сергей 65 1
Кабаков Ярослав 60 1
Кузнецова Ирина 25 1
Котиков Александр 4 1
Неверов Михаил 4 1
Логушина Валерия 1 1
Шишкин Михаил 2 1
Авербах Владимир 126 1
Хиле Анна 1 1
Пискарев Максим 6 1
Бак-Олесен Никлас 1 1
Воробьев Александр 34 1
Косолапов Артём 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 4
Германия - Федеративная Республика 12718 3
Дания - Королевство 1301 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Европа Восточная 3100 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Узбекистан - Республика 1752 1
Россия - ЦФО - Калужская область 989 1
Россия - УФО - Челябинская область 1238 1
Европа Западная 1482 1
Катар 167 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Индийский океан - Персидский залив 207 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 392 1
Земля - планета Солнечной системы 10415 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2494 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2444 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 79 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5887 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2442 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11026 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2332 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8111 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2923 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4871 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2866 2
Английский язык 6678 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 259 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1908 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8823 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1314 2
Аудит - аудиторский услуги 2704 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4031 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 1
Ergonomics - Эргономика 1605 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4177 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10026 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4880 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1333 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2283 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3179 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 98 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 51 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2032 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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