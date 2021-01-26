SyncIT синхронизировала работу международной и российской платформ для автоматизации рекрутинга Workday и Friendwork

С помощью SyncIT компании Waveaccess российское подразделение производителя лифтов, эскалаторов и автоматических дверей Kone автоматизировало подбор сотрудников в русскоязычном сервисе Friendwork, который легко интегрируется с Workday. Это полностью решает проблему хранения персональных данных с соблюдением российского законодательства.

Во многих странах рекрутеры Kone работают в аналитической платформе Workday. В России же используется популярный онлайн-сервис для автоматизации рекрутинга Friendwork. Он избавляет рекрутеров от рутинной работы, систематизирует и анализирует их деятельность, дает руководству инструменты для контроля подбора персонала и экономит деньги компании.

«Для наших международных пользователей очень важна быстрая интеграция с Workday и автоматический обмен данными между системами. Это значительно упрощает работу наших клиентов в России», — отметил генеральный директор Friendwork Александр Красс.

Закон о персональных данных запрещает передачу и хранение личной информации российских граждан на серверах, находящихся за пределами страны, поэтому компании Kone потребовался инструмент бесшовной интеграции ИТ-систем Workday и Friendwork для трансграничной передачи данных.

Таким инструментом стала универсальная платформа SyncIT, объединяющая различные ИТ-системы и источники данных вне зависимости от их расположения в единую интегрированную систему. Это масштабируемое и конфигурируемое решение, помогающее импортировать данные из нескольких источников в один, синхронизировать информацию между разными системами, мигрировать данные между старой и новой версиями систем.

В составе SyncIT — набор из 50+ коннекторов для самых популярных сервисов, бизнес-приложений и баз данных. Это готовые коды, которые позволяют настроить взаимодействие между системами без программирования. Любой нестандартный коннектор можно также создать по запросу.

Летом 2020 г. платформа SyncIT была включена в Реестр отечественного ПО. Теперь она рекомендована к внедрению в организациях госсектора. Компании из отрасли юриспруденции, e-commerce, строительства и недвижимости, финансов и страхования, промышленности, сферы услуг пользуются SyncIT более 10 лет.

«Мы рады, что использование SyncIT позволило Kone преодолеть проблему трансграничной передачи данных между платформами Workday и Friendwork, а рекрутерам российского подразделения компании Kone продолжить работать в привычном режиме, не испытывая никаких технических неудобств. Уверены, что опыт Kone будет полезен многим другим международным компаниям, работающим в России, так как серьезно оптимизирует один из самых важных процессов в любом бизнесе – процесс создания команды», — сказал Максим Канев, заместитель технического директора компании Waveaccess.