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IT-Portfolio Friendwork Фрэндворк
СОБЫТИЯ
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IT-Portfolio и организации, системы, технологии, персоны:
|KONE Corporation 7 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1694 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1193 1
|Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
|WaveAccess - SyncIT 13 1
|Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
|Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 17 1
|SAP SuccessFactors - SAP SF 175 1
|Красс Александр 3 3
|Дьяков Кирилл 4 1
|Грищишен Максим 3 1
|Абашкина Елена 2 1
|Привалов Андрей 1 1
|Захарян Артур 15 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Махлин Дмитрий 119 1
|Вагин Алексей 6 1
|Канев Максим 1 1
|Пермяков Артем 18 1
|Федоров Александр 26 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164222 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 1
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