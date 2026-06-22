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IT-Portfolio Friendwork Фрэндворк

IT-Portfolio - Friendwork - Фрэндворк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.06.2026 Новые возможности Neon HRM: автоматизация подбора сотрудников 1
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1
23.04.2021 В сети кофеен Prime протестируют платформу для автоматизации найма сотрудников 1
26.01.2021 SyncIT синхронизировала работу международной и российской платформ для автоматизации рекрутинга Workday и Friendwork 1
08.10.2012 IT-Portfolio запустило приложение «ВКонтакте» для поиска работы у друзей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

IT-Portfolio и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 2
WorkDay 31 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 188 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 501 1
ИнформТренд 3 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
1С Mirapolis - Мираполис 26 1
Эквио - e.Queo 9 1
Т1 Иннотех 213 1
Directum - Директум 1243 1
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SAP SE 5571 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 1
HRBox - Эйчарбокс 1 1
Devicon - Дэвикон 1 1
IT-Portfolio - ИТ-Портфолио 1 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 115 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 50 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 95 1
KONE Corporation 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1694 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1193 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1613 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11654 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13704 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4174 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3065 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4008 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1114 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17918 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10096 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6434 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12045 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13809 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1497 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9777 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13603 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9254 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6653 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 737 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13459 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1076 1
WaveAccess - SyncIT 13 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 17 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 175 1
Красс Александр 3 3
Дьяков Кирилл 4 1
Грищишен Максим 3 1
Абашкина Елена 2 1
Привалов Андрей 1 1
Захарян Артур 15 1
Украинцева Евгения 6 1
Махлин Дмитрий 119 1
Вагин Алексей 6 1
Канев Максим 1 1
Пермяков Артем 18 1
Федоров Александр 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3003 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 677 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8762 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5536 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3935 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3657 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12150 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6438 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2695 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2398 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 1
World Summit Awards 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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