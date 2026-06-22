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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196430
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Красс Александр

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Новые возможности Neon HRM: автоматизация подбора сотрудников 1
26.01.2021 SyncIT синхронизировала работу международной и российской платформ для автоматизации рекрутинга Workday и Friendwork 1
08.10.2012 IT-Portfolio запустило приложение «ВКонтакте» для поиска работы у друзей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Красс Александр и организации, системы, технологии, персоны:

WorkDay 31 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 50 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 1
Meta Platforms - Facebook 4603 1
IT-Portfolio - ИТ-Портфолио 1 1
KONE Corporation 7 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1613 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9254 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11654 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6131 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13030 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4174 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13704 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13459 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17918 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9777 1
IT-Portfolio - Friendwork - Фрэндворк 5 3
WaveAccess - SyncIT 13 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 23 1
Канев Максим 1 1
Леман Марта 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2695 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6438 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3421 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5536 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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