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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дьяков Кирилл

СОБЫТИЯ


10.08.2026 «JTI Россия» внедрила локальную HR-платформу Mirapolis HCM при поддержке Axenix 1
15.05.2024 IBS и Mirapolis заключили партнерское соглашение 1
31.01.2024 Российский рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса 2
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1
30.05.2017 Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Дьяков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

1С Mirapolis - Мираполис 27 4
Эквио - e.Queo 9 2
9595 2
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 2
Т1 Иннотех 213 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
ИнформТренд 3 1
Devicon - Дэвикон 1 1
HRBox - Эйчарбокс 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5602 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 1
Directum - Директум 1268 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4965 1
McKinsey & Company Int 293 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Maykor - GMCS 45 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1758 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4284 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1153 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13962 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 598 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1662 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2051 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 1
Умные платформы 1988 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7874 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4330 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6573 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10197 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9306 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9360 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7070 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2882 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2787 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9469 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11807 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
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