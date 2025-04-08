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Ланит Lansoft Goodt WFM-решение ранее Rostalent


Rostalent – отечественная платформа от компании Goodt, которая занимается разработкой инструментов для поддержания реализации бизнес-стратегии компаний. Для создания решений используются методологические наработки, машинное обучение и большие данные.


08.04.2025 «Сибагро» внедрит систему Goodt WFM 1
05.11.2024 «Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников 1
15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt 2
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников 2
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1
16.11.2022 Продукты компании Goodt внесены в единый реестр российского ПО 2
17.10.2022 VK расширяет направление HR Tech 1
15.08.2022 САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение 1
16.06.2022 Goodt и Masterdata заключили партнерское соглашение 2
17.05.2022 VK поможет «Лукойлу» развивать таланты 1
09.03.2022 Goodt и Unity объединили экспертизу для продвижения HR-решений 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4051 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 2
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NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 17 2
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
SAP SE 5311 1
Directum - Директум 1107 1
Ланит - Норбит - ABC Solutions - Эй Би Си Солюшенс 5 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 66 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
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HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 139 1
Т1 Иннотех 181 1
Эквио - e.Queo 8 1
Ланит - Lansoft - Goodt Group - Гудт 5 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4982 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
ИнформТренд 3 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 62 1
Русагро Группа Компаний 282 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1060 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 468 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Почта России ПАО 2139 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 9
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HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 879 5
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VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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