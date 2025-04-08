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Ланит Lansoft Goodt WFM-решение ранее Rostalent
Rostalent – отечественная платформа от компании Goodt, которая занимается разработкой инструментов для поддержания реализации бизнес-стратегии компаний. Для создания решений используются методологические наработки, машинное обучение и большие данные.
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Рябов Максим 14 5
|Сорокин Алексей 15 2
|Смирнова Мария 7 2
|Колганов Алексей 5 2
|Украинцева Евгения 6 1
|Дьяков Кирилл 4 1
|Гонтарев Павел 96 1
|Пермяков Артем 17 1
|Федоров Александр 23 1
|Вагин Алексей 6 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Махлин Дмитрий 100 1
|Подольский Александр 2 1
|Созинов Сергей 1 1
|Орловский Виктор 385 1
|Захарян Артур 10 1
|Привалов Андрей 1 1
|Абашкина Елена 2 1
|Финашин Александр 4 1
|Грищишен Максим 3 1
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