Расширение возможностей биржи смен и поиск подработок на карте – новый релиз платформы Goodt WFM

Компания Goodt (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила обновленную версию своей WFM-системы, комплексного продукта для автоматизации управления линейным персоналом. Интеллектуальное решение помогает компаниям правильно планировать ресурсы, избегать простоев и переработок и повышать операционную эффективность за счет автоматизации HR-процессов. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Ключевое нововведение Goodt WFM – создание универсального и гибкого механизма правил биржи смен. Биржа смен – это внутренний ресурс, где публикуются незакрытые или срочные заявки на смены: HR-менеджеры здесь могут быстро найти работников с нужными компетенциями, а сотрудники – выбрать себе подработку. Благодаря этому дефицит персонала оперативно закрывается собственными ресурсами, без аутстаффинга.

Точность выдачи и настройки поиска в рамках биржи крайне важны, потому что релевантность результатов напрямую влияет на скорость закрытия позиций и таким образом минимизирует экономические потери для работодателя. Разработанный Goodt алгоритм позволяет легко управлять правилами и формировать без доработок любое уникальное сочетание требований для поиска исполнителя на заявку. После обновления системы HR-специалист может при составлении запроса запрограммировать интересующие параметры: должности, подразделения, доступность, уровень текущей загруженности, график работы и ряд других фильтров. Система разрешает задавать также собственные произвольные признаки. В итоге в несколько кликов формируется список штатных сотрудников, способных выйти на конкретную работу в определенную локацию.

Для оптимизации работы кадровых служб в новой версии Goodt WFM расширены возможности справочника атрибутов сотрудников: теперь у любого признака можно указать период действия, например, у медицинской книжки, сертификатов, допусков и пр., а система заранее напомнит об окончании срока. Это поможет контролировать актуальность данных и своевременно предотвращать нештатные ситуации, вызванные отсутствием необходимых разрешений или прекращением их действия. Справочник открытый, поэтому пользователи смогут самостоятельно добавлять те атрибуты, которые им необходимы.

Также специалисты Goodt добавили в продукт опцию загрузки данных о внешних сотрудниках через API или вручную, файлом. Ранее расчет численности временного персонала осуществлялся исключительно внутри системы WFM. Теперь можно импортировать данные и из сторонних систем. Для компаний, которые много работают с аутсорсингом и аутстаффингом, это существенно упрощает администрирование, снижает трудозатраты и обеспечивает работу со всеми типами сотрудников внутри единого интерфейса.

WFM-система должна быть удобна не только для работодателя, но и для персонала. Обновленное решение Goodt в мобильной версии позволяет сотруднику сразу на карте увидеть, в какой локации есть свободные смены и выбрать подходящую. Благодаря наглядному отображению местоположения работники заранее могут оценить, насколько им будет комфортно добираться, и принять более обоснованное решение при выборе смен. Это существенно снижает количество невыходов в последний момент, увеличивает качество откликов и усиливает лояльность. Указанная функциональность реализована в рамках мобильной версии продукта, потому что именно ей пользуется линейный персонал.

Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt: «Сейчас мы предлагаем заказчикам эффективный инструмент для управления персоналом, который гарантирует до 80% экономии трудозатрат на расстановку персонала и планирование смен. Новые функции повышают гибкость планирования, усиливают прозрачность найма и контроля сотрудников благодаря тому, что HR может управлять процессом в единой системе. Добавленные опции делают работу в системе более удобной и простой для специалистов, экономят время на простых задачах. Goodt WFM максимально учитывает потребности компаний с территориально-распределенной структурой и высоким уровнем ИТ‑интеграции. Благодаря открытому API и гибкой настройке параметров, наш продукт минимизирует ручной труд и снижает количество ошибок».