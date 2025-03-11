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Индексная книга (каталог) CNews*
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Никитин Сергей


11.03.2025 ЕВРАЗ совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную систему планирования затрат на персонал 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
24.07.2024 MOLGA Consulting рассказала о выводе на рынок новой цифровой платформы HRroom 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
15.04.2024 «Газинформсервис» открыл собственный аналитический центр кибербеза 1
19.02.2024 «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса 1
27.12.2023 Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем 1
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
03.11.2023 «Газинформсервис» на «CNews FORUM Информационные технологии завтра» 1
26.09.2023 Сергей Никитин, «Газинформсервис»: Пришло время перейти от простой автоматизации процессов ИБ к осознанному стратегическому сотрудничеству 1
15.05.2023 Реализована технологическая интеграция продуктов СКДПУ НТ и Efros Config Inspector 1
10.04.2023 MOLGA Consulting за 10 месяцев выпустила свыше 10 востребованных продуктов для поддержки и развития HR-систем 1
06.10.2022 В России начали работу мобильные системы проверки с автоматическим алкотестированием сотрудников 1
20.05.2022 6 простых шагов: как импортозаместить решения в сфере информационной безопасности 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1

Публикаций - 73, упоминаний - 74

Никитин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 285 34
8297 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 31
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 31
Скала^р - ранее InterLab IBS 199 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - СберБизнес Софт 57 26
R-Vision - Р-Вижн 160 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 26
SAP SE 5294 18
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 16
Аусферр ИТЦ 28 16
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 61 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 15
Diasoft - Диасофт 890 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 12
Северсталь Инфоком 66 12
Polymedia - Полимедиа 138 10
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 39 9
МегаФон 9011 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 7
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 57 6
Microsoft Corporation 24703 5
Ростелеком 9785 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 247 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 4
Schneider Electric 575 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 4
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 32
РЖД - Российские железные дороги 1917 31
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 31
ВТБ - Почта Банк 467 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 50 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 14
Альфа-Банк 1782 14
Кофемания 54 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 203 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 13
Абсолют Банк 234 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 12
Ингосстрах СПАО 422 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1040 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 11
Северсталь ПАО - Severstal 487 11
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 10
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 62 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ГПБ - Газпромбанк 1090 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 8
Русагро Группа Компаний 280 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1972 31
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 26
Федеральное казначейство России 1788 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3364 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 4
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2915 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Музеон - парк искусств 19 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 317 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4562 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
CAS - Court of Arbitration for Sport - Спортивный арбитражный суд 1 1
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РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 43
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2800 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11716 8
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 31
НКТ - Р7-Офис 386 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 26
Новые облачные технологии - МойОфис 793 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 26
НКТ - Р7-графика 31 23
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 22
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 20
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 14
Протек - Здравсити 26 12
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 8
1С:ERP Управление предприятием 564 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1624 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 6
СалютДевайсы - GigaChat 204 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 162 4
Oracle Java - язык программирования 3101 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 4
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4550 4
Microsoft Windows 15761 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1284 4
Google Android 14102 3
Linux OS 10056 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 3
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 70 3
OpenAI ChatGPT 367 3
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 27 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2060 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 165 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 245 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5280 2
Шадаев Максут 1018 31
Натрусов Артем 284 30
Абакумов Евгений 206 30
Урусов Виктор 130 27
Врацкий Андрей 136 27
Аникин Дмитрий 45 26
Солдатенкова Ксения 26 26
Аксенов Олег 44 24
Чаркин Евгений 297 23
Каушанский Александр 33 23
Белан Иван 26 23
Желнова Алина 27 22
Воронин Павел 139 21
Нестеров Алексей 144 20
Денисов Анатолий 35 20
Шаев Виталий 43 20
Соловьев Виталий 37 19
Оберемок Надежда 30 17
Ульянов Николай 112 16
Замаруев Владимир 40 14
Цыганков Дмитрий 37 14
Суровец Дмитрий 77 14
Смирнов Вячеслав 42 14
Галкин Николай 107 14
Глазков Александр 138 14
Белоусов Максим 108 13
Кирьянова Александра 138 13
Джабиев Георгий 45 13
Иванов Алексей 134 12
Сахаров Александр 75 12
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Челидзе Джимшер 31 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 22
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