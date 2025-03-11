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Никитин Сергей
Никитин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1018 31
|Натрусов Артем 284 30
|Абакумов Евгений 206 30
|Урусов Виктор 130 27
|Врацкий Андрей 136 27
|Аникин Дмитрий 45 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Аксенов Олег 44 24
|Чаркин Евгений 297 23
|Каушанский Александр 33 23
|Белан Иван 26 23
|Желнова Алина 27 22
|Воронин Павел 139 21
|Нестеров Алексей 144 20
|Денисов Анатолий 35 20
|Шаев Виталий 43 20
|Соловьев Виталий 37 19
|Оберемок Надежда 30 17
|Ульянов Николай 112 16
|Замаруев Владимир 40 14
|Цыганков Дмитрий 37 14
|Суровец Дмитрий 77 14
|Смирнов Вячеслав 42 14
|Галкин Николай 107 14
|Глазков Александр 138 14
|Белоусов Максим 108 13
|Кирьянова Александра 138 13
|Джабиев Георгий 45 13
|Иванов Алексей 134 12
|Сахаров Александр 75 12
|Попов Андрей 111 12
|Козырев Алексей 322 12
|Шмаков Антон 46 12
|Глухов Иван 29 12
|Челидзе Джимшер 31 12
|Киселев Сергей 63 12
|Пирогова Ирина 29 12
|Желтухин Вадим 32 12
|Кибалко Кирилл 38 12
|Харитонов Вадим 28 11
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