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Цифровизация Импортонезависимость
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«Галактика» и MOLGA Consulting стали партнерами в области импортозамещения цифровых HR-решений

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных предприятий, и компания по автоматизации управления персоналом MOLGA Consulting заключили соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — предложить рынку комплексные импортонезависимые решения для цифровой трансформации HR-процессов российских компаний.

Партнерство предусматривает совместное продвижение решений «Галактики», в первую очередь программного продукта «Галактика ERP HR», и реализацию комплексных проектов по автоматизации инфраструктуры заказчиков. При этом особое внимание будет уделено подготовке кадров: компании договорились о внедрении единой политики в области обучения, сертификации и поддержки высококвалифицированных специалистов MOLGA Consulting по работе с программными продуктами «Галактики».

«Партнерство открывает для нас дополнительные возможности в перспективных сегментах рынка. Так, по данным hh.ru, у 42% российских компаний HR-процессы не автоматизированы, при этом внедрение цифры в этой сфере позволяет оптимизировать процессы управления персоналом и повышать скорость и качество выполнения задач сотрудниками. Одновременно с этим, ниша по импортозамещению HR-решений SAP сегодня перспективна. Ее потенциал эксперты оценивают в более 300 проектов, а объем рынка составляет не менее 37 млрд руб. Мы предлагаем комплексное решение для управления человеческим капиталом, среди основных преимуществ которого – высокая производительность и модульная архитектура. Объединяя наши ресурсы с MOLGA Consulting, мы сможем существенно продвинуться вперед и активно внедрять функционально насыщенные и надежные российские программные продукты», — отметил Алексей Телков, генеральный директор ГК «Галактика».

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Цифровизация

«Партнерство с ГК «Галактика» — важный шаг для MOLGA Consulting в расширении предложения для текущих и будущих клиентов, которые получают реальную возможность перехода с западных на проверенные и надежные отечественные решения с качественной технической поддержкой, — сказал Сергей Никитин, первый вице-президент MOLGA Consulting. — Синергия нашей экспертизы как ключевого интегратора по внедрению в области HR-автоматизации и «Галактики» как ведущего вендора по разработке функционально зрелого HR-продукта, поможет заказчикам решить проблемы импортозамещения и активнее переходить с зарубежных платформ».

Сотрудничество предполагает, что MOLGA Consulting как интегратор берет на себя полный цикл услуг: от продаж, внедрения до технической поддержки. Это гарантирует клиентам комплексный подход и высокое качество обслуживания на всех этапах проекта. «Галактика», как вендор, обеспечивает развитие и поддержку своего ПО, предоставляет услуги экспертного консультирования, моделирования и поддержки архитектуры ИТ-решения.

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