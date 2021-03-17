Индексная книга CNews*
SAP ERP HCM Human Capital Management SAP CM, SAP Compensation Management SAP OM, SAP Organizational Management SAP PM, Performance Management SAP PT, SAP Personnel Time Management SAP PY, SAP Payroll Processing mySAP HR, mySAP Human Resource
Публикаций - 192, упоминаний - 234
SAP ERP HCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|Никитин Сергей 36 7
|Панченко Михаил 8 7
|Путин Владимир 2741 5
|Ермолаев Алексей 7 5
|Красюков Дмитрий 43 5
|Ли Андрей 5 4
|Гонтарев Павел 78 4
|Шеховцов Юрий 34 3
|Сушин Александр 6 3
|Натрусов Артем 193 3
|Васильев Евгений 116 3
|Орловский Виктор 349 3
|Король Юрий 3 3
|Война Андрей 3 3
|Матюхин Владимир 61 2
|Салихова Елена 4 2
|Медведева Светлана 6 2
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
|Надеин Андрей 13 2
|Шахова Мария 2 2
|Гимранов Ринат 91 2
|Калинин Денис 70 2
|Стрелкина Любовь 8 2
|Парменова Наталия 63 2
|Калмыков Дмитрий 5 2
|Горяйнов Андрей 47 2
|Булавинов Дмитрий 3 2
|Фомичев Артем 3 2
|Кожанов Дмитрий 4 2
|Медведев Дмитрий 1631 2
|Пугачев Михаил 2 2
|Бельтов Андрей 6 2
|Широких Алексей 71 2
|Меднов Сергей 124 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Катрич Алексей 42 2
|Родионов Максим 8 2
|Миронов Юрий 17 2
|Юрьев Илья 45 2
|Ломоносова Светлана 2 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 304 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 1
|Ведомости 563 1
|23ABC News 167 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1245 1
|RSUG - Russian SAP User Group 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.