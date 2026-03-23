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SAP ERP HCM Human Capital Management SAP CM, SAP Compensation Management SAP OM, SAP Organizational Management SAP PM, Performance Management SAP PT, SAP Personnel Time Management SAP PY, SAP Payroll Processing mySAP HR, mySAP Human Resource

СОБЫТИЯ

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23.03.2026 Directum и «Лаб СП» представят решение для интеграции КЭДО с SAP HCM

ИТ-компании Directum и «Лаб СП» разрабатывают модуль для бесшовной интеграции Directum HR Pro и SAP HCM. Он позволит сохранить для пользователей привычный интерфейс HR-системы SAP, при этом даст возможность перейти на полноценный КЭДО. Модуль интеграции создается силами «Лаб СП» на базе е
10.04.2023 MOLGA Consulting за 10 месяцев выпустила свыше 10 востребованных продуктов для поддержки и развития HR-систем

MOLGA-продукты — это готовые решения на базе SAP HCM или интегрируемые с ней. Они закрывают потребности заказчиков в части процессов по уп
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM

«Аэрофлот» завершил цифровой проект по созданию и выдаче электронных больничных листов на базе SAP HCM для своего медицинского центра. Новая система позволила автоматизировать полный цикл обработки электронных листов нетрудоспособности: от выдачи до регистрации в системе с последующим ра
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию

В середине 2019 года завершился пилотный проект по внедрению решения SAP HCM в группе «Черкизово». К концу 2020 года планируется перевести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting. Приоб
10.01.2018 SAP представила HCM Bridge to the Cloud для перевода HR-процессов в облако

SAP SE объявила о выпуске программы HCM Bridge to the Cloud, которая поможет клиентам компании во внедрении SAP ERP Human Capital
24.10.2016 «Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM

Компании SAP и Molga Consulting разработают единую централизованную систему управления персоналом для торговой сети «Ашан Ритейл Россия». Проект будет реализован на базе решения SAP HCM, сообщили CNews в SAP. Цель проекта — построение единой централизованной ИТ-системы, унификация HR-процессов, сокращение сроков формирования и предоставления отчетности, а также оптимиз
28.04.2016 Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP

ву заказчика, одним из основных факторов, повлиявших на выбор поставщика услуг, стал опыт внедрения SAP HCM в крупных розничных компаниях с географически распределенной филиальной структурой, к
03.03.2016 «Аэрофлот» внедрил систему учета рабочего времени и расчета зарплаты на базе SAP HCM

бъявили о внедрении системы автоматизации учета рабочего времени и расчета заработной платы на базе SAP HCM (Human Capital Management — управление человеческим капиталом). Программа охватывает

09.10.2015 SAP локализовала отраслевое решение SAP ERP HCM для госучреждений

Компания SAP завершила работу по локализации отраслевого решения по управлению персоналом в бюджетных и казённых учреждениях на базе SAP ERP HCM. Как сообщили CNews в SAP, внедрение локализованной версии можно будет проводить на 3-4 месяца быстрее типовых проектов и с меньшими затратами. Такие результаты будут достигаться бл
10.04.2015 В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала»

я «Развитие персонала», входящего в единую автоматизированную систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM, является внутренняя потребность банка в квалифицированных специалистах массовых

07.10.2014 Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования

Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования. Необходимость обновления системы была обусловлена внедрением пилотного проекта ФСС в 5 регионах РФ
23.09.2014 IBA Group локализовала SAP ERP HCM для Беларуси

Компания SAP SE сертифицировала локализационное решение для платформы SAP ERP HCM для республики Беларусь — SAP ERP HCM, localization extension for Republic of Belarus 1.0, разработанное IBA IT Park, одним из центров разработок IBA Group. 26 августа 2014 г
25.08.2014 «Промсвязьбанк» оптимизировал планирование затрат на персонал с помощью SAP ERP HCM

Компания SAP СНГ и «Промсвязьбанк» объявили о внедрении решения SAP ERP HCM (Human Capital Management) для оптимизации планирования затрат на персонал. В результате реализации проекта сократились затраты на планирование потребности в кадровых ресурсах, взаи
26.02.2014 «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» внедрит SAP HCM

ния «Техносерв Консалтинг» вместе со специалистами «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК) приступили к разработке концепции ИТ-системы управления персоналом на основе SAP HCM. В ходе внедрения эксперты «Техносерв Консалтинг» будут оказывать консультационную поддержку проектной команде заказчика. Запуск ИТ-системы позволит предприятию оптимизировать кадровые

18.04.2013 «Северсталь» создала систему управления персоналом на базе SAP HCM с помощью «Ай-Теко»

Компании «Ай-Теко», российский системный интегратор, и SAP, мировой поставщик бизнес-приложений, объявили об успешном завершении проекта по созданию системы управления персоналом на базе ПО SAP HCM для холдинга «Северсталь». Проект стал новым шагом руководства металлургического холдинга к построению процессно-ориентированной модели организации бизнеса, соответствующей современным

01.04.2013 SAP сертифицировала первое в СНГ мобильное приложение для SAP ERP HCM под Android

Компания SAP сертифицировала первое в СНГ мобильное приложение для решения SAP ERP HCM под ОС Android, созданное компанией «Эвола». В качестве платформы для создания мобильного приложения использовано решение SAP — Sybase Unwired Platform. Приложение Evola Timesheet р
22.03.2013 SAP продолжает оптимизировать российскую локализацию SAP ERP HCM

Компания SAP СНГ сообщила о том, что в рамках поддержки российской локализации продукта SAP ERP HCM был реализован ряд требований последних изменений законодательства. В частности, обновлена статистическая форма отчетности П-4 — в соответствии с приказом Росстата от 12.10.2012 N 5
19.02.2013 Новое решение SAP ускоряет окупаемость облачных решений

Компания SAP AG объявила о выпуске нового решения с поддержкой быстрого развертывания SAP ERP HCM Integration to SuccessFactors. По задумке разработчиков, решение позволит клиента
22.11.2012 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с SAP HR

ции программного комплекса (ПК) Avanpost с комплексной системой автоматизации управления персоналом SAP HR. Как сообщили CNews в компании, создание нового коннектора — это важнейший этап в реал
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM

Компания Molga Consulting сообщила о внедрении системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM на двух предприятиях топливной компании Росатома ТВЭЛ. Проект по внедрению системы на предприятиях Новосибирска и Ангарска стартовал в сентябре 2011 г. и продолжался в течение девят
21.08.2012 Руководитель практики SAP HR САП СНГ назначен на должность партнера Molga Consulting

ктах в роли архитектора и руководителя. С 2010 г. занимал в САП СНГ должность руководителя практики SAP HCM, как в свое время Михаил Панченко, генеральный директор и один из основателей Molga C
02.08.2012 «Бинбанк» в 4 раза сократил время на подготовку отчетности с помощью SAP ERP HCM

Компания SAP сообщила о внедрении в «Бинбанке» решения SAP ERP HCM — единой централизованной системы управления персоналом, благодаря которой был усилен контроль и оперативность предоставления информации, необходимой для принятия эффективных управл
18.06.2012 «Уралсиб» автоматизировал процесс постановки целей и оценки деятельности на базе SAP ERP HCM

Компания «Эвола» сообщила о завершении проекта по автоматизации процессов постановки целей и оценки деятельности в системе SAP ERP HCM ФК «Уралсиб». Целью проекта являлось создание системы, обеспечивающей функционирование всего процесса постановки целей и оценки деятельности, начиная с целей корпорации и заканчивая
24.04.2012 «РусГидро» оптимизирует управление персоналом с помощью SAP ERP HCM

Компании SAP СНГ и «РусГидро» сообщили о старте проекта по внедрению системы SAP ERP HCM — полнофункционального решения по управлению персоналом компании. Генеральным подрядчиком выступает «А-Энерджи Системс», сертифицированный партнер SAP. Цель проекта заключается в по
27.03.2012 Ленинградская АЭС внедрила систему управления персоналом SAP ERP HCM

Ленинградская АЭС стала первым производственным предприятием Госкорпорации «Росатом», внедрившим систему управления персоналом SAP ERP HCM. Проект по созданию мастер-системы управления персоналом на Ленинградской АЭС стартовал в феврале 2011 г. и открыл целую серию подобных внедрений на отечественных атомных станциях в
13.03.2012 «МегаФон Ритейл» оптимизировал систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM

R-функции и создании систем управления персоналом, и корпорация SAP, мировой поставщик решений для управления бизнесом, объявили о завершении проекта по развитию системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM (Human Capital Management). Как отмечается, проект по развитию системы управления персоналом в «МегаФон Ритейл» — не первый HR-проект для общероссийского оператора связи. Так, летом
29.02.2012 ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM

и о завершении проекта по автоматизации процессов управления подбором и развитием персонала на базе SAP ERP HCM (Human Capital Management) в литейно-прокатном комплексе ОМК. Проект по внедрению
28.06.2011 Molga Consulting завершила проект по развитию системы управления персоналом «МегаФона» на базе SAP HCM

х проекта функционал системы управления персоналом «МегаФона», действующей на программной платформе SAP ERP HCM (Human Capital Management), был расширен за счет автоматизации процесса расчета з
17.06.2011 «Эвола» автоматизировала управление эффективностью деятельности персонала ТНК-ВР в системе SAP ERP HCM

Компания ТНК-ВР завершила проект автоматизации процессов управления эффективностью деятельности и краткосрочного стимулирования в системе SAP ERP HCM. Партнером по внедрению выступила компания «Эвола». В 2010 г. «ТНК-BP Менеджмент» определило новую модель управления эффективностью деятельности персонала и краткосрочного стимулиро
12.01.2011 «Сбербанк» выбрал генподрядчика внедрения SAP HR

ая комиссия «Сбербанка» подвела итоги отрытого конкурса по выбору генерального подрядчика внедрения SAP HR Human Capital Management (HCM). Победителем стала «ИБС Экспертиза», входящая в IBS IT

30.11.2010 Внедрение SAP HR в «Сбербанке»: определилась тройка претендентов на генподряд

ления трудовыми ресурсами» РЖД, где работает более 1 млн сотрудников, которая тоже строится на базе SAP HCM (генподрядчиком проекта является «Техносерв»). Прошедшие во второй тур компании сегод
10.11.2010 «Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM

2010 г. в Группе компаний «Рольф» был запущен полнофункциональный Единый центр расчета заработной платы, реализованный на принципах общего центра обслуживания (shared service center) на базе решения SAP ERP HCM. Сегодня ЕЦР обеспечивает централизованный расчет заработной платы для 40 юридических лиц, входящих в состав группы компаний, где на сегодняшний день занято около 5,5 тыс. сотрудник
20.10.2010 Molga Consulting будет внедрять продукты Nakisa для визуализации данных в системах на базе SAP ERP HCM

ния о партнерстве. Оно позволяет Molga Consulting предлагать в России продукты Nakisa для визуализации данных в системах управления персоналом на базе решения SAP «Управление человеческим капиталом» (SAP ERP HCM). Решения SAP Talent Visualization by Nakisa (STVN) 3.0 и SAP Org Visualization by Nakisa (SOVN) 3.0 были в недавнем времени выпущены на рынок решений SAP. «Как партнер SAP мы специ
14.09.2010 «Альфа Цемент» передала на аутсорсинг IBS сопровождение системы SAP ERP HCM

Сервисный центр IBS по поддержке бизнес-приложений обеспечит сопровождение системы SAP ERP HCM, используемой компанией «Альфа Цемент», которая осуществляет деятельность, связанную с капиталовложениями в ценные бумаги предприятий цементной промышленности на территории РФ и стр
04.08.2010 «Эвола» автоматизировала управление персоналом в «ТНК-Нижневартовск» на базе SAP ERP HCM

Компания «Эвола» завершила внедрение корпоративного шаблона по управлению персоналом в компании «ТНК-Нижневартовск» на базе решения SAP ERP HCM. Проект тиражирования процессов управления кадровым потенциалом в «ТНК-Нижневартовск» стал закономерным этапом автоматизации HR-функций на предприятиях холдинга ТНК-ВР. Разработанны
21.04.2010 ВТБ24 автоматизировал управление персоналом на базе SAP ERP HCM

. Результатом работ стала новая HR-система на базе решения SAP «Управление человеческим капиталом» (SAP Human Capital Management, SAP ERP HCM), которая обслуживает головной офис и 7 базовых фил
14.04.2010 Сеть «Эльдорадо» внедрила единую систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM

: сегодня она составляет менее 1% от общего объема и обусловлена, в основном, изначально некорректным введением исходной информации на местах. «Реализация единой системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM означает новый этап развития компании «Эльдорадо», — заявил Руслан Ильясов, вице-президент по управлению персоналом «Эльдорадо». — Все данные будут консолидированы в одной базе, что
21.01.2010 «Промсвязьбанк» внедрил систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM во всех филиалах

рсоналом на базе решения SAP «Управление человеческим капиталом» (SAP ERP Human Capital Management, SAP ERP HCM) в филиалах «Промсвязьбанка». Вслед за головным офисом, где внедрение системы был
11.12.2009 В Ленинградской области внедрена система управления госслужащими на базе SAP ERP HCM

итивная доступность для пользователей. В рамках ИСУ ГМС внедрены следующие функциональности решения SAP HCM: «Администрирование персонала», «Набор персонала», «Развитие персонала», «Организацио
01.07.2009 «Промсвязьбанк» тиражирует SAP ERP HCM в филиалах

«Промсвязьбанк» объявил о том, что совместно с компанией «Эвола» ведёт работы по тиражированию решения SAP «Управление человеческим капиталом» (SAP ERP HCM) во всех филиалах на территории России. Как отмечается, в 2008 г. функции управления персоналом были автоматизированы в головном офисе и двух филиалах «Промсвязьбанка» с помощью сис

Публикаций - 228, упоминаний - 285

SAP ERP HCM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 186
SAP CIS - САП СНГ 868 49
9594 46
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 44
Oracle Corporation 7074 20
Evola - Эвола 34 18
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
Microsoft Corporation 25775 11
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 9
Directum - Директум 1268 9
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Галактика - Корпорация 1545 8
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Авикомп сервисез - Avicomp 41 6
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 6
МегаФон 10742 6
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 6
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 5
HP Inc. 5883 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 5
АйТи 1519 5
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 35 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 4
OpenText 238 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Cisco Systems 5372 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 14
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Газпром ПАО 1493 7
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 7
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 6
Газпром нефть 725 6
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Альфа-Банк 1979 4
Русагро Группа Компаний 379 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 3
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 12 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Федеральное казначейство России 1949 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Мосгортранс ГУП 139 1
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Росвоенипотека ФГКУ 5 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 126
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 115
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 75
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 55
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
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