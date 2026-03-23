Directum и «Лаб СП» представят решение для интеграции КЭДО с SAP HCM ИТ-компании Directum и «Лаб СП» разрабатывают модуль для бесшовной интеграции Directum HR Pro и SAP HCM. Он позволит сохранить для пользователей привычный интерфейс HR-системы SAP, при этом даст возможность перейти на полноценный КЭДО. Модуль интеграции создается силами «Лаб СП» на базе е

MOLGA Consulting за 10 месяцев выпустила свыше 10 востребованных продуктов для поддержки и развития HR-систем MOLGA-продукты — это готовые решения на базе SAP HCM или интегрируемые с ней. Они закрывают потребности заказчиков в части процессов по уп

Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM «Аэрофлот» завершил цифровой проект по созданию и выдаче электронных больничных листов на базе SAP HCM для своего медицинского центра. Новая система позволила автоматизировать полный цикл обработки электронных листов нетрудоспособности: от выдачи до регистрации в системе с последующим ра

Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию В середине 2019 года завершился пилотный проект по внедрению решения SAP HCM в группе «Черкизово». К концу 2020 года планируется перевести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting. Приоб

SAP представила HCM Bridge to the Cloud для перевода HR-процессов в облако SAP SE объявила о выпуске программы HCM Bridge to the Cloud, которая поможет клиентам компании во внедрении SAP ERP Human Capital

«Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM Компании SAP и Molga Consulting разработают единую централизованную систему управления персоналом для торговой сети «Ашан Ритейл Россия». Проект будет реализован на базе решения SAP HCM, сообщили CNews в SAP. Цель проекта — построение единой централизованной ИТ-системы, унификация HR-процессов, сокращение сроков формирования и предоставления отчетности, а также оптимиз

Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP ву заказчика, одним из основных факторов, повлиявших на выбор поставщика услуг, стал опыт внедрения SAP HCM в крупных розничных компаниях с географически распределенной филиальной структурой, к

«Аэрофлот» внедрил систему учета рабочего времени и расчета зарплаты на базе SAP HCM бъявили о внедрении системы автоматизации учета рабочего времени и расчета заработной платы на базе SAP HCM (Human Capital Management — управление человеческим капиталом). Программа охватывает

SAP локализовала отраслевое решение SAP ERP HCM для госучреждений Компания SAP завершила работу по локализации отраслевого решения по управлению персоналом в бюджетных и казённых учреждениях на базе SAP ERP HCM. Как сообщили CNews в SAP, внедрение локализованной версии можно будет проводить на 3-4 месяца быстрее типовых проектов и с меньшими затратами. Такие результаты будут достигаться бл

В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала» я «Развитие персонала», входящего в единую автоматизированную систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM, является внутренняя потребность банка в квалифицированных специалистах массовых

Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования. Необходимость обновления системы была обусловлена внедрением пилотного проекта ФСС в 5 регионах РФ

IBA Group локализовала SAP ERP HCM для Беларуси Компания SAP SE сертифицировала локализационное решение для платформы SAP ERP HCM для республики Беларусь — SAP ERP HCM, localization extension for Republic of Belarus 1.0, разработанное IBA IT Park, одним из центров разработок IBA Group. 26 августа 2014 г

«Промсвязьбанк» оптимизировал планирование затрат на персонал с помощью SAP ERP HCM Компания SAP СНГ и «Промсвязьбанк» объявили о внедрении решения SAP ERP HCM (Human Capital Management) для оптимизации планирования затрат на персонал. В результате реализации проекта сократились затраты на планирование потребности в кадровых ресурсах, взаи

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» внедрит SAP HCM ния «Техносерв Консалтинг» вместе со специалистами «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК) приступили к разработке концепции ИТ-системы управления персоналом на основе SAP HCM. В ходе внедрения эксперты «Техносерв Консалтинг» будут оказывать консультационную поддержку проектной команде заказчика. Запуск ИТ-системы позволит предприятию оптимизировать кадровые

«Северсталь» создала систему управления персоналом на базе SAP HCM с помощью «Ай-Теко» Компании «Ай-Теко», российский системный интегратор, и SAP, мировой поставщик бизнес-приложений, объявили об успешном завершении проекта по созданию системы управления персоналом на базе ПО SAP HCM для холдинга «Северсталь». Проект стал новым шагом руководства металлургического холдинга к построению процессно-ориентированной модели организации бизнеса, соответствующей современным

SAP сертифицировала первое в СНГ мобильное приложение для SAP ERP HCM под Android Компания SAP сертифицировала первое в СНГ мобильное приложение для решения SAP ERP HCM под ОС Android, созданное компанией «Эвола». В качестве платформы для создания мобильного приложения использовано решение SAP — Sybase Unwired Platform. Приложение Evola Timesheet р

SAP продолжает оптимизировать российскую локализацию SAP ERP HCM Компания SAP СНГ сообщила о том, что в рамках поддержки российской локализации продукта SAP ERP HCM был реализован ряд требований последних изменений законодательства. В частности, обновлена статистическая форма отчетности П-4 — в соответствии с приказом Росстата от 12.10.2012 N 5

Новое решение SAP ускоряет окупаемость облачных решений Компания SAP AG объявила о выпуске нового решения с поддержкой быстрого развертывания SAP ERP HCM Integration to SuccessFactors. По задумке разработчиков, решение позволит клиента

ПК Avanpost 3.0 интегрирован с SAP HR ции программного комплекса (ПК) Avanpost с комплексной системой автоматизации управления персоналом SAP HR. Как сообщили CNews в компании, создание нового коннектора — это важнейший этап в реал

На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM Компания Molga Consulting сообщила о внедрении системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM на двух предприятиях топливной компании Росатома ТВЭЛ. Проект по внедрению системы на предприятиях Новосибирска и Ангарска стартовал в сентябре 2011 г. и продолжался в течение девят

Руководитель практики SAP HR САП СНГ назначен на должность партнера Molga Consulting ктах в роли архитектора и руководителя. С 2010 г. занимал в САП СНГ должность руководителя практики SAP HCM, как в свое время Михаил Панченко, генеральный директор и один из основателей Molga C

«Бинбанк» в 4 раза сократил время на подготовку отчетности с помощью SAP ERP HCM Компания SAP сообщила о внедрении в «Бинбанке» решения SAP ERP HCM — единой централизованной системы управления персоналом, благодаря которой был усилен контроль и оперативность предоставления информации, необходимой для принятия эффективных управл

«Уралсиб» автоматизировал процесс постановки целей и оценки деятельности на базе SAP ERP HCM Компания «Эвола» сообщила о завершении проекта по автоматизации процессов постановки целей и оценки деятельности в системе SAP ERP HCM ФК «Уралсиб». Целью проекта являлось создание системы, обеспечивающей функционирование всего процесса постановки целей и оценки деятельности, начиная с целей корпорации и заканчивая

«РусГидро» оптимизирует управление персоналом с помощью SAP ERP HCM Компании SAP СНГ и «РусГидро» сообщили о старте проекта по внедрению системы SAP ERP HCM — полнофункционального решения по управлению персоналом компании. Генеральным подрядчиком выступает «А-Энерджи Системс», сертифицированный партнер SAP. Цель проекта заключается в по

Ленинградская АЭС внедрила систему управления персоналом SAP ERP HCM Ленинградская АЭС стала первым производственным предприятием Госкорпорации «Росатом», внедрившим систему управления персоналом SAP ERP HCM. Проект по созданию мастер-системы управления персоналом на Ленинградской АЭС стартовал в феврале 2011 г. и открыл целую серию подобных внедрений на отечественных атомных станциях в

«МегаФон Ритейл» оптимизировал систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM R-функции и создании систем управления персоналом, и корпорация SAP, мировой поставщик решений для управления бизнесом, объявили о завершении проекта по развитию системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM (Human Capital Management). Как отмечается, проект по развитию системы управления персоналом в «МегаФон Ритейл» — не первый HR-проект для общероссийского оператора связи. Так, летом

ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM и о завершении проекта по автоматизации процессов управления подбором и развитием персонала на базе SAP ERP HCM (Human Capital Management) в литейно-прокатном комплексе ОМК. Проект по внедрению

Molga Consulting завершила проект по развитию системы управления персоналом «МегаФона» на базе SAP HCM х проекта функционал системы управления персоналом «МегаФона», действующей на программной платформе SAP ERP HCM (Human Capital Management), был расширен за счет автоматизации процесса расчета з

«Эвола» автоматизировала управление эффективностью деятельности персонала ТНК-ВР в системе SAP ERP HCM Компания ТНК-ВР завершила проект автоматизации процессов управления эффективностью деятельности и краткосрочного стимулирования в системе SAP ERP HCM. Партнером по внедрению выступила компания «Эвола». В 2010 г. «ТНК-BP Менеджмент» определило новую модель управления эффективностью деятельности персонала и краткосрочного стимулиро

«Сбербанк» выбрал генподрядчика внедрения SAP HR ая комиссия «Сбербанка» подвела итоги отрытого конкурса по выбору генерального подрядчика внедрения SAP HR Human Capital Management (HCM). Победителем стала «ИБС Экспертиза», входящая в IBS IT

Внедрение SAP HR в «Сбербанке»: определилась тройка претендентов на генподряд ления трудовыми ресурсами» РЖД, где работает более 1 млн сотрудников, которая тоже строится на базе SAP HCM (генподрядчиком проекта является «Техносерв»). Прошедшие во второй тур компании сегод

«Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM 2010 г. в Группе компаний «Рольф» был запущен полнофункциональный Единый центр расчета заработной платы, реализованный на принципах общего центра обслуживания (shared service center) на базе решения SAP ERP HCM. Сегодня ЕЦР обеспечивает централизованный расчет заработной платы для 40 юридических лиц, входящих в состав группы компаний, где на сегодняшний день занято около 5,5 тыс. сотрудник

Molga Consulting будет внедрять продукты Nakisa для визуализации данных в системах на базе SAP ERP HCM ния о партнерстве. Оно позволяет Molga Consulting предлагать в России продукты Nakisa для визуализации данных в системах управления персоналом на базе решения SAP «Управление человеческим капиталом» (SAP ERP HCM). Решения SAP Talent Visualization by Nakisa (STVN) 3.0 и SAP Org Visualization by Nakisa (SOVN) 3.0 были в недавнем времени выпущены на рынок решений SAP. «Как партнер SAP мы специ

«Альфа Цемент» передала на аутсорсинг IBS сопровождение системы SAP ERP HCM Сервисный центр IBS по поддержке бизнес-приложений обеспечит сопровождение системы SAP ERP HCM, используемой компанией «Альфа Цемент», которая осуществляет деятельность, связанную с капиталовложениями в ценные бумаги предприятий цементной промышленности на территории РФ и стр

«Эвола» автоматизировала управление персоналом в «ТНК-Нижневартовск» на базе SAP ERP HCM Компания «Эвола» завершила внедрение корпоративного шаблона по управлению персоналом в компании «ТНК-Нижневартовск» на базе решения SAP ERP HCM. Проект тиражирования процессов управления кадровым потенциалом в «ТНК-Нижневартовск» стал закономерным этапом автоматизации HR-функций на предприятиях холдинга ТНК-ВР. Разработанны

ВТБ24 автоматизировал управление персоналом на базе SAP ERP HCM . Результатом работ стала новая HR-система на базе решения SAP «Управление человеческим капиталом» (SAP Human Capital Management, SAP ERP HCM), которая обслуживает головной офис и 7 базовых фил

Сеть «Эльдорадо» внедрила единую систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM : сегодня она составляет менее 1% от общего объема и обусловлена, в основном, изначально некорректным введением исходной информации на местах. «Реализация единой системы управления персоналом на базе SAP ERP HCM означает новый этап развития компании «Эльдорадо», — заявил Руслан Ильясов, вице-президент по управлению персоналом «Эльдорадо». — Все данные будут консолидированы в одной базе, что

«Промсвязьбанк» внедрил систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM во всех филиалах рсоналом на базе решения SAP «Управление человеческим капиталом» (SAP ERP Human Capital Management, SAP ERP HCM) в филиалах «Промсвязьбанка». Вслед за головным офисом, где внедрение системы был

В Ленинградской области внедрена система управления госслужащими на базе SAP ERP HCM итивная доступность для пользователей. В рамках ИСУ ГМС внедрены следующие функциональности решения SAP HCM: «Администрирование персонала», «Набор персонала», «Развитие персонала», «Организацио