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SAP ERP HCM Human Capital Management SAP CM, SAP Compensation Management SAP OM, SAP Organizational Management SAP PM, Performance Management SAP PT, SAP Personnel Time Management SAP PY, SAP Payroll Processing mySAP HR, mySAP Human Resource



17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию
24.10.2016 «Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM
28.04.2016 Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP
03.03.2016 «Аэрофлот» внедрил систему учета рабочего времени и расчета зарплаты на базе SAP HCM
09.10.2015 SAP локализовала отраслевое решение SAP ERP HCM для госучреждений
07.10.2014 Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования
23.09.2014 IBA Group локализовала SAP ERP HCM для Беларуси
25.08.2014 «Промсвязьбанк» оптимизировал планирование затрат на персонал с помощью SAP ERP HCM
26.02.2014 «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» внедрит SAP HCM
18.04.2013 «Северсталь» создала систему управления персоналом на базе SAP HCM с помощью «Ай-Теко»
01.04.2013 SAP сертифицировала первое в СНГ мобильное приложение для SAP ERP HCM под Android
22.03.2013 SAP продолжает оптимизировать российскую локализацию SAP ERP HCM
19.02.2013 Новое решение SAP ускоряет окупаемость облачных решений
22.11.2012 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с SAP HR
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM
21.08.2012 Руководитель практики SAP HR САП СНГ назначен на должность партнера Molga Consulting
02.08.2012 «Бинбанк» в 4 раза сократил время на подготовку отчетности с помощью SAP ERP HCM
18.06.2012 «Уралсиб» автоматизировал процесс постановки целей и оценки деятельности на базе SAP ERP HCM
24.04.2012 «РусГидро» оптимизирует управление персоналом с помощью SAP ERP HCM
27.03.2012 Ленинградская АЭС внедрила систему управления персоналом SAP ERP HCM
13.03.2012 «МегаФон Ритейл» оптимизировал систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM
29.02.2012 ОМК автоматизирует управление развитием персонала на базе SAP ERP HCM
28.06.2011 Molga Consulting завершила проект по развитию системы управления персоналом «МегаФона» на базе SAP HCM
17.06.2011 «Эвола» автоматизировала управление эффективностью деятельности персонала ТНК-ВР в системе SAP ERP HCM
12.01.2011 «Сбербанк» выбрал генподрядчика внедрения SAP HR
30.11.2010 Внедрение SAP HR в «Сбербанке»: определилась тройка претендентов на генподряд
10.11.2010 «Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM
20.10.2010 Molga Consulting будет внедрять продукты Nakisa для визуализации данных в системах на базе SAP ERP HCM
14.09.2010 «Альфа Цемент» передала на аутсорсинг IBS сопровождение системы SAP ERP HCM
04.08.2010 «Эвола» автоматизировала управление персоналом в «ТНК-Нижневартовск» на базе SAP ERP HCM
21.04.2010 ВТБ24 автоматизировал управление персоналом на базе SAP ERP HCM
14.04.2010 Сеть «Эльдорадо» внедрила единую систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM
21.01.2010 «Промсвязьбанк» внедрил систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM во всех филиалах
11.12.2009 В Ленинградской области внедрена система управления госслужащими на базе SAP ERP HCM
01.07.2009 «Промсвязьбанк» тиражирует SAP ERP HCM в филиалах
02.06.2009 «Ай-Теко» и «Эвола» внедрили SAP HCM в «дочке» ТНК-ВР
30.04.2009 «Газпром нефть» автоматизировала управление персоналом с помощью SAP ERP HCM
06.04.2009 СУЭК управляет персоналом вместе с SAP ERP HCM
06.08.2008 SAP HCM поможет «МРСК Центра» рассчитывать зарплату сотрудников

Публикаций - 192, упоминаний - 234

SAP ERP HCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4889 156
SAP CIS - САП СНГ 834 45
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 56 41
7035 32
1С-ИжТиСи 6351 28
Oracle Corporation 6323 19
Evola - Эвола 29 17
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 955 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1537 12
Теко НПК 411 11
Microsoft Corporation 23540 10
Рамэк-ВС 87 9
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 66 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 8
Авикомп сервисез - Avicomp 30 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 317 6
IBS - ИБС экспертиза 154 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2801 6
IBM - International Business Machines Corp 9202 6
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 13 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6988 5
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 51 5
АйТи 1288 5
GMCS 346 4
Directum - Директум 914 4
Т-Платформы - T-Platforms 378 4
OpenText 196 4
Meta Platforms - Facebook 4343 3
Cisco Systems 4884 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10112 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 153 3
HP Inc. 5526 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 701 3
VK - Mail.ru Group 3211 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 942 3
Галактика - Корпорация 1416 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 213 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9507 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1807 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5853 16
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 13
Северсталь ПАО - Severstal 369 8
ПСБ - Промсвязьбанк 734 7
Газпром ПАО 1160 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 418 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1839 7
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 85 7
X5 Group 821 5
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 15 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 286 4
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 162 4
Сургутнефтегаз - СНГ 225 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 568 4
Газпром нефть 499 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 3
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 3
РЖД - Российские железные дороги 1626 3
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 9 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 232 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 129 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6208 3
X5 Group - Перекрёсток 454 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 203 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 146 3
Татнефть 206 3
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 47 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 3
Альфа-Банк 1604 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 153 2
Лента - Сеть розничной торговли 1707 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 390 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 327 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания 34 2
Русагро Группа Компаний 199 2
ГПБ - Газпромбанк 944 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2414 9
Федеральное казначейство России 1552 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2518 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1855 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1552 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18021 8
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 10 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 855 5
Президент Российской Федерации 3730 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2404 3
Судебная власть - Judicial power 2104 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3719 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9179 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3066 2
Правительство Москвы 1998 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4394 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 282 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2714 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1041 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 2
Мосгортранс ГУП 94 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Петербургский метрополитен ГУП 117 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 182 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1322 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 1
ПФР Департамент информационных технологий 184 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 8 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3003 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 44 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 45 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26066 103
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БОСС Кадровик HRMS 226 8
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 8
Microsoft Office 3450 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4813 8
SAP Ariba 284 7
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Буквоед - система оптического распознавания текста 14 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1068 6
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Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 84 6
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Microsoft Windows 2000 12697 5
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 15 5
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Apple iPhone 6 6191 4
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SAP Concur 26 4
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 129 4
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Linux OS 8297 3
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Oracle Java - язык программирования 2774 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 53 3
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 3
Никитин Сергей 36 7
Панченко Михаил 8 7
Путин Владимир 2741 5
Ермолаев Алексей 7 5
Красюков Дмитрий 43 5
Ли Андрей 5 4
Гонтарев Павел 78 4
Шеховцов Юрий 34 3
Сушин Александр 6 3
Натрусов Артем 193 3
Васильев Евгений 116 3
Орловский Виктор 349 3
Король Юрий 3 3
Война Андрей 3 3
Матюхин Владимир 61 2
Салихова Елена 4 2
Медведева Светлана 6 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
Надеин Андрей 13 2
Шахова Мария 2 2
Гимранов Ринат 91 2
Калинин Денис 70 2
Стрелкина Любовь 8 2
Парменова Наталия 63 2
Калмыков Дмитрий 5 2
Горяйнов Андрей 47 2
Булавинов Дмитрий 3 2
Фомичев Артем 3 2
Кожанов Дмитрий 4 2
Медведев Дмитрий 1631 2
Пугачев Михаил 2 2
Бельтов Андрей 6 2
Широких Алексей 71 2
Меднов Сергей 124 2
Пегасов Сергей 55 2
Катрич Алексей 42 2
Родионов Максим 8 2
Миронов Юрий 17 2
Юрьев Илья 45 2
Ломоносова Светлана 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 123440 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39492 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13196 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50260 12
Германия - Федеративная Республика 12023 11
Европа 21334 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17164 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15046 8
Казахстан - Республика 4862 8
Украина 7292 8
Россия - СФО - Новосибирск 3730 6
Индия - Республика 5084 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2561 4
Россия - Сибирь 2015 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 528 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2385 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1435 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2031 3
Америка Северная 2938 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 980 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6328 3
Беларусь - Белоруссия 4299 3
Бразилия - Федеративная Республика 2241 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1276 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1747 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12954 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1009 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1157 2
Европа Восточная 3002 2
Франция - Французская Республика 7091 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 936 2
Африка - Африканский регион 3277 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2382 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2871 2
Ближний Восток 2653 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3431 2
Япония 12941 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15142 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2174 113
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42178 73
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6822 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20407 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41873 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10402 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10750 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5210 22
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3479 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24084 15
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1472 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6111 12
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2960 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2481 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9215 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4981 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4951 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15133 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5426 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14123 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2214 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9988 9
Информатика - computer science - informatique 891 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4655 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5137 9
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1453 8
Экономический эффект 823 7
Энергетика - Energy - Energetically 4224 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5191 7
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 658 7
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1162 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4389 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6874 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 889 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2695 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1856 6
Физическое лицо - Физлицо 3145 6
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 771 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4072 6
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 957 6
TAdviser - Центр выбора технологий 304 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 1
Ведомости 563 1
23ABC News 167 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1245 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2149 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7478 3
Gartner - Гартнер 3481 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 529 2
IDC - International Data Corporation 4852 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
CNews Инновация года - награда 71 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1293 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 273 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 295 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 173 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 70 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 32 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 7 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 2 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11664 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 874 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2083 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1735 1
CNews FORUM Кейсы 97 1
CNews AWARDS - награда 410 1
SAP Value Award 6 1
День молодёжи - 27 июня 692 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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