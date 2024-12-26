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МГТУ ГА Московский государственный технический университет гражданской авиации
Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) — российский университет, осуществляющий подготовку специалистов для гражданской авиации. За свою историю вуз подготовил тысячи высококвалифицированных специалистов для авиационной отрасли. МГТУ ГА активно внедряет инновационные технологии в образовательный процесс и развивает сотрудничество с ведущими предприятиями авиационной отрасли.
СОБЫТИЯ
МГТУ ГА и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
|Кусакин Алексей 2 2
|Ковалев Андрей 43 2
|Лемешко Максим 15 1
|Кречетов Николай 25 1
|Ружан Евгений 1 1
|Бессарабова Анна 1 1
|Зубрицкая Наталья 1 1
|Беликов Николай 1 1
|Приклонская Анна 12 1
|Корягин Николай 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Ермаков Александр 31 1
|Генс Филипп 54 1
|Гоцуцов Сергей 17 1
|Морлок Александр 15 1
|Касимов Вячеслав 35 1
|Горбунов Андрей 4 1
|Боровиков Сергей 34 1
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