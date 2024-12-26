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МГТУ ГА Московский государственный технический университет гражданской авиации

МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации

Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) —  российский университет, осуществляющий подготовку специалистов для гражданской авиации. За свою историю вуз подготовил тысячи высококвалифицированных специалистов для авиационной отрасли. МГТУ ГА активно внедряет инновационные технологии в образовательный процесс и развивает сотрудничество с ведущими предприятиями авиационной отрасли.

СОБЫТИЯ


Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» 1
26.12.2024 МГТУ ГА и Comindware заключили соглашение 1
26.12.2024 Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании 1
07.03.2023 В ГК X-Com назначен директор по маркетингу 1
26.07.2018 Директором по разработке ПО в «Ланите» стал главный по госпорталам 1
11.12.2015 Softline внедрила Office 365 в Московском государственном техническом университете гражданской авиации 1
16.06.2014 Сергей Гоцуцов возглавил департамент системной интеграции в X-Com 1
14.04.2014 Softline создала для МГТУ ГА почтовую систему на базе Office 365 1
07.03.2013 Teleperformance Russia & Ukraine объявил о назначении новых топ-менеджеров 1
17.08.2012 Пилоты «Аэрофлота» получат очки дополненной реальности. ВИДЕО 4
12.03.2008 В «Ростелекоме» назначен директор департамента продаж корпоративным клиентам 1
29.03.2002 InterSystems провела семинар по Cache Entree 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

МГТУ ГА и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 5
Softline - Софтлайн 3743 3
Box inc - box.com - box.net 375 2
Mirantis - Мирантис 37 2
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 43 2
Broadcom - VMware 2610 2
Cisco Systems 5372 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Red Hat 1378 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
X-Com - Икс ком 188 2
Comindware - Колловэар 202 2
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 56 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Аэрофлот - Директ Стар - Direct Star - ранее Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 29 1
ProcessMaker 3 1
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
9594 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Directum - Директум 1268 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Ланит - Artezio - Артезио 97 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Почта России ПАО 2370 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Boeing 1031 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 139 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
OpenStack 560 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте - ИИ- мошенничества 332 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 1
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 258 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 277 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 235 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Ventra - ITKey - KeyStack 23 2
Ventra - ITKey - KeyVirt 12 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
InterSystems Cache 144 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Terrasoft Creatio 109 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
SAP Basis 16 1
Кусакин Алексей 2 2
Ковалев Андрей 43 2
Лемешко Максим 15 1
Кречетов Николай 25 1
Ружан Евгений 1 1
Бессарабова Анна 1 1
Зубрицкая Наталья 1 1
Беликов Николай 1 1
Приклонская Анна 12 1
Корягин Николай 1 1
Путин Владимир 3454 1
Ермаков Александр 31 1
Генс Филипп 54 1
Гоцуцов Сергей 17 1
Морлок Александр 15 1
Касимов Вячеслав 35 1
Горбунов Андрей 4 1
Боровиков Сергей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Украина 7928 1
Великобритания - Кембридж 263 1
США - Массачусетс 517 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Импортозамещение - параллельный импорт 618 2
Reference - Референс 222 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Сон - Somnus 483 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Образование в России 2893 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
NASA Langley Research Center 18 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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