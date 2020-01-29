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Приклонская Анна



Чем ИИ может быть полезен в госуправлении? Мнения участников рынка 1
Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро 1
Оксана Воробьева, МТС Digital: Мы в 4 раза ускорили разработку программного кода 1
Марина Яловега, «Группа Астра»: Работа в российской компании стала преимуществом 1
Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке 1
Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» 1
Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Мы планируем занять 20% российского рынка ERP» 1
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Приклонская Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24747 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 4
Oracle Corporation 6740 3
SAP SE 5311 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 2
Broadcom - VMware 2390 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Cisco Systems 5137 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 1
Apple Inc 12205 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
8357 1
Red Hat 1320 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 361 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
Mirantis - Мирантис 36 1
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 23 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 13 1
JFrog 10 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1058 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
Газпром нефть 629 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 64 1
7G 7 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11878 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4586 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5532 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20082 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7568 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51799 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31345 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28350 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21533 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14239 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2923 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11582 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25736 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6761 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1047 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 924 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4079 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12738 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4816 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5372 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7228 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6375 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1569 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2198 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12142 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13484 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10270 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 895 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1728 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8706 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9539 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 772 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4568 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1502 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8573 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5815 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6738 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16188 1
Linux OS 10126 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 281 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5347 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 21 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 144 1
Microsoft Outlook 1399 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
Booking.com 115 1
Stafory - робот Вера 334 1
Oracle Hyperion 236 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 44 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 16 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 302 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 286 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 103 1
МТС DataOps Platform 6 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Отель 5 1
Ventra - ITKey - KeyStack 9 1
РусБИТех - Astra Automation 16 1
Тетрис 72 1
Т1 НОТА Купол 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 204 1
Яценко Виктор 21 1
Мацыгин Юрий 42 1
Горянский Павел 27 1
Душа Игорь 22 1
Ковалев Андрей 31 1
Яловега Марина 6 1
Воробьева Оксана 4 1
Шмаков Антон 46 1
Яценко Вадим 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 146936 8
Ближний Восток 2967 2
Европа 21861 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43738 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1059 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2286 1
Азия - Азиатский регион 5582 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17635 1
Сингапур - Республика 1864 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3035 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 1
Америка Южная 855 1
Израиль 2744 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2786 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3168 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14201 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2006 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1529 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1011 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Таиланд - Королевство 830 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 945 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 307 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14725 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8797 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48694 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51905 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2454 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13846 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29652 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4914 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11104 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3477 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1280 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2393 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4514 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2472 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 520 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7936 2
Импортозамещение - параллельный импорт 505 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 318 1
Образование в России 2255 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1769 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5094 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1984 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4192 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18918 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24473 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 470 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4726 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5519 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5921 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 146 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 980 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 892 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1242 1
HRM - HR брендинг 91 1
DB-Engines 6 1
TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
Bloomberg 1305 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3261 2
A2:Research 10 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 154 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
Создано именных указателей - 172260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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