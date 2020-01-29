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Приклонская Анна
Приклонская Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Яценко Виктор 21 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Горянский Павел 27 1
|Душа Игорь 22 1
|Ковалев Андрей 31 1
|Яловега Марина 6 1
|Воробьева Оксана 4 1
|Шмаков Антон 46 1
|Яценко Вадим 59 1
|DB-Engines 6 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
|Bloomberg 1305 1
|МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 154 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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