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JFrog
JFrog и организации, системы, технологии, персоны:
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1447 3
|Microsoft Corporation 24701 3
|Oracle Corporation 6721 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 2
|Samsung Electronics 10301 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4935 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
|Cisco Systems 5127 1
|Yandex - Яндекс 7473 1
|Apple Inc 12170 1
|IBM - International Business Machines Corp 9451 1
|1С 8295 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
|GitHub 838 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 1
|Telegram Group 2052 1
|Red Hat 1317 1
|OpenText - Micro Focus 108 1
|Atlassian 120 1
|Cloudflare 111 1
|Checkmarx 10 1
|Nvidia Corp 3516 1
|Fastly 11 1
|ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
|Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
|Siemens AG - Siemens Group 2593 1
|Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 15 1
|Sonatype 7 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
|Snyk 4 1
|Red Hat CoreOS 10 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1007 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
|Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
|Мельникова Анастасия 394 3
|Яценко Виктор 21 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Булгаков Кирилл 105 1
|Сергеев Юрий 11 1
|Зарипов Данил 2 1
|Яценко Вадим 58 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Приклонская Анна 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145945 4
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 1
|Европа 21828 1
|Америка Южная 854 1
|Израиль 2742 1
|Ближний Восток 2957 1
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