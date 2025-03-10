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Индексная книга (каталог) CNews*
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JFrog

JFrog

10.03.2025 В опенсорсных фреймворках машинного обучения найдены многочисленные уязвимости 1
18.10.2024 ИИ-библиотеку можно уговорить запустить произвольный код 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
19.04.2024 ВТБ перевел производство ИТ-решений на российские системы 1
05.04.2024 В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный 1
12.10.2023 В оконном интерфейсе Linux есть опасные «дыры». Самые древние не могут починить 35 лет 1
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла 1
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1
28.07.2023 В MaxPatrol SIEM добавлен пакет экспертизы по выявлению атак на цепочки поставок 1
24.11.2021 Официальный репозиторий языка Python наводнили программы для кражи данных и паролей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

JFrog и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1447 3
Microsoft Corporation 24701 3
Oracle Corporation 6721 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 2
Samsung Electronics 10301 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4935 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Cisco Systems 5127 1
Yandex - Яндекс 7473 1
Apple Inc 12170 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
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AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
GitHub 838 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 1
Telegram Group 2052 1
Red Hat 1317 1
OpenText - Micro Focus 108 1
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Fastly 11 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 15 1
Sonatype 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
Snyk 4 1
Red Hat CoreOS 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1007 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4200 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28008 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6231 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67083 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12761 4
Repository - Репозиторий 880 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13910 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9469 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11486 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 2
Оцифровка - Digitization 4595 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2012 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29999 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 271 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 258 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 146 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5385 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 919 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1117 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2206 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3938 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 361 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2237 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2254 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3145 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51286 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4925 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1221 1
DevOps - Development и Operations 899 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 261 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 337 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 1
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Linux OS 10053 3
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Python - высокоуровневый язык программирования 955 2
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Red Hat - Linux Fedora 221 2
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Apple macOS 2079 1
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 588 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145945 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 1
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Ближний Восток 2957 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14569 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48451 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 757 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1262 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4880 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7018 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4703 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51586 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7072 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6210 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 512 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Bloomberg 1300 1
Phoronix 42 1
DB-Engines 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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