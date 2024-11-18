Кибербезопасность CVSS Common Vulnerability Scoring System Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы Vulnerability Assessment Оценка уязвимости
- SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями
- Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность
- Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей
- Red Teaming - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - pentesting - пентестинг
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 364 27
|Зайцев Михаил 255 16
|Ключников Михаил 18 13
|Карпов Илья 31 11
|Абрамов Никита 13 11
|Димитренко Егор 8 8
|Царев Дмитрий 23 8
|Водясов Алексей 222 7
|Назаров Владимир 17 7
|Павлов Никита 63 6
|Дорфман Антон 5 5
|Пешков Дмитрий 10 5
|Дружинин Евгений 21 5
|Попов Александр 46 4
|Медов Андрей 6 4
|Шароглазов Арсений 4 3
|Соловьев Алексей 88 3
|Кондратьев Константин 8 3
|Частухин Дмитрий 10 3
|Малинкин Дмитрий 4 3
|Кирюхин Дмитрий 86 3
|Скляров Дмитрий 62 3
|Алейнов Юрий 3 3
|Краснов Роман 9 2
|Рогачев Илья 3 2
|Леонов Александр 5 2
|Тляпова Наталья 3 2
|Сухих Ян 6 2
|Гуцко Дмитрий 3 2
|Никитин Виктор 19 2
|Поляков Александр 53 2
|Костров Дмитрий 30 2
|Стенников Алексей 4 2
|Максимов Юрий 25 2
|Тюрин Алексей 17 2
|Чернов Даниил 79 2
|Галушкин Олег 182 2
|Курнаков Иван 2 2
|Сучков Владислав 2 2
|Тюленев Андрей 1 1
|The Verge - Издание 547 7
|BleepingComputer - Издание 326 7
|Hacker News 35 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11210 2
|The Register - The Register Hardware 1523 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 2
|Wikipedia - Википедия 484 1
|Reddit 304 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 386 1
|ZDnet 659 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 486 1
|ThreatPost 9 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|CVE Details 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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