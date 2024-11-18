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Кибербезопасность CVSS Common Vulnerability Scoring System Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы Vulnerability Assessment Оценка уязвимости



18.11.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости нулевого дня в российской ВКС-системе Vinteo 1

14.11.2024 Хакеры атаковали сетевые хранилища известного производителя с опаснейшей «дырой», которую тот решил не закрывать 1

13.11.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость нулевого дня в Windows 1

13.11.2024 Bi.Zone: Киберпреступники еженедельно получают 2–3 готовых решения для атак на сайты 1

12.11.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за октябрь 1

12.11.2024 Broadcom в третий раз за последний год устраняет похожие друг на друга уязвимости 1

29.10.2024 В SolarWinds найден новый критический баг, позволяющий запускать произвольный код 1

28.10.2024 Уязвимость в Apache OFBiz позволяет эксплуатировать другую, ранее исправленную лазейку для хакеров 1

23.10.2024 Из Kubernetes Image Builder забыли вычистить заводские пароли: уязвимость оценивается в 10 баллов 1

18.10.2024 ИИ-библиотеку можно уговорить запустить произвольный код 1

10.10.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за сентябрь 2024 года 1

10.10.2024 Microsoft закрыла разом 118 «дыр» в своем софте, включая три критических 1

04.10.2024 В сотнях тысяч популярных маршрутизаторов нашли сразу 14 «дыр», включая одну критическую 1

03.10.2024 Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении 1

03.10.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в промышленной системе MasterSCADA 4D 1

23.09.2024 Краудсорсинг ИБ: в каких случаях он требуется компаниям 1

20.09.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1

18.09.2024 ASUS выпустил исправления для критической уязвимости в роутерах 1

17.09.2024 Bi.Zone: Уязвимости CVE-2024-7965 в Google Chrome подвержены смартфоны на Android и ноутбуки на macOS 1

17.09.2024 Китайцы взламывают устройства Cisco, используя малоопасную уязвимость 1

11.09.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за август 1

10.09.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе управления обучением Moodle 1

06.09.2024 BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в плагине WordPress 1

05.09.2024 D-Link не будет исправлять критические уязвимости в своих популярных роутерах 1

05.09.2024 Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop 1

02.09.2024 Старая уязвимость в Oracle WebLogic позволяет установить в него криптомайнер 1

30.08.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress 1

22.08.2024 В PHP найдена «дыра», которую хакеры уже вовсю используют для установки троянов 1

15.08.2024 Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы 1

30.07.2024 Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов 1

29.07.2024 Ошибка во встроенном антивирусе Windows позволяет заражать ПК с минимальными усилиями 1

10.07.2024 Проверяем защищенность ИТ-инфраструктуры: как выбрать услугу под свои задачи 1

08.07.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за июнь 2024 года 1

27.06.2024 Хакеры, взломавшие американские госорганы, могли добраться до «значимых данных о химпроме США» 1

26.06.2024 Новая лазейка для хакеров: корпоративные данные под угрозой 1

11.06.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить критически опасные уязвимости в системе мониторинга инфраструктуры Pandora FMS 1

11.06.2024 В PHP найдена уязвимость, затрагивающая все версии Windows 1

10.06.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за май 1

10.06.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости PHP 1

31.05.2024 В ядре Linux найдена уязвимость, с помощью которой можно захватить систему. Ее уже активно эксплуатируют 1


Публикаций - 226, упоминаний - 233

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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