Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Bi.Zone фиксирует свыше 250 попыток атак на 13 организаций при помощи техники эксплуатации WordPress

С февраля 2025 г. специалисты Bi.Zone WAF фиксируют рост атак на сайты WordPress — системы управления контентом (CMS) с открытым исходным кодом. При этом после публикации исследования Sucuri, где подробно описана техника эксплуатации, обнаружен резкий всплеск активности злоумышленников: более 250 попыток атак на 13 организаций за несколько дней. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Техника эксплуатации уязвимости найдена в модуле must-use plugins — это тип плагинов для WordPress, которые запускаются при каждой загрузке страницы и не требуют активации. Они представляют собой PHP-файлы, хранящиеся в директории wp-content/mu-plugins/, которые автоматически выполняются при загрузке страницы и не отображаются в панели администрирования.

Как правило, злоумышленники используют содержимое must-use plugins: для перенаправления посетителей ресурса на сторонние сайты и загрузки вредоносного ПО; эксплуатации веб-шелла, который действует как бэкдор; загрузки вредоносного JavaScript-кода.

Вектор атаки еще не получил оценку по шкале CVSS, однако специалисты Bi.Zone WAF определяют ее как критическую, поскольку эта техника позволяет обращаться к веб-шеллу.

В связи с тем что угроза связана с техникой эксплуатации системы WordPress, уязвимость не входит в базу известных CVE и многие средства защиты блокируют в рамках общих правил только последствия ее эксплуатации.

В качестве превентивной защиты специалисты рекомендуют компаниям обращать внимание на возможные изменения в работе приложения или отслеживать содержание директории mu-plugins. Исследователи Bi.Zone WAF уже разработали детектирующие правила для предотвращения эксплуатации техники, найденной в плагине must-use plugins ПО WordPress.

Bi.Zone WAF обеспечивает многоуровневую защиту веб‑приложений и API, блокируя попытки эксплуатации известных уязвимостей и противодействуя ботнет‑активности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek

Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода

Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153