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Сбер BI.Zone WAF BI.Zone Web Application Firewall


Межсетевой экран BI.ZONE WAF предназначен для многоуровневой защиты веб-приложений от кибератак. Разработка успешно прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может использоваться для защиты критически важных систем. BI.ZONE WAF позволяет блокировать кибератаки, противодействовать ботнет-активности и закрывать уязвимости веб-приложений. Сервисом управляет команда специалистов, которые настраивают его под особенности приложения и помогают в решении инцидентов.


03.02.2025 Bi.Zone: доля разведывательных атак с целью поиска уязвимостей сайтов выросла на 220% 1
05.12.2024 BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в Zabbix 1
28.11.2024 Bi.Zone: атакующие пытаются использовать критическую уязвимость в WordPress  1
13.11.2024 Bi.Zone: Киберпреступники еженедельно получают 2–3 готовых решения для атак на сайты 1
06.09.2024 BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в плагине WordPress 1
30.08.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress 1
31.07.2024 BI.Zone: 42% атак, нацеленных на взлом веб-приложений, связаны с удаленным исполнением кода 1
01.07.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой атаки на цепочку поставок Polyfill 1
10.06.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости PHP 1
27.05.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в Confluence 1
27.04.2024 BI.Zone WAF защищает от новых уязвимостей в CMS WordPress 1
12.03.2024 Bi.Zone WAF защищает от уязвимостей в JetBrains TeamCity 1
05.02.2024 Bi.Zone сообщила о пяти уязвимостях в Websoft HCM 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
18.01.2024 Bi.Zone WAF защищает от пяти уязвимостей в GitLab 1
14.12.2023 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security 1
22.11.2023 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress 1
19.10.2023 Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в Confluence 2
11.10.2023 Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в «1С-Битрикс» 2
11.09.2023 MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE 1
27.03.2023 Максим Ежов, Юлия Коршикова, Павел Павлов -

Как выполнить требования 152-ФЗ в облаке: рекомендации Cloud

 1
03.02.2023 Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России 1
20.04.2022 Bi.Zone и «Транстелеком» помогут бизнесу защитить веб-приложения от кибератак 1
17.12.2021 Дочерняя компания «Сбера» BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью 1
15.11.2021 Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак 1
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform 1
23.04.2021 Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО 2

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 309 25
1С-Битрикс - Bitrix 580 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 2
Amazon Inc - Amazon.com 3001 1
Google LLC 11791 1
GitHub 824 1
Apple Inc 12111 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
Cloudflare 107 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 1
MONT - МОНТ 144 1
8237 1
МегаФон 8865 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1191 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 313 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 925 1
R-Vision - Р-Вижн 156 1
Fortinet 388 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
JetBrains 66 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 1
Palo Alto Networks 146 1
Cisco Systems 5116 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Funnull 2 1
Sansec 6 1
Zabbix SIA - Заббикс 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1999 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2747 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4687 24
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Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 429 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 19
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Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1098 12
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Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 240 11
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 841 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 10
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 8
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 4
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Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 717 4
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Website URL - Uniform Resource Locator 878 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10215 3
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4460 19
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 33 6
WordPress Foundation - WordPress 225 5
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 25 4
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 4
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 4
Oracle Java - язык программирования 3082 3
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 31 3
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention 10 3
Atlassian - Confluence 113 3
JavaScript - JS - язык программирования 1192 3
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 13 2
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 5 2
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 46 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 47 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
InterSystems Cache 132 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 227 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 73 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Google Android 14016 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 97 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7818 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 343 1
Царев Дмитрий 25 12
Хайретдинов Рустэм 82 3
Левин Константин 35 2
Кузнецов Станислав 128 1
Самарцев Дмитрий 9 1
Зорин Алексей 6 1
Павлов Павел 7 1
Ермилова Любовь 5 1
Ежов Максим 3 1
Захаренко Дмитрий 2 1
Погонин Денис 1 1
Коршикова Юлия 2 1
Волошин Евгений 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Индия - Bharat 5456 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Европа Восточная 3077 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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