Межсетевой экран BI.ZONE WAF предназначен для многоуровневой защиты веб-приложений от кибератак. Разработка успешно прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может использоваться для защиты критически важных систем. BI.ZONE WAF позволяет блокировать кибератаки, противодействовать ботнет-активности и закрывать уязвимости веб-приложений. Сервисом управляет команда специалистов, которые настраивают его под особенности приложения и помогают в решении инцидентов.