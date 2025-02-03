Сбер BI.Zone WAF BI.Zone Web Application Firewall
Межсетевой экран BI.ZONE WAF предназначен для многоуровневой защиты веб-приложений от кибератак. Разработка успешно прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может использоваться для защиты критически важных систем. BI.ZONE WAF позволяет блокировать кибератаки, противодействовать ботнет-активности и закрывать уязвимости веб-приложений. Сервисом управляет команда специалистов, которые настраивают его под особенности приложения и помогают в решении инцидентов.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
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